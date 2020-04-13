Фактор еврозоны: как Центральную Европу бросают на произвол судьбы

Пандемия коронавируса нанесла удар по экономике всех пострадавших государств, не обойдя стороной и страны-члены Евросоюза. По последнему прогнозу Еврокомиссии, ЕС ожидает экономический спад как минимум на 1% из-за эпидемии. Еврогруппа же уверена, что рецессия начнется в странах Евросоюза к концу апреля.

Чтобы минимизировать удар по экономике Брюссель разработал план по ее поддержке, который предполагает выделение рекордных €540 млрд. Евросоюз рассчитывает согласовать экстренные меры в ближайшее время, на саммите ЕС.

План у ЕС следующий: €100 млрд Еврокомиссия выделит в рамках программы SURE, направленной на поддержку занятости, €200 млрд уйдет на программу Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по кредитованию бизнеса и €240 млрд — заемные деньги, которые привлечет Европейский стабилизационный механизм (ESM) и будет выдавать для защиты стран ЕС от дефолтов.

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Поиск спасения

Впрочем, последний пакет мер касается лишь 19 из 27 стран Евросоюза, а именно государств еврозоны, официальной валютой в которых является евро. Восемь стран Центральной Европы — Болгария, Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия, Швеция — остаются без поддержки, так как не могут пользоваться ESM без вхождения в еврозону.

Суммарно на территории указанных стран зафиксировано более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, а число погибших превышает 2 тыс. человек. Больше всего больных в Швеции — почти 11 тыс., а самый низкий показатель в Болгарии — 685. По смертности лидирует также Швеция — 919, на последнем месте Хорватия — 25.

Данные государства вынуждены в значительной степени рассчитывать на собственные ресурсы в противостоянии экономическому коллапсу, вызванному эпидемией. Как пишет Politico, наибольшие опасения вызывает ситуация в Болгарии и Румынии, им будет сложно преодолеть кризис из-за непростой экономической ситуации.

Согласно прогнозу Всемирного банка, Болгария потеряет 3,7% ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021 году ВВП страны сократиться еще на 3,9%. По мнению аналитиков, это связано с тем, что большая часть дохода страны завязана на туризме, который страдает больше всего в условиях фактически глобального карантина.

В Румынии ситуация не лучше, по последнему прогнозу Bank of America, страна потеряет 7% ВВП в 2020 году — самый высокий показатель по Центральной Европе. При этом для спасения экономики Будапешт собирается выделить около 4% ВВП. Аналитики уверены, что румынскому бизнесу необходимо как минимум 15% ВВП, чтобы остаться на плаву после кризиса, но у Румынии не много шансов привлечь подобные средства.

Из не входящих в еврозону стран наиболее позитивна ситуация в Швеции и Дании, которые пока справляются с кризисом за счет собственных средств. Уровень ВВП на душу населения в этих странах составляет по €46 тыс. и €53 тыс. соответственно, что существенно выше Болгарии и Румынии — €8,6 тыс. и €11 тыс.

Если говорить о Венгрии, Польше, Хорватии и Чехии, то эти страны также сталкиваются с трудностями без поддержки со стороны Евросоюза. Так, польский министр финансов Гжегож Колодко обеспокоен тем, что помощь в основном будет сосредоточена на странах еврозоны.

«Поскольку это не кризис в зоне евро, крайне важно, чтобы мы все участвовали в процессе устранения экономических последствий пандемии в духе европейской солидарности», — отмечал глава минфина Польши.

По его словам, польская сторона уже сталкивается с большими проблемами из-за падения доходов бюджета и увеличенных расходов на здравоохранение. Колодко подчеркивал, что ситуация достаточно хрупкая.

Для поддержки экономики Польша разработала так называемый «антикризисный щит», который должен обеспечить выделение около 15% ВВП. Меры представляют собой сочетание снижения налогов, отсрочек и дешевых кредитов для компаний, которые держат своих работников в штате.

Как говорил премьер Польши Матеуш Моравецкий, страна сможет выйти из кризиса, но вероятнее всего ее экономика будет «потрепана» сильнее других государств.

В свою очередь, Чехия и Венгрия рассчитывают поддержать свою экономику выделив по 20% ВВП, а Хорватия рассчитывает ограничиться помощью в рамках 11% ВВП.

Раскол в Европе

К слову, для сравнения Германия собирается выделить на спасение экономики около 60% ВВП, а сильно пострадавшая от вируса Италия потратит примерно 40% своего ВВП. В подобных условиях бедственное положение Болгарии и Румынии создает риски усиления раскола между странами Европы, считают аналитики Politico, который обычно присутствует между ее восточной и западной частями.

В целом, противоречия продемонстрировали сами переговоры по утверждению пакета мер поддержки экономики. Страны Евросоюза разделились на север и юг, где первую часть представляли Нидерланды, Германия и Австрия, а вторую — Италия и Испания.

Основные споры возникают по поводу того, кто первым должен получить помощь и каким способом. По данным Financial Times,

север настаивал на применении ESM с переходом кредитуемых стран к жесткой экономии, а юг просил отказаться от предварительных условий для пострадавших государств.

Впрочем, в ходе обсуждения удалось найти компромиссное решение, и стороны договорились использовать ESM, но смягчить условия для стран, берущих кредит через данный механизм. Вероятно, ситуация будет также урегулирована и с государствами, не входящими в еврозону.

Как говорил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, ЕС не собирается останавливаться на экстренной помощи на €540 млрд.

«Для долгосрочного восстановления нам потребуется предусмотреть отдельный план, статью в семилетнем перспективном бюджете [Евросоюза на 2021-2027 годы], которая гарантирует устойчивость нашей экономики и выполнение наших социальных и климатических целей», — подчеркнул еврокомиссар.