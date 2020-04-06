«Не надо путать полномочия»: от регионов требуют открыть границы

Меры по борьбе с распространением коронавируса, предпринимаемые в регионах, должны быть адекватными, напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин российским руководителям. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», — заявил глава правительства Российской Федерации.

Так премьер отреагировал на сообщения о перекрытии ряда административных границ в некоторых регионах страны. По его словам, были выявлены случаи, когда власти субъекта не пускали людей и транспорт на свою территорию.

Реклама

Он также подчеркнул — любые ограничения должны соответствовать реальной ситуации и введенным президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным правительством.

Премьер добавил, что Путин президентским указом дал главам российских регионов дополнительные полномочия: в каждом субъекте федерации могут быть определены меры, которые в наибольшей степени помогают справиться с пандемией COVID-19.

«Большинство руководителей субъектов справилось с этой работой», — подытожил Мишустин.

Власти Астраханской области с 30 марта ограничили въезд на территорию региона. Пересекать границу субъекта РФ разрешено только гражданам, проживающим в области и грузовому транспорту, перевозящему товары первой необходимости. Населению рекомендовано не выезжать за пределы области.

1 апреля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал жителей региона вернуться в Чечню — власти региона решили полностью закрыть въезд и выезд из него. «Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации», — подчеркнул он.

Глава Чечни во время эфира на телеканале «Грозный» раскритиковал власти других регионов, заявив, что они медлят с принятием необходимых мер по противодействию распространения инфекции в своих областях.

«Президент сделал обращение к народу, государство принимает необходимые меры, строят больницы, создают дополнительные места для экстренных случаев, закупаются медикаменты, а мы, регионы, еще не чувствуем все эту ситуацию, мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — обратил внимание глава республики.

«Мы поэтапно начали принимать меры, чтобы не пугать и не вводить в стресс народ, нас многие критиковали за это... Большинство регионов сегодня начали принимать меры, которые мы приняли две недели назад», — подчеркнул Кадыров, добавив, что за это время многие жители регионов могли заразиться.

2 апреля Челябинская область закрыла въезд для автомобилей из других регионов, об этом сообщило региональное МВД. Сотрудники ГИБДД на границах области проверяют «весь поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях». Исключение — для транзита, а также для грузовых автомобилей с продуктами и товарами первой необходимости.

Перед этим президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года нерабочих дней, зарплату сотрудникам при этом должны платить в полном объеме.

Кроме того, указ предусматривает комплекс мер, необходимый для обеспечения губернаторами санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В их числе — определение территорий, на которых должен быть установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

В ряде российских областей власти ограничили въезд и выезд в отдельные районы, где-то полностью, где-то могут въехать только местные жители. Крупные города призывают россиян воздержаться от визитов — с таким обращением, в частности, выступали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Путин ранее подчеркивал, что страна обязательно преодолеет кризис, вызванный распространением коронавируса, — вопрос только в сроках. Сейчас число заболевших увеличивается с каждым днем на несколько сот человек, по последним данным в РФ заражены 6343 человека, скончались — 47, выздоровели — 406 пациентов.