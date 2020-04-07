Провал переговоров: Европа не договорилась о плане спасения

Министры финансов стран еврозоны не смогли согласовать новый пакет помощи сообществу для преодоления последствий пандемии нового коронавируса.

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Переговоры в видеоформате начались еще 7 апреля и длились 16 часов, однако к итоговому соглашению стороны так и не пришли. «После 16 часов дискуссии мы подошли вплотную к соглашению, но пока не достигли его. Я приостановил заседание Еврогруппы до четверга», — сообщил на своей странице в Twitter председатель Еврогруппы Мариу Сентену.

Ожидалось, что министры согласуют пакет помощи объемом в €540 млрд — рекордная для Еврогруппы сумма.

В этот пакет входит программа Еврокомиссии объемом €100 млрд, направленная на защиту рабочих мест, программа Европейского инвестиционного банка объемом €200 млрд для поддержки бизнеса, а также программа поддержки наиболее уязвимых государств через Европейский стабилизационный механизм объемом до €240 млрд.

«Это будет крупнейшая и наиболее амбициозная программа помощи в истории Еврогруппы. Нам необходим европейский план, который поможет защитить наиболее уязвимые государства, чтобы гарантировать выход единого европейского рынка из этого кризиса без потерь, — говорил перед встречей председатель Мариу Сентену. — Данные меры дополнят беспрецедентные шаги, которые уже предприняты правительствами стран ЕС».

В последние дни глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно заявляла о том, что Европе нужен новый «план Маршалла». После Второй мировой войны госсекретарь США Джордж Маршалл предложил пакет мер для восстановления экономики Европы.

Глава ЕК, говоря о необходимости разработки «плана Маршалла», вовсе не рассчитывает на помощь США, а призывает к совместным финансовым вложениям в следующий долгосрочный бюджет ЕС.

«Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем», — писала фон дер Ляйен в колонке для Welt am Sonntag.

Сравнение европейского пакета мер с «планом Маршалла» делает из пандемии событие, сопоставимое с масштабом Второй мировой войны.

Ранее глава Еврогруппы Марио Сентено в интервью, текст которого опубликован на сайте Совета ЕС, заявил, что экономика Европы переживает самую страшную рецессию за последние 70 лет. В США, по словам Сентено, отсутствует подобный механизм — за две недели 10 млн американцев обратились за пособиями по безработице. При этом многие люди попросту не имеют возможности получить социальную помощь при потере рабочего места.

«Эти цифры являются беспрецедентными в США. В Европе у нас есть резервы для фирм и системы социальной защиты, которые могут предотвратить потерю рабочих мест в первые недели этой рецессии. Но если мы не создадим меры для плана восстановления, эти потери материализуются, и в конечном счете они будут выглядеть так же, как в США», — пояснил он.

В середине марта были опубликованы прогнозы Еврокомиссии относительно экономического будущего Европы. Так, согласно оценкам, в 2020 году ЕС по оптимистичному сценарию ожидает экономический спад в 1%.

«Сейчас мы не можем дать новый прогноз, он будет в мае. Но исходя из моделей наших расчетов очень вероятно, что рост Еврозоны и всего ЕС в этом году будет отрицательным, причем спад может оказаться весьма существенным», — заявил позже руководитель генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии Маартен Вервей.

Впрочем, единого мнения в Евросоюзе относительно методов финансовой поддержки странам, нет. Более того, обсуждения на этот счет уже привели к противоречиям и напряженности.

Безрезультатное заседание Еврогруппы должно было, в том числе, подготовить почву к саммиту лидеров ЕС. Предыдущий состоялся 26 марта и продлился шесть часов, однако к согласию политики так и не пришли.

Сейчас в Евросоюзе наблюдается раскол между северными и южными странами. Юг представлен Италией и Испанией — наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса странами. Север — Нидерландами, Германией, а также Австрией.

Тем самым в ЕС образовалось два лагеря, имеющих разные мнения относительно того, как именно спасти экономику содружества.

Рим и Барселона заручились поддержкой Франции, Греции, Бельгии, Португалии, Ирландии, Кипра, Словении и Люксембурга — они выступают за создание «коронабонда» — общего долгового инструмента для заимствования денег на мировых рынках.

Германия, Австрия и Нидерланды, однако, предпочитают пойти по уже знакомому пути применения Европейского стабилизационного механизма (ESM), к которому ЕС прибег во время греческого кризиса 2012 года. В бюджете фонда есть €410 для предоставления финансовой помощи в обмен на введение в странах-получателях политики жесткой экономии, как это было в Греции, Португалии и Ирландии.

Из Италии уже донеслись призывы бойкотировать нидерландские товары в ответ на бескомпромиссную позицию их лидера Марка Рютте. Он и министр финансов Нидерландов, в свою очередь, раскритиковали оппонентов за неумелое распределение бюджета во время пандемии, что привело к нестабильной финансовой обстановке в Европе.

Также на своей позиции намерена твердо стоять Германия.

«ESM — это очень хороший механизм… Если то, что ты ожидаешь, это коронабонды, то этого никогда не будет, мой парламент этого не допустит, — цитирует Le Monde обращение Ангелы Меркель премьер-министру Италии Джузеппе Конте. — Не давай ложных надежд и не делай заявлений, приводящих к расколу».

Примечательно, что в разработке экономических мер по стабилизации экономики содружества не участвует Европарламент. Как сообщают испанские СМИ, ЕП отстранен от этого процесса из-за предосторожности Амстердама и Берлина. Они опасаются, что спикер Европарламента итальянец Давид Сассоли убедит депутатов поддержать позицию Франции, Италии и Испании.

Так или иначе, Европа в ближайшее время будет наблюдать за ожесточенным противостоянием в рядах содружества.