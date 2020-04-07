Сообщите о себе: почему россияне не могут уехать из США

Число российских граждан, пребывающих в США и заполнивших форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину, пока недостаточно для направления даже одного самолета, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся на странице российской дипмиссии в Facebook.

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Как отмечает Антонов, намерение возобновить вывозные рейсы подтвердила действующая при Росавиации межведомственная рабочая группа, координирующая возвращение граждан России из-за рубежа. Но Москве необходимо увидеть, сколько на самом деле россиян собираются вернуться домой.

Для этого каждый соотечественник, нацеленный на выезд из США в Россию, должен зарегистрироваться на соответствующем разделе портала «Госуслуги», объяснил глава российской дипмиссии.

Он обратил внимание, что пока это сделали лишь немногие, и их явно недостаточно для направления даже одного самолета.

«Настоятельно призываем тех российских граждан в США, кто этого еще не сделал, пройти необходимую процедуру. Это является непременным условием возвращения в Россию, равно как и наличие билетов или готовность их приобрести», — подчеркнул он.

На данный момент сотрудники посольства стараются установить контакты с соотечественниками, которые оказались в трудной ситуации не по своей воле, отметил Антонов. По его словам, таких немало. Речь идет, в частности, о семьях, которые привезли детей на лечение по линии благотворительных фондов. Российские больницы сейчас ждут их для проведения срочной постоперационной терапии. В число тех, с кем пытается связаться дипмиссия, входят и несовершеннолетние — школьники и студенты. Они фактически оказались без средств к существованию, когда американские учебные заведения и общежития закрылись на карантин.

Кроме того, на особом контроле у российских дипломатов находятся люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, жизнь которых зависит от регулярного приема редких медикаментов.

«Примеров таких драматичных ситуаций, требующих участия посольства, много, и мы по мере возможностей стараемся помочь каждому. В силу того, что сейчас у России всего три консульских представительства на всю территорию США, крайне необходима поддержка со стороны российских соотечественников, постоянно проживающих в США», — подчеркнул посол.

Росавиация 4 апреля приостановила действие разрешений на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Это было сделано для «максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории» России.

Как сообщал ранее Антонов, в США сейчас находятся более 2 тыс. россиян, которые сообщили о желании вернуться домой.

«В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — говорил он.

Посол уточнил, что экстренная помощь понадобилась 51 из 250 россиян, которые не смогли вылететь в Россию 3 апреля. «[Им] просто некуда было идти сегодня из аэропорта JFK в Нью-Йорке», — отметил дипломат.

Он сообщил, что в итоге россиянам предоставили гостиницу с горячим питанием.

До этого они в течение нескольких часов находились в аэропорту имени Джона Кеннеди. Многие из них рассказали ТАСС, что не располагают средствами для оплаты гостиницы.

На фоне распространения коронавируса Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами с февраля. Уже 27 марта регулярное и чартерное международное авиасообщение было полностью закрыто. После того, как 4 апреля временно приостановились вывозные рейсы из РФ в другие страны и в обратном направлении, на портале госуслуг опубликовали анкету для сбора сведений о россиянах, которые хотят вернуться на родину, и об их состоянии.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемией вспышку коронавируса, который распространился по всему миру из китайского Уханя. По данным организации, по всему миру инфицированы более 1,34 млн человек, почти 75 тыс. умерли. Больше всего заболевших в США — более 360 тыс. случаев.

В России коронавирус диагностировали у 6343 человек в 80 регионах страны. 406 человек уже выздоровели, а 47 — скончались.