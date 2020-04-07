«Сорвать стоп-кран»: Австрия отменяет карантин

Канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал поэтапное смягчение жестких ограничений, связанных с распространением коронавируса. По его словам, план правительства предусматривает поэтапное возвращение страны к нормальной жизни.

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Так, начиная с 14 апреля, в Австрии планируется возобновить работу магазинов, площадь которых не превышает 400 кв. м. Это не означает полную свободу. Строгие меры предосторожности в виде ношения масок, дезинфекции и ограничения числа посетителей будут сохранены.

Кроме того, с середины апреля в стране должны вновь заработать садовые рынки и магазины с товарами для дома или ремонта. Следующим этапом станет открытие торговых центров и парикмахерских в начале мая, а к середине последнего весеннего месяца должны возобновить работу гостиницы и рестораны.

Последняя часть плана австрийский властей связана со снятием запрета на массовые мероприятии. Предварительно, эта часть будет реализована в конце июня. При этом реализация всех этих мер будет напрямую связана с эпидемиологической обстановкой в Австрии.

В любой момент правительство сможет «сорвать стоп-кран» и вернуться к более жестким ограничениям, подчеркнул Курц.

Стоит отметить, что открытие небольших магазинов не предполагает завершение «домашнего режима» для граждан государства. Пока все австрийцы покидают квартиры только по четырем причинам: для похода на работу, в магазин, для помощи нуждающимся и физических упражнений (прогулка или бег).

Австрия первой начала планировать выход из кризиса, опираясь на последние данных по распространению вируса. На 7 апреля в стране зафиксировано более 12 тыс. случаев заражения, количество умерших — 243. Начиная с 30 марта в Австрии наблюдается спад появления новых заболевших.

Как заявил австрийский министр здравоохранения Рудольф Аншобер,

ежедневный прирост числа инфицированных снизился с примерно 40% в середине марта до 1,6% в апреле.

Также вырос временной промежуток, в который фиксировалось удвоение количества зараженных, он увеличился с 3,6 дня до 16 дней. Принятию плана по смягчению мер способствовало и то, что число пациентов в тяжелом состоянии в течение нескольких дней было стабильным.

Спорные меры

Впрочем, австрийские СМИ не разделяют оптимизм властей и указывают на стремительный рост новых случаев заражения. Но официальные данные пока не подтверждают их опасений.

При этом план правительства также вызывает вопросы у юристов и бизнеса.

Первые скептически относятся к открытию магазинов в условиях действия общих ограничений для граждан. А вторые считают несправедливым открытие небольших магазинов раньше крупных.

Кроме того, медицинская ассоциация Австрии отмечает нехватку средств защиты для врачей. При этом в случае открытия торговых точек их персонал также необходимо будет снабжать защитными средствами.

Власти пока не ответили на эту критику, но в ближайшее время должны состояться еще как минимум четыре пресс-конференции, где могут быть сделаны соответствующие заявления.

Пока власти Австрии уверены, что возможность для ослабления карантинных мер есть. Улучшение ситуации в правительстве связывают со своевременным введением ограничений — первые запреты утвердили еще 10 марта.

Соседние страны таким оптимизмом похвастаться не могут, например, Германия, напротив, собирается продлить жесткие меры, которые пока действуют до 19 апреля. Но в других странах и другая ситуация. В той же ФРГ число зараженных перевалило за 100 тыс. человек, более 1,8 тыс. человек скончались.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов, в настоящее время каждая страна исходит из внутренней ситуации.

«Германия против, Австрия за. По всей видимости, обстоятельства позволяют сделать послабления. Если ослабление мер не приведет к увеличению зараженных, Курц будет прав», — поясняет эксперт.

Экономическая необходимость

К слову, постепенный уход Австрии от ограничений необходим экономике страны, которая находится не в лучшем состоянии из-за пандемии. Для смягчения последствий власти уже выделили пакет помощи в размере €38 млрд, но их недостаточно в условиях продолжающегося кризиса.

По оценкам экономистов, заморозка экономики приведет к падению ВВП Австрии как минимум на 2,5% по итогам 2020 года. Как передает телеканал ORF.at, число безработных в стране за март достигло отметки в полмиллиона человек, а уровень безработицы вырос до 12,2%.

Продолжение карантинных мер лишь усугубляет ситуацию, их частичное смягчение должно дать небольшой глоток воздуха экономике.

В случае успеха и отсутствия серьезных скачков числа зараженных, вероятно, Австрия станет примером для других европейских стран. Это также добавит политических очков Курцу и возглавляемой им Австрийской народной партии.

При этом возможный провал не несет никаких политических последствий для Курца и его правительства, утверждает Владислав Белов.

«Все понимают, что кто-то должен сделать первый шаг. Если канцлер уверен в том, что пик эпидемии в стране пройден, граждане это поддержат. А в случае нового всплеска австрийцы это поймут и обвинять его не будут», — подчеркнул эксперт.

Курц рассчитывает на самодисциплину граждан Австрии, резюмировал Белов, в целом в Западной Европе люди осознают всю опасность ситуации и будут придерживаться действующих ограничений.