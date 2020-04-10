Единство партий: американцы винят Китай в пандемии

На фоне пандемии коронавируса критика в адрес Китая стала одним из немногих за президентство Дональда Трампа вопросов, в котором республиканцы и демократы пришли к согласию.

Реклама

Противоречия между партиями настолько усугубились за последние четыре года, что практически по каждой теме стороны занимают радикально противоположные позиции. Однако сейчас американцы согласны в том, что Белому дому нужно придерживаться более жесткой позиции по отношению к Пекину.

Дональд Трамп стал единственным политическим лидером, проявившим нетерпимость по отношению к Китаю из-за пандемии. Глава Белого дома в своих заявлениях называет коронавирус «китайским», а также обвиняет Пекин в том, что он не в полном объеме предоставил миру информацию о заболевании.

«Как бы я ни уважал Китай и председателя Си [Цзиньпина]..., я немного сердит на Китай, честно говоря, — говорил Трамп. — Они должны были рассказать нам об этом [раньше]».

В конце марта словесная перепалка между американским лидером и китайским руководством все же закончилась — обе стороны признали необходимость консолидироваться в борьбе с пандемией. И все же и без того обострившиеся на фоне торговых войн отношения между странами пострадали.

В партийных верхушках противостояние все еще ведется. Республиканцы нападают на демократов из-за того, что они недостаточно критичны по отношению к Пекину. Демократы же обвиняют оппонентов в расизме.

Тем не менее недавний опрос Harris Poll демонстрирует, что за пределами Капитолия мнение американцев о Пекине едино.

Сторонники обеих партий в значительной степени согласны с тем, что руководство КНР несет ответственность за распространение эпидемии коронавируса по всему миру и что ему нельзя доверять в этом или любом другом вопросе.

«Это вопрос консенсуса, которого вы можете достичь в сегодняшнем разделенном мире. В целом, очень мало доверия ко всему, что говорит или делает китайское правительство, особенно к его председателю. Си Цзиньпину доверяют вдвое меньше, чем президенту Трампу в этом опросе», — рассказал The Washington Post Марк Пенн, председатель Harris Poll.

Лишь 23% опрошенных уверены, что председатель КНР предоставлял достоверную информацию о масштабах и угрозе коронавирусной инфекции. Республиканцы и демократы продемонстрировали в этом вопросе солидарность. При этом последние предпочитают доверять СМИ (60%), а республиканцы считают, что достоверным источником информации является Белый дом.

Однако и этим двухпартийный консенсус в отношении Китая не ограничивается. 90% республиканцев и 67% демократов считают, что руководство КНР несет ответственность за распространение коронавируса. Только 22% республиканцев и 34% демократов заявили, что, по их мнению, Пекин был честен, сообщая информацию о заболевании.

Рост критических настроений в американском обществе распространился и на другие сферы отношений США и Китая.

Так, например, ни одна из партий не уверена, что Пекин выполнит свою часть обязательств по первой фазе торговой сделки. Согласно условиям соглашения, в ближайшие два года Китай закупит американские товары на сумму $200 млрд, прекратит давление на иностранные компании в целях передачи их технологий китайским фирмам в обмен на доступ к рынку КНР, облегчит доступ американских компаний к рынку финансовых услуг, а также будет воздерживаться от девальвации юаня.

Подавляющее большинство опрошенных считают, что правительство США должно ввести жесткие тарифы в отношении Китая в случае, если он не выполнит свои обязательства по сделке.

Вопрос заключается в том, как используют эти настроения в американском обществе оба кандидата на пост президента США. Трамп, вероятно, продолжит свою линию. Для Белого дома гораздо удобнее обвинить в пандемии и финансовом кризисе власти Китая, тем самым отстранившись от критики в свой адрес за недостаточно оперативное реагирование на вспышку коронавируса.

Какую сторону займет в этом вопросе бывший вице-президент Джо Байден, пока неизвестно. С одной стороны, он может, следуя настроениям общества, обрушиться с критикой на Китай, с другой — серьезно ударить по противнику.

Опрос, проведенный независимой исследовательской компанией SSRS для телеканала CNN, демонстрирует, что большинство американцев считают, что с пандемией коронавируса лучше справился бы Джо Байден (52%). В вопросах здравоохранения и помощи среднему классу этот перевес выглядит еще убедительнее — по обоим пунктам Байден набрал по 57% голосов поддержки против 38 и 39% у Трампа.

Так или иначе, но для американцев президентская кампания развернулась неожиданным образом. Если раньше глава Белого дома выстраивал свою предвыборную кампанию на экономических успехах и критике Байдена, то теперь ему стоит бросить все свои усилия на борьбу с пандемией — именно то, как США выйдут из кризиса, станет главным критерием успешности президентства Трампа.