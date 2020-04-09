Военные не нужны: украинских итальянцев пугают россияне

Итальянцы украинского происхождения направили властям Италии петицию с требованием рассказать о целях российских военных медиков, которые прибыли на Апеннины бороться с коронавирусом, пишет украинский портал «Обозреватель».

Реклама

Соавтор документа — переехавшая в Италию из Украины Наталья Гебрич — рассказала, что в петиции обозначены вопросы, которые, по ее словам, «волнуют многих итальянцев». В частности, авторы письма выразили недоумение в связи с тем, что Россия отправила бороться с пандемией именно военных вирусологов. Украинка убеждена, что для этого было бы достаточно и обычных врачей.

К тому же возмущение украинцев, по словам Гербич, вызывает тот факт, что россияне обрабатывают дома престарелых в Бергамо «неизвестным веществом».

К этому моменту специалисты провели уже десятки дезинфекционных мероприятий в нескольких городах Ломбардии.

Помимо этого украинка пожаловалась на «хамское» отношение со стороны россиян. Впрочем, она не привела конкретных примеров такого поведения.

В тот же день Минобороны России сообщило, что российские военные врачи приняли первых четырех пациентов с коронавирусом нового типа в полевом госпитале в Бергамо. В медучреждении на данный момент находятся десять пациентов, говорится в сообщении ведомства. В состав работающих там дежурных бригад входят анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, медицинские сестры и переводчики, уточнили военные.

Россия с конца марта оказывает итальянской стороне гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом. В условиях пандемии Италия оказалась в особенно тяжелом положении. Она входит в тройку лидеров по количеству зарегистрированных пациентов с COVID-19 во всем мире. В стране насчитывается более 130 тыс. инфицированных.

По числу жертв Италия и вовсе находится на первом месте в мире: от инфекции в стране скончались более 17 тыс. человек.

В связи с ухудшающейся с каждым днем ситуацией 21 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, в ходе которых подтвердил готовность помочь Италии. Уже с вечера 22 марта из России на Апеннины начали прибывать самолеты с медпомощью. Всего там приземлились 15 бортов. Последний прибыл в Италию утром 25 марта.

На воздушных судах в Италию доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Самолеты также привезли туда оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские и итальянские военные врачи начали принимать больных коронавирусом в Бергамо 8 апреля, сообщали в Минобороны России. По информации министерства, в госпитале работают более 200 специалистов. Из них с российской стороны задействованы 32 военных врача и медсестры. Медики дежурят круглосуточно в три смены, отметили в ведомстве.

До этого российские военные провели полную дезинфекцию более 34 зданий пансионатов для пожилых в итальянской Ломбардии, сообщали в военном ведомстве России. Специалисты из РФ совместно с итальянскими военными полностью продезинфицировали здания в трех населенных пунктах Ломбардии: в городах Сканцорошьяте, Горлаго и Палоско, всего — более 180 тыс. квадратных метров внутренних помещений.

По мнению замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге Александра Семенова, который командирован в Бергамо,

ошибка Италии заключается в том, что она с опозданием ввела защитные меры против распространения нового коронавируса.

Эпидемиолог обратил внимание, что Китай вовремя предпринял меры против распространения инфекции, поэтому смог оставить лидерские позиции по числу погибших. Но итальянцы не соблюдали социальную дистанцию и остальные меры предосторожности. По оценке медика, Италия опоздала с введением ограничений из-за коронавируса на три недели.

«Мы увидели, как делать не надо», — цитирует Семенова НСН.