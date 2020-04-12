По людям скучает: Песков рассказал о состоянии Путина

В условиях ограничений из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин соскучился по живому общению с людьми. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности», – подчеркнул он.

По словам Пескова, невозможность «прямого общения» в условиях всеобщей самоизоляции никак не влияет на интенсивность графика президента. В эти дни президент работает гораздо более напряженно, чем обычно.

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Пресс-секретарь Путина добавил, что Кремль ознакомился с критикой в адрес президента после его визита в инфекционную больницу в Коммунарке – там у главврача Дениса Проценко, встречавшегося с президентом, выявили вскоре после этого COVID-19.

«Наверное, это характерная черта Путина. Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно», – отметил Песков. По его мнению, это вовсе не безрассудство или авантюризм, а потребность главы государства увидеть реальное положение дел своими глазами. Он добавил, что ни один самый подробный отчет не опишет картину и не поддержит людей, находящихся в сложившейся непростой ситуации. Песков подчеркнул – Путин принимает все необходимые меры предосторожности.

«Путин <...> выполняет роль главы государства, но всегда это все взвешенно, продуманно, с мерами предосторожности. Но он никогда не отказывается от того, чтобы лично посмотреть, что происходит», – подытожил представитель Кремля, отметив, что и в Коммунарке российский лидер исходил из тех же соображений.

Еще в начале апреля Песков заявил, что по меньшей мере еще одну неделю продлится режим дистанционной работы президента. «Думаю, что случай с заболеванием главврача Коммунарки продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и единственное эффективное средство это именно сократить физическое общение, что президент и сделал», – подытожил Песков. Ранее он подчеркнул, что коронавируса у Путина нет и президент неоднократно сдавал тест на COVID-19.

1 апреля президент России Владимир Путин начал телесовещание с правительством, где заявил, что обстановка в связи с коронавирусом требует дистанционной работы.

«Обстановка весьма напряженная. Мы с вами в контакте по несколько раз в день», — сказал президент. Он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется на качестве работы. На следующий день президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно. Об этом Путин заявил в обращении к россиянам. По словам главы государства, установленные ранее выходные с 30 марта по 3 апреля, а также введенный в некоторых регионах режим изоляции дали возможность органам власти и системе здравоохранения нарастить ресурсы для борьбы с новой инфекцией. Однако пик эпидемии еще не пройден.

Президент подчеркнул, что в приоритете властей — поддержать доходы граждан, поэтому в период нерабочих дней зарплата за сотрудниками сохраняется.

На протяжении нерабочего апреля свою деятельность продолжат магазины с товарами первой необходимости, аптеки, больницы и другие организации жизнеобеспечения. Путин также призвал россиян соблюдать все предписанные властями меры и внимательно относиться к своему здоровью.

Незадолго до этого Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, рассказав о мерах, которые помогут победить вирус и поддержат граждан в этой непростой ситуации.

Глава государства заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию, которое ранее было назначено на 22 апреля. Он также объявил нерабочей следующую неделю и призвал россиян оставаться дома, чтобы замедлить темпы распространения болезни. Семьям, имеющим право на материнский капитал, в течение 3 месяцев будет выплачиваться сумма в размере 5 тыс. руб. на детей до 3 лет.

Для граждан, чей доход упадет более чем на 30%, будут введены ипотечные каникулы. Президент предложил увеличить сумму пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда — 12 130 руб. По словам главы государства, малому и среднему бизнесу будет дана полугодовая отсрочка по налогам. Кроме того, Путин предложил на ближайшие полгода ввести мораторий на банкротство предприятий, попавших в сложную ситуацию.