«Это госпереворот»: как Польша идет к выборам президента

Сейм Польши принял законопроект, разрешающий дистанционное голосование на предстоящих президентских выборах. Согласно документу, в избирательный кодекс страны предлагается внести поправки, которые позволят гражданам голосовать по почте.

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Законопроект разработан правящей партией «Право и справедливость», которая занимает большинство в нижней палате парламента (сейме). По мнению авторов, дистанционное голосование — необходимость в виду распространения нового коронавируса.

По последним данным, число зараженных в Польше составляет 4532, летальных случаев зафиксировано 111. В правящей партии уверены, что выборы по почте смогут частично обезопасить население.

Однако с мнением властей не согласны представители оппозиционных партий, которые сравнили принятый проект с «государственным переворотом».

Дело в том, что изменять избирательный кодекс можно лишь за шесть месяцев до выборов, а власти технически нарушают этот принцип.

Особого оптимизма не испытывают и коалиционные партнеры «Права и справедливости» из партии «Согласие». Лидер объединения, вице-премьер Ярослав Говин призвал власти отложить выборы на два года. Инициатива политика требует внесение изменений в основной закон Польши для увеличения президентских сроков, что не поддерживает оппозиция.

Споры в парламенте по поводу будущего голосования привели к тому, что правящая партия длительное время не могла внести свой законопроект на рассмотрение сейма. Число сторонников и противников инициативы было равным, но к вечеру 6 апреля законопроект о дистанционном голосовании был принят.

Для окончательного утверждения «почтовое голосование» должно получить поддержку польского сената — верхней палаты парламента.

Тут у правящей партии могут возникнуть проблемы, так как большинство мест в сенате занимает оппозиция. Оппоненты «Права и справедливости» последний месяц призывают к переносу выборов из-за пандемии.

По польскому законодательству, верхняя палата парламента может рассматривать проект поправок в течение 30 дней, чем и воспользуется оппозиция. Как заявил спикер сената, член оппозиционной партии «Гражданская платформа» Томаш Гродзки, он будет использовать все возможности.

В таком случае закон будет утвержден фактически за несколько дней до даты голосования — 10 мая. Именно в этот момент власти смогут приступить к его подготовке. В Польше около 30 млн зарегистрированных избирателей. Как пишет Politico, организация для них дистанционного голосования за столь короткий срок выглядит невыполнимой задачей.

Тем не менее аналитики издания уверены, что правящая партия не откажется от организации выборов, так как

голосование после пандемии для действующего президента Анджея Дуды может быть более опасным, чем сейчас.

Согласно опросу IBRiS от 4 апреля, польский лидер занимает первое место в предвыборной гонке и набирает 47,6%. На втором месте кандидат от «Гражданской платформы» Малгожата Кидава-Блоньская — 12,4%, а замыкает тройку глава Польской крестьянской партии (PLS) Владислав Косиняк-Камыш — 12%.

При этом исследование социологического центра от 28 марта показывает, что в случае переноса выборов на другую дату Дуда может рассчитывать на 45,8%. Если же голосование состоится 10 мая, действующий президент получит около 54%.

Подобный разброс в опросах отчасти и заставляет правящую партию продолжать подготовку к президентским выборам и отказываться от их переноса.

Дуде важно набрать более 50% голосов и одержать победу в первом туре. Как пишут польские СМИ, проведение голосования в два этапа достаточно рискованно для действующего президента. А перенос голосования для власти и вовсе нежелателен, поскольку среди населения растет недовольство принятыми из-за коронавируса ограничительными мерами.

Пандемия вскрыла проблемы с недостаточным финансированием системы здравоохранения в стране, а также ударила по малому и среднему бизнесу.

Впрочем, Дуда все же не исключает возможного переноса выборов в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в Польше. Такое решение готовы поддержать более 72% поляков, согласно мартовскому опросу IBRiS. Однако голосование по почте президент считает хорошей идеей.

«Нам нужны эти выборы. Это вопрос преемственности власти, системы и того, как мы будем бороться с коронавирусом», — подчеркнул Дуда.