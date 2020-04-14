«Рынок сжался»: Путин о состоянии экономики в пандемию

Самой чувствительной проблемой для российских и зарубежных компаний является сокращение спроса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что объем розничной торговли в России в апреле сократился на 35%.

«Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение», — сказал президент.

Совещание прошло в формате видеоконференции, в ней приняли участие представители правительства, сотрудники администрации президента, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

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Помимо падения спроса, Путин указал на сокращение потребления энергоресурсов в России. Так, в первые 12 дней апреля этот показатель упал на 5% по сравнению с таким же периодом в прошлом году.

«То есть предприятия стали меньше загружать свои мощности. Кроме того, отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики <…> многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу», — добавил президент.

Негативные последствия в экономике связаны с пандемией коронавируса, от которой также страдают и другие страны. Путин отметил, что эпидемия продолжает самым негативным образом сказываться на деловой активности и динамике рынка труда в России. При этом из-за пандемии частично нарушаются кооперационные, торговые и хозяйственные связи.

«Предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы. Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг», — указал глава государства.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тыс. случаев заболевания, в том числе 170 летальных. В целом по миру количество зараженных уже перевалило за 1,9 млн человек, а погибших более 120 тыс.

Для борьбы с распространением вируса Россия, как и большинство стран мира, ввела ряд ограничений, которые отражаются на экономике. В частности, до 30 апреля по всей стране объявлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы. Большинство компаний приостановили свою работу, а граждане находятся на самоизоляции.

Как сказал Путин в ходе совещания, сложившаяся ситуация является необычной, поэтому следует внимательно проанализировать тенденции, которые проявились в экономике именно в последние недели.

«Целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется. Но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов», — считает президент.

У России есть резервы для активной антикризисной политики, указал Путин, их стоит использовать максимально эффективно — с результатом для экономики и граждан.

При этом президент подчеркнул, что текущая ситуация не должна стать шоком для системы госуправления. Он обратил внимание на падение числа новых ипотечных кредитов в системообразующих банках, которое, вероятнее всего, отразиться на строительной отрасли.

«Мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно», — резюмировал Путин.

Стоит отметить, что премьер-министр России Михаил Мишустин накануне заявил, что кабмин занимается разработкой дополнительных мер для поддержки бизнеса и россиян. В частности, он пообещал организовать перенос налогов для малого и среднего бизнеса из перечня пострадавших отраслей экономики.

«Не нужно будет все гасить за один день сразу, как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть в некоторых случаях практически до конца 2021 года», — пояснил премьер.

Кроме того, в преддверии совещания по экономическим вопросам Путин принял участие в онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета. В ходе встречи президент указал, что российские власти выделяют до 1,2% ВВП, чтобы минимизировать негативные последствия коронавируса. Президент также допустил, что страны ЕАЭС смогут использовать ресурсы Евразийского фонда стабилизации или Евразийского банка развития в случае необходимости.