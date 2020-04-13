«На фоне психоза»: Лукашенко призвал пациентов не опускать руки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах сограждан не опускать руки на фоне «коронавирусного психоза» и бороться за свои жизни как при заражении COVID-19, так и при других заболеваниях. 13 апреля Лукашенко принял с докладом главу администрации президента Игоря Сергеенко, председателя верхней палаты парламента Наталью Кочанову и министра здравоохранения Владимира Караника.

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«И впервые я хочу обратиться — много говорили о врачах, спасибо им, кто там ночует и днюет в больницах, лечит наших людей в этот непростой период — к людям, которые находятся в стационарах и не просто болеют с органами дыхания. Нет, ко всем обратиться. Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь», — сказал президент.

Лукашенко выразил желание обсудить на встрече предстоящие в республике мероприятия, в том числе политические и военные. Главу республиканского минздрава Караника на нее пригласили, чтобы он доложил, «какая ситуация на фронте здравоохранения», пояснил глава государства.

Президент подчеркнул, что на этих переговорах он будет интересоваться тем, как в Белоруссии разворачивается или уже сворачивается «психоз с коронавирусом». Но основное внимание белорусский лидер намерен уделить тому, как обстоит ситуация с другими болезнями.

«Я еще раз хочу напомнить, что мы можем очень серьезно просто обидеть и унизить людей, которые сегодня находятся в больнице, страдают другими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологией, астматики у нас есть, сахарный диабет, в общем пневмонии, как всегда в этот период. Поэтому меня интересует целый комплекс вопросов. И обращаю внимание, особенно министерства здравоохранения, чтобы мы не забыли этих людей», — отметил Лукашенко.

По последним данным, в Белоруссии 2 578 зараженных коронавирусом, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных в мире превысило 1,8 млн человек, 114 тыс. скончались, 427 тыс. излечились.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая в прошлом месяце объявила вспышку коронавируса пандемией, 11 апреля призвала власти Белоруссии усилить меры социального дистанцирования на фоне новой динамики роста инфицирования.

«Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию», — заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор, слова которого передает Tut.by.

Эксперты ВОЗ считают, что власти страны должны запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, так как страна «вступает в тяжелые времена».

По словам О'Коннора, такие комплексные меры на уровне всей страны помогут замедлить распространение COVID-19.

«Нужен комплексный подход на сдерживание распространения вируса — физическое дистанцирование людей, надлежащее тестирование, изоляция контактировавших с заболевшими», — подчеркнул руководитель миссии ВОЗ. Он назвал критически важным, чтобы министерство здравоохранения постоянно информировало население о том, как развивается эпидемиологическая ситуация и какие меры предпринимаются.

За два дня до этого представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев призвал во время выступления в парламенте ввести более жесткие меры социального дистанцирования для борьбы с распространением коронавируса. Он заявил, что власти должны принять дальнейшие меры до того, как наступит пик эпидемии. В частности, он обозначил перевод учебных заведений на дистанционное обучение, запрет массовых мероприятий и введение карантина на территории всей страны.

«Если смотреть на опыт стран, которые прошли этот путь, с четвертой-шестой недели идет экспоненциальный рост случаев. А к восьмой неделе подходят к пику. Для Белоруссии это следующий этап. Это этап не завозных случаев, а передачи среди местного населения. Ожидаем дальнейший рост», — отметил Бердыклычев.

Он обратил внимание на улучшение ситуации с информированием населения.

В этот же день правительство Белоруссии установило правила самоизоляции во время пандемии. Согласно им, в самоизоляции должны находиться белорусы и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также контакты первого и второго уровней. Контакты первого уровня — 14 дней с последнего общения с заболевшим, второго — пока есть симптомы заболевания (кашель, одышка, температура, боль в горле).

Находящиеся в самоизоляции не могут покидать места проживания. Исключение составляют походы в магазин за продуктами, в аптеку и вынос мусора. Выходящие из дома должны надевать маску и не общаться с людьми. Всем, кто пребывает в самоизоляции выдается больничный. При нарушении требований к изоляции пособие по временной нетрудоспособности сокращается на 50%.