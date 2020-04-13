Домогательства Байдена: в чем обвиняют противника Трампа

Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах. Экс-сотрудница участника предвыборной гонки Тара Рид заявила, что почти 30 лет назад потеряла работу из-за его действий.

Инцидент, по ее словам, произошел в 1993 году, когда Байден был сенатором от штата Делавэр. Рид утверждает, что политик домогался ее в здании сената США — якобы положил руку ей под юбку и совершил действия «сексуального характера».

Экс-сотрудница Байдена рассказала о случившемся газете The New York Times, но не смогла вспомнить точное время, дату или место «преступления». Об инциденте она сообщила своей матери, которая посоветовала ей обратиться в полицию. Однако заявление на Байдена женщина писать не стала, а лишь пожаловалась на преследование со стороны сенатора сотрудникам его аппарата.

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Впрочем, Рид уверяет, что необходимые меры данные сотрудники принимать не стали, из-за чего ей пришлось подать жалобу в отдел кадров сената. Согласно расследованию издания, указанный текст найти не удалось, а копии у женщины не сохранилось. При этом жалоба не помогла Рид, а лишь привела к ее увольнению из команды Байдена.

Один из главных помощников сенатора якобы сказал женщине, что она больше не подходит для работы, и дал ей месяц на поиск нового места. В результате Рид пришлось покинуть Вашингтон.

По данным The New York Times, женщина рассказала о домогательствах Байдена двум своим подругам — одной в 1993-м, а другой в 2008 году. Кроме того, в конце марта 2020 года она подала заявление в полицию по факту преступления, но не указала имя кандидата в президенты. Как утверждает Рид, с его помощью она рассчитывает защититься от потенциальных угроз.

Тем не менее обвинения женщины не подтверждают как опрошенные газетой бывшие сотрудники офиса сената, так и экс-подчиненные Байдена. Также подозрения Рид отвергают в штабе кандидата, называя их ложными.

Стоит отметить, что Байден уже сталкивался с обвинениями в неподобающем поведении по отношению к женщинам. Год назад сразу семь женщин заявили, что политик к ним прикасался без их разрешения.

Первой с критикой на бывшего вице-президента обрушилась Люси Флоресс, в статье для The Cut она рассказала, как Байден обнимал ее за плечи и целовал в затылок в 2014 году. Инцидент произошел в ходе подготовки к одному из мероприятий предвыборной кампании Флоресс, тогда она баллотировалась в вице-губернаторы штата Невада.

Женщина описывала действия Байдена как унизительные и неуважительные, а также шокирующие.

Вслед за ней начали появляться и другие обвинения, все они свидетельствовали, что бывший вице-президент не раз нарушал границы приличия в общении с женщинами.

В частности, 22-летняя Кейтлин Карузо говорила, что Байден слишком долго ее обнимал и держал руку на ее бедре в ходе мероприятия, посвященного борьбе с домогательствами в Лас-Вегасе.

При этом обвинения в адрес бывшего вице-президента начали появляться, когда он вплотную раздумывал о выдвижении своей кандидатуры для участия в предвыборной кампании. На фоне волны критики Байден опубликовал в Twitter обращение, в котором пообещал внимательнее относиться к личному пространству женщин.

«Социальные нормы начали меняться, они сдвинулись, и границы, защищающие личное пространство, переустановлены. Я понимаю. Я никогда не считал политику чем-то холодным и стерильным. Я всегда думал, что нужно пожать человеку руку, обнять за плечи, обнять, подбодрить», — заявил бывший вице-президент, также признав, что касался женщин без дурных намерений.

Однако, если год назад Байдена обвиняли лишь в неподобающем поведении, то Рид указывает именно на сексуальное домогательство со стороны политика. Кроме того, теперь бывший вице-президент фактически официальный кандидат в президенты от Демократической партии, так как его соперник — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — объявил о выходе из гонки.

Пока неизвестно, как обвинения со стороны экс-сотрудницы скажутся на кампании Байдена, учитывая, что срок давности уже истек. Да и сам кандидат все еще не прокомментировал эту информацию. Байден имеет рейтинг в 57,2%, согласно апрельскому опросу 270 to Win, на общенациональном уровне.