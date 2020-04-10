«Полное содействие»: Россия поможет Польше по делу Ту-154М

Следственный комитет РФ готов к полному взаимодействию с польской стороной в расследовании крушения правительственного самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Она обратила внимание, что российские следователи не раз оказывали содействие в проведении совместных осмотров обломков частей борта. Сотрудники Следкома предоставляли Варшаве доступ к агрегатам и конструктивным элементам Ту-154, которые хранятся на аэродроме Северный, отметили в СК. Фрагменты воздушного судна признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Следствие обеспечивает для их хранения необходимые условия, исключающие повреждение и обеспечивающие безопасность, заверила Петренко.

По ее словам, ведомство исполнило свыше 40 запросов польской стороны.

Следком называет причиной крушения ошибочные действия экипажа. С учетом трудных метеоусловий, по мнению российских следователей, командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но он этого не сделал. Экипаж продолжил заходить на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли. Все это, по версии следствия, и привело к трагедии.

При этом следователи опровергли теорию о возможном взрыве на борту. «Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории Российской Федерации, так и на территории Польши», — подчеркнула Петренко.

К аналогичным выводам пришла и первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера. Она называла причиной катастрофы снижение президентского самолета ниже дозволенного минимума при заходе на посадку в условиях густого тумана.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования. Согласно ему непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. В качестве системных причин названы недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Но действующие власти Польши не согласились с отчетом Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и выводами комиссии Миллера, поэтому решили создать вторую комиссию.

Официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским 10 апреля 2010 года летела на правительственном самолете Ту-154 в Катынь. Поводом для неофициального визита польских политиков стала годовщина катынской трагедии. В эти дни в 1940 году в Катынском лесу были расстреляны 14,7 тыс. военнопленных, большинство из которых — поляки, попавшие в ГУЛАГ НКВД СССР в 1939 году после раздела Польши.

При совершении маршрута «Варшава — Смоленск» в условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты решили посадить авиалайнер. При снижении примерно в 1,1 км от торца взлетно-посадочной полосы и левее продолженной оси ВВП приблизительно на 35 метров воздушное судно столкнулось с верхушкой дерева на высоте 11 метров от земли. Через 245 метров левое крыло самолета столкнулось с березой диаметром 30-40 см. Из-за этого разрушилось левое полукрыло и воздушное судно резко накренилось с переворотом влево. Согласно отчету МАК, в перевернутом состоянии самолет столкнулся с землей и разрушился.

В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

Судя по материалам технического расследования, в кабине пилотов во время посадки находился главком Военно-воздушных сил Польши Анджей Бласик. Эксперты, в том числе польские, пришли к выводу, что его присутствие оказывало давление на пилотов и повлияло на их решение посадить самолет в Смоленске, несмотря на предупреждения диспетчеров.

Сразу же после крушения было установлено, что в воздухе не было возгорания воздушного судна или его разрушения. Об этом свидетельствует то, что обломки лежали компактно. К тому же на всех местах повреждений были либо отметины от деревьев, либо следы земли. Закопчен оказался только небольшой участок, где уже на земле возник пожар.