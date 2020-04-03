Турции не дали слова: конференция НАТО увенчалась скандалом

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.

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Дипломат напомнил, что между Анкарой и Европейским союзом в 2016 году было заключено соглашение, которое обязало Турцию принять около четырех миллионов беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, и не позволить им отправиться в Европу. В обмен на это ЕС обещал выделить Турции помощь в размере €6 млрд и предоставить другие преференции, такие как безвизовый режим для граждан Турции. Чавушоглу подчеркнул, что ЕС не выполнил свою часть сделки.

«Мы советуем им подумать о долгосрочной перспективе, потому что это не просто вопрос миграции», — сказал он, потребовав от Европы либерализации визового режима, обновление соглашения о таможенном союзе и усиления борьбы с терроризмом.

После этого он обвинил Грецию в убийстве мигрантов, пытавшихся пересечь общую границу стран. В ответ на это министр иностранных дел Греции Никос Дендиас указал, что претензии Анкары представляют собой специально организованную пропаганду ради политических целей и имеют под собой фейковые новости.

«Греция столкнулась с организованным и беспрецедентным нападением на свою границу и кампанией по дезинформации со стороны Турции. Методы, используемые Турцией, нарушили ценности НАТО. Все союзники имеют право призывать к солидарности НАТО, но только, если они выполняют свои обязательства», — подчеркнул греческий дипломат.

Чавушоглу потребовал дать ему возможность ответить, но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пресек эту попытку, дабы не способствовать разжиганию скандала в онлайне. Глава МИД Турции же в ответ отключился от конференции.

В конце февраля Турция открыла путь тысячам беженцев из Сирии и других ближневосточных стран в Европу, что крайне обеспокоило европейских лидеров.

Мигранты через турецкую территорию направились к Греции и Болгарии, которым пришлось в срочном порядке усиливать свои границы. СМИ оценивали общий поток беженцев примерно в миллион человек. В Европу смогли прорваться около 200 тыс. мигрантов.

Сдержать поток позволили жесткие меры греческих властей, которые разрешили применять против беженцев водометы, слезоточивый газ и даже пластиковые пули. Брюссель полностью поддержал усилия Афин, а также направил дополнительные отряды Frontex — агентства ЕС по безопасности внешних границ.

«Би-би-си» опубликовала видеозапись, на которой видно, как береговая охрана Греции стреляет в воду около надувной лодки с беженцами. Пограничники, находясь на катере, также отталкивают лодку с помощью длинного шеста, чтобы она вернулась обратно. На кадрах есть и те, кому удалось пробиться к берегам греческого острова. Местные жители кричат за кадром, чтобы беженцы отправлялись назад.

Использование пограничниками Греции слезоточивого газа получило осуждение со стороны Турции. Лидеры ЕС, тем временем, поблагодарили Афины за то, что они служат «щитом» Европы от беженцев.

«Эта граница — не только граница Греции, но и граница Европы… Я благодарю Грецию за то, что она была нашей европейской аспидой (щитом) в эти времена», — сказала в марте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен в ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Турция долгое время служила буфером на пути потока мигрантов, к концу февраля на ее территории находились около 3,6 млн беженцев. Решение Анкары открыло им путь в Европу и чуть не поставило ЕС перед очередным кризисом.

Такой шаг турецкие власти сделали совсем не случайно, а на фоне обострения ситуации в Идлибе. В феврале военные Турции не раз попадали под обстрелы сирийской армии, что крайне беспокоило Анкару. Эрдоган пытался привлечь внимание европейских лидеров к проблеме и, вероятно, решил прибегнуть к жестким мерам.

Идлибский кризис был урегулирован в ходе переговоров турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным 5 марта. В настоящее время в регионе действует режим прекращения огня. При этом насколько долго продлится затишье, прогнозировать достаточно сложно.

В конце прошлого года Греция раскритиковала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), о том, что Анкара не прекратит разведку энергоносителя и бурение на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра.

Это заявление стало началом скандала — греческая делегация, возглавляемая замминистра энергетики Димитрисом Иконому, покинула церемонию открытия газопровода TANAP. Афины назвал турецкую сторону «главным нарушителем международного права в Средиземноморском регионе».

Лично президента Турции Афины обвинили в превращении мирного проекта в инструмент «демонстрации военной риторики».