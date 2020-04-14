«Рынок сжался»: Путин о состоянии экономики в пандемию

Путин заявил о сокращении розничной торговли в России на 35%

Владимир Путин назвал сокращение спроса самой чувствительной проблемой для российских компаний. На совещании по экономическим вопросам президент также указал на отрицательную динамику потребления энергоресурсов, призвал не допустить шока для системы госуправления и потребовал ввести новые меры для поддержки экономики.

Самой чувствительной проблемой для российских и зарубежных компаний является сокращение спроса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что объем розничной торговли в России в апреле сократился на 35%.

«Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение», — сказал президент.

Совещание прошло в формате видеоконференции, в ней приняли участие представители правительства, сотрудники администрации президента, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо падения спроса, Путин указал на сокращение потребления энергоресурсов в России. Так, в первые 12 дней апреля этот показатель упал на 5% по сравнению с таким же периодом в прошлом году.

«То есть предприятия стали меньше загружать свои мощности. Кроме того, отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики <…> многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу», — добавил президент.

Негативные последствия в экономике связаны с пандемией коронавируса, от которой также страдают и другие страны. Путин отметил, что эпидемия продолжает самым негативным образом сказываться на деловой активности и динамике рынка труда в России. При этом из-за пандемии частично нарушаются кооперационные, торговые и хозяйственные связи.

«Предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы. Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг», — указал глава государства.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тыс. случаев заболевания, в том числе 170 летальных. В целом по миру количество зараженных уже перевалило за 1,9 млн человек, а погибших более 120 тыс.

Для борьбы с распространением вируса Россия, как и большинство стран мира, ввела ряд ограничений, которые отражаются на экономике. В частности, до 30 апреля по всей стране объявлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы. Большинство компаний приостановили свою работу, а граждане находятся на самоизоляции.

Как сказал Путин в ходе совещания, сложившаяся ситуация является необычной, поэтому следует внимательно проанализировать тенденции, которые проявились в экономике именно в последние недели.

«Целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется. Но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов», — считает президент.

У России есть резервы для активной антикризисной политики, указал Путин, их стоит использовать максимально эффективно — с результатом для экономики и граждан.

При этом президент подчеркнул, что текущая ситуация не должна стать шоком для системы госуправления. Он обратил внимание на падение числа новых ипотечных кредитов в системообразующих банках, которое, вероятнее всего, отразиться на строительной отрасли.

«Мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно», — резюмировал Путин.

Стоит отметить, что премьер-министр России Михаил Мишустин накануне заявил, что кабмин занимается разработкой дополнительных мер для поддержки бизнеса и россиян. В частности, он пообещал организовать перенос налогов для малого и среднего бизнеса из перечня пострадавших отраслей экономики.

«Не нужно будет все гасить за один день сразу, как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть в некоторых случаях практически до конца 2021 года», — пояснил премьер.

Кроме того, в преддверии совещания по экономическим вопросам Путин принял участие в онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета. В ходе встречи президент указал, что российские власти выделяют до 1,2% ВВП, чтобы минимизировать негативные последствия коронавируса. Президент также допустил, что страны ЕАЭС смогут использовать ресурсы Евразийского фонда стабилизации или Евразийского банка развития в случае необходимости.