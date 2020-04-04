«Совесть должна быть»: в Раде осудили санкции против Белоруссии

Решение Киева присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии показывает отсутствие совести у украинской исполнительной власти, пояснил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

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Парламентарий напомнил, что Белоруссия является одним из важнейших и надежных партнеров Украины.

«На этой неделе они присоединяются к европейским санкциям против Белоруссии, введенным 15 лет назад. Ну, скажите, какой мозг поразил там этих, в МИДе что сидят, какой вирус их поразил, что с ними такое? Ну, это же настоящее, открытое, взвешенное вредительство против государства Украина», — указал политик.

Он также подчеркнул, что такой шаг Киевом был сделан на фоне сложной международной обстановки, и предположил, что теперь украинским властям будет трудно общаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Какую задницу мы лизнули для того, чтобы взять и лягнуть белорусов? Какой дегенерат это придумал на внешних рынках, объясните мне? Каким отсутствием мозгов надо обладать, чтобы такое сегодня сделать, в самый сложный период? Ну, и как они теперь будут разговаривать с Лукашенко? Ну, совесть какая-то должна быть? Отморозки недобитые какие-то», — возмутился нардеп.

Парламентарий назвал эти санкции преступлением против простого народа Украины и против Белоруссии.

Накануне Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» выразил мнение, что Украина в ближайшее время не вернется в СНГ. Он считает, что Украина повернулась на Запад и во многом уже связала свою судьбу с НАТО, ЕС и США. Изменить курс, как полагает Лукашенко, Киеву будет сложно. Возвращение в СНГ может состояться, если украинское общество сплотится вокруг сильного лидера, однако на данный момент это «из области фантастики», добавил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, для урегулирования конфликта в Донбассе должны объединиться руководство и элита Украины, принять, возможно, непопулярные меры. Однако эти силы в стране очень разобщены, указывает белорусский лидер. Он также отметил, что Украине необходимо решать этот вопрос, пока Россия еще поддерживает диалог в рамках нормандского и минского форматов.

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС. Как постановил Совет Евросоюза, ограничительные меры в отношении Белоруссии были продлены на один год, то есть до 28 февраля 2021 года.

Это решение помимо Украины поддержали Черногория, Албания, Северная Македония, Норвегия и не только.

«Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Совет ЕС принял решение продлить на год запрет на ввоз оружия и полицейской спецтехники в Белоруссию, а также продлить ограничительные меры против четырех белорусских силовиков «в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах».

Брюссель ввел первые визовые санкции против Белоруссии и лично Александра Лукашенко в 2002 году в связи с нарушением прав человека. В 2016 году в ЕС приняли решение об отмене некоторых санкций, например против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний. На данный момент в силе остаются эмбарго на ввоз оружия и ограничения против четырех белорусских силовиков.

В феврале нынешнего года глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что отношения между Россией и Белоруссией ухудшатся. В ответ на это белорусский депутат Геннадий Давыдько указал, что Киеву легко говорить подобное, так как ему уже нечего терять в отношениях с Москвой.

«У нас отношения — они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», — подчеркнул Давыдько.

Депутат также добавил, что Белоруссия и Россия являются братскими народами и «за это надо держаться».

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков пояснил, что данное высказывание Пристайко является примитивным маневром, и назвал его дешевой пропагандой. По мнению Пушкова, целью этих слов является попытка стравить Москву и Минск.