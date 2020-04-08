«И печенеги терзали, и половцы»: что Путин пообещал россиянам

Путин выступил на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло в формате видеоконференции.

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На прямой связи с президентом также были члены правительства РФ и его администрации, полномочные представители российского лидера в федеральных округах и главы министерств и ведомств.

Ключевыми направлениями работы всех властных структур Владимир Путин назвал борьбу с распространением эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, защиту здоровья и жизни граждан, безопасность людей, обеспечение устойчивости экономики, а также сохранение занятости и доходов жителей страны.

Неотложной задачей в этом направлении президент обозначил повышенную готовность медучреждений, наращивание их ресурсов и возможностей.

«Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 млрд руб. направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях», — подчеркнул президент.

Кроме того, на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, реанимобили и машины скорой помощи, из бюджета выделено еще 13 млрд руб. Эти средства начнут поступать в регионы уже в апреле, сообщил Путин.

«Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе»,

— заявил глава государства.

Что еще предложил президент

Поддержка врачей

— Дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медперсоналу за сложные условия труда и повышенную нагрузку. На эти цели выделено 10 млрд руб.

— Специальные выплаты из федерального бюджета сроком на три месяца: врачам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусной инфекцией (80 тыс. руб.), фельдшерам и медсестрам (50 тыс. руб.), младшему медицинскому персоналу (25 тыс. руб.).

— Врачи скорой помощи, непосредственно работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получат по 50 тыс. руб. в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин скорой помощи — по 25 тыс. руб. в месяц.

Поддержка бизнеса

— В дополнение к снижению размера социальных взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15% будет введена отсрочка по уплате страховых взносов в социальные фонды на полгода (ранее эта мера была доступна только для микропредприятий).

— Предприятия малого и среднего бизнеса имеют право на отсрочку по всем налогам, кроме налога на добавленную стоимость (НДС). Эта мера будет действовать ближайшие шесть месяцев. Однако, чтобы избежать ситуации, при которой компаниям придется одномоментно выплачивать накопленные долги, такие задолженности будут реструктурированы: их можно будет гасить частями, ежемесячно, в течение не менее года после окончания действия подобной отсрочки.

— Правительство и Центральный банк в срок до пяти дней должны подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям сохранять занятость и доходы сотрудников.

Поддержка граждан

— Дополнительные выплаты семьям, имеющим право на получение материнского капитала. В апреле, мае и июне все российские семьи, в которых имеются дети до трех лет, будут получать по 5000 руб. на каждого ребенка. Соответствующий указ президент подписал во вторник, 7 апреля.

— Выплаты семьям, которые воспитывают детей в возрасте от трех до семи лет, начнутся уже в июне, на месяц раньше, чем было запланировано. Вместе с тем доходы по прежнему месту работы тех, кто на данный момент признан временно безработным, не будут учитываться при начислении этих выплат (такое требование было до начала эпидемии коронавируса в России). Это существенно расширит круг лиц, имеющих право претендовать на такую поддержку, и будет учитывать реальную ситуацию и проблемы конкретной семьи, заявил Владимир Путин.

— Граждане, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, то есть 12 130 руб. в месяц. Оформить пособие можно будет дистанционно.

— Семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, в которых родители имеют статус временно безработных, ближайшие три месяца будут получать дополнительно по 3000 руб. на каждого ребенка.

— Президент предложил правительству вернуться к вопросу предоставления гражданам каникул по потребительским и ипотечным кредитам, а также рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки.

Не останавливать экономику

В России в настоящий момент зарегистрировано 8 672 случая заражения коронавирусной инфекцией, 580 человек вылечились, 63 умерли. Пока что динамика распространения заболевания указывает на то, что пик эпидемии в России еще не пройден.

«Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой, а он говорит, что самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», — заявил Путин в ходе совещания с главами регионов 8 апреля.

При этом президент России указал, что в каждом субъекте федерации должны быть подготовлены планы профилактических мер, которые должны оптимально отвечать степени риска распространения инфекции в каждом случае отдельно.

Сегодня, подчеркнул глава государства, нельзя устанавливать единые меры борьбы с коронавирусом для всей страны — «действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно».

Вместе с тем Путин призвал не останавливать экономику — не закрывать транспортное, грузовое пассажирское сообщение, а также не ограничивать массово работу предприятий.

«Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь, тем компаниям, которые сохранят занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им — тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты», — сказал Путин.

Президент признал, что без определенных потерь в этой ситуации обойтись вряд ли получится, однако российские власти способны свести эти потери к минимуму и создать условия для будущего развития.

«Хотел бы обратиться ко всем российским гражданам России, — сказал глава гсоударств. — Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь».

Путин выразил благодарность волонтерам, добровольцам, спортсменам, артистам, журналистам, которые включились в работу по борьбе с коронавирусом. Кроме того, президент напомнил о миллионах россиян, которые помогают соседям, заботятся о родителях и членах.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась России. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — завершил свое обращение президент.