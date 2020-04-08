«Ты уволен!» Как кадровая политика Трампа ударила по США

Одним из символов президентства Дональда Трампа, несомненно, станет его кадровая политика. «Текучка» в команде президента достаточно высока, и сейчас, во время пандемии и критической ситуации в США, многие важные для борьбы с коронавирусом позиции в аппаратах правительства оказались вакантны.

Реклама

Четыре руководящих должности в Министерстве внутренней безопасности и аппарате директора национальной разведки заняты временно исполняющими обязанности чиновниками во время пандемии коронавируса. И хотя основная цель ведомств — предотвращение терроризма, их полномочия также во многом касаются здравоохранения.

Зимой разведка США работала над тем, чтобы выяснить, насколько серьезна угроза распространения эпидемии в стране, а также получить достоверные данные о коронавирусе из Китая.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили о докладе спецслужб, в котором говорится, что если бы Вашингтон получил объективную информацию вовремя, то смог бы оперативнее и более эффективно дать ответ на пандемию.

Тем не менее, Трамп продолжал свою импульсивную кадровую политику. Прошлым летом президент принял отставку директора национальной разведки Дэна Коутса и его заместителя Сью Гордон. На его место был назначен помощник Коутса Джозеф Магуайр, и уже в конце февраля, через несколько недель после того, как в США зарегистрировали первый случай коронавируса, он также был уволен.

Исполняющим обязанности директора нацразведки был назначен посол в Германии Ричард Гренелл, имевший самый наименьший опыт работы в спецслужбах среди всех, кто когда-либо занимал этот пост. Гренелл при этом продолжает исполнять обязанности посла, что еще больше ставит под вопрос эффективность его руководства в разведывательном ведомстве.

Вот уже год вакантно место министра внутренней безопасности США. После того как Кирстьен Нильсен покинула пост, на должность был назначен комиссар по таможенным и пограничным вопросам Кевин Макалинан. В ноябре исполняющим обязанности министра стал Чед Вульф.

В феврале он не смог ответить на простые вопросы от сенатора-республиканца Джона Кеннеди о готовности США к пандемии — какие были признаки распространения коронавируса, сколько в стране респираторов и как передается COVID-19.

«Вы должны отвечать за нашу безопасность. И вам нужно знать ответы на эти вопросы», — заявил ему Кеннеди. С тех пор Вульф отсутствовал на трибуне Белого дома во время брифингов о мерах по противодействию эпидемии.

При этом Министерство внутренней безопасности, по данным The Washington Post, заполнено вакансиями на руководящих должностях лишь на 35%. Свободными остаются посты заместителя секретаря, замминистра по вопросам управления, финансового директора, директора по вопросам информации, замминистра по науке и технологиям.

При этом, учитывая скорость распространения инфекции, крайне важно, чтобы должности заместителей были заняты, на тот случай, если руководитель заразится коронавирусом и ему придется передать обязанности.

В Министерстве внутренней безопасности, к примеру, растут случаи заражения коронавирусом. Как отмечает Politico, по состоянию на понедельник COVID-19 заболели около 600 сотрудников ведомства.

К тому же чаще всего именно на плечи заместителя ложится основная ответственность за построение рабочего процесса, что делает его фигуру более важной, чем должность руководителя.

Те же проблемы касаются и пограничных, иммиграционных и служб транспортной безопасности, что также негативно сказывается в условиях закрытия границ, контроля за перемещением граждан за пределы страны, а также кризиса в отрасли путешествий.

Министр финансов Стивен Мнучин разрабатывает меры по смягчению урона, нанесенного экономике США в связи с введением карантина, практически без помощи. Как сообщает Bloomberg, из 20 должностей в ведомстве семь вакантны, еще четыре заняты исполняющими обязанности лицами. Свободны посты руководителя аппарата и директора по законодательным вопросам. Почти пустым оказалось во время пандемии внутреннее финансовое подразделение, на плечи которого ложится основная часть работы в связи с коронавирусом.

Управление кадровой службы США возглавляет исполняющий обязанности директора. Между тем Соединенные Штаты столкнулись с рекордным уровнем безработицы — 6,6 млн граждан обратились за пособием по безработице за неделю. К слову, предыдущий глава управления покинул пост в разгар эпидемии, на его место был назначен Майкл Ригас лишь в конце марта.

Кадровой стабильности нет и в системе здравоохранения. В прошлом году должность главы Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов была вакантна в течение почти восьми месяцев. Лишь в декабре, почти через месяц после того как в Китае были зарегистрированы первые случаи коронавирусной инфекции, этот пост занял онколог Стивен Хан.

В министерстве по делам ветеранов, отвечающим за вопросы социальной защиты и медицинского обеспечения ветеранов военной службы и членов их семей, также свободны важные должности. Между тем, под угрозой заболевания первыми оказались именно американские военные, несущие службу в Азии.

Как сообщает The New York Times, в Департаменте по делам ветеранов сотрудники изо всех сил пытаются заказать медикаменты на Amazоn, после того как руководство ведомства, не имея опыта реагирования на стихийные бедствия, не смогло подготовиться к наплыву клиентов.

Если раньше кадровая политика президента США не вызывала столько поводов для беспокойства, то сейчас главе Белого дома припоминают все его отставки, которых настолько много, что их крайне трудно подсчитать.

Фраза «Ты уволен!» стала одной из коронных фраз Трампа, деталью, тесно вплетенной в его образ. В своем Twitter он не раз писал ее крупными буквами, как и другое свое коронное словосочетанием «FAKE NEWS».

Причем фраза стала частью имиджа Дональда Трампа в то время, когда он вел реалити-шоу «Ученик», суть которого заключалась в том, что участники боролись за перспективную вакансию. Шоу вышло на экраны в 2004 году — и именно тогда бизнесмен создал себе имидж главного правдоруба.

Когда Трамп стал президентом, он прекратил участие в шоу, однако американцы продолжили следить за реалити, перекочевавшим из студии в Белый дом. Однако в условиях пандемии шоу прекратило иметь развлекательный характер.