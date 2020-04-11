Пандемия в Европе: страны Шенгена готовятся закрыть границу до осени

Европейские границы могут оставаться закрытыми до сентября, такое развитие ситуации предрек президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает телеканал BFM.

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По данным СМИ, это предположение глава республики высказал во время видеоконференции с лидерами профсоюзов. Телеканал сообщает об этом, ссылаясь на представителя одного из синдикатов. По данным источника BFM, Макрон полагает, что к таким мерам может привести развитие ситуации с распространением коронавируса в европейских странах, которые в настоящее время лидируют по всем показателям.

В качестве объяснения своего предположения Макрон высказался о разнице того, как протекает пандемия в разных странах. Он отметил, что, например, в США пик распространения инфекции только ожидается, а в странах Азии не исключается возникновение второй волны. При этом, глава Франции отметил, что закрытие границ может повлиять на восстановление экономики.

На 13 апреля запланировано обращение Макрона к нации. Предполагается, что во время него президент объявит о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, которая активно распространяется по стране. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента республики, французский лидер собирается продлить ограничение на передвижение граждан по стране после 15 апреля.

17 марта главы государств и правительств Евросоюза приняли решение закрыть на месяц внешние границы сообщества для борьбы с пандемией заболевания. Таким образом были прекращены все поездки, кроме тех, что нельзя отложить. Кроме того, исключение составили передвижения медиков, дипломатов, исследвоателей, которые занимаются проектами по предотвращению распространения коронавируса. Помимо этого, перемещаться внутри ЕС разрешено транспортному персоналу, гражданам и резидентам ЕС, которые возвращаются домой, а также членам их семей.

Тремя днями ранее Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на передвижения внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

Как передает ТАСС, в документе ЕК говорилось, что » для эффективной борьбы с распространением вируса требуется более 30 дней». Это, в частности, показывает «опыт государств-членов и других стран, подверженных пандемии».

В ЕК обратили внимание, что перекрытие сообщения между странами Евросоюза должно происходить скоординировано, только в этом случае предпринятые меры будут эффективными.

Еврокомиссия поясняет, что ограничение на поездки распространяется на «зону ЕС+», которая включает все государства-члены Шенгенского соглашения. Всего имеются в виду 30 государств. Дальнейшее продление, по мнению ЕК, должно происходить в связи с развитием ситуации по распространению коронавируса в Шенгенской зоне.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что за последнюю неделю пандемия инфекции замедлилась в ряде европейских стран, в том числе в Испании и Италии, которые являются лидерами по количеству зараженных.

«За последнюю неделю мы увидели замедление [распространения коронавируса] в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция», — обратил он внимание на тенденцию.

В то же время он был обеспокоен тем, что в других государствах распространение заболевания только набирает скорость. Так, он отметил прирост заболевших в сельских районах Африки.

Так или иначе одними из самых пострадавших регионов Европы, да и всего мира, по-прежнему остаются именно Испания, Италия, Франция, Германия. Они вместе с США занимают первые строчки по количеству заболевших. Лидером являются США. Там выявлено свыше полумиллиона зараженных коронавирусом. За ними следует Испания, где число заразившихся на субботу, 11 апреля, составляет почти 162 тыс. (за последние сутки там выявлено более 3,5 тыс. больных COVID-19).

Третью строчку занимает Италия. Там зафиксировано более 152 тыс. зараженных, из них 19468 человек скончались. Ранее эта страна лидировала по количеству умерших от коронавируса, 11 апреля США побили этот рекорд. Всего в мире выявлено свыше 1 млн 732 тыс. зараженных, из них более 106 тыс. умерли, а почти 393 тыс. человек выздоровели.