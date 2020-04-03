Вирусные выборы: как Германия готовится к смене канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место по окончании двухнедельного карантина. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, результаты всех тестов главы кабмина на коронавирус оказались отрицательными.

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Во время карантина свою работу канцлер осуществляла в удаленном режиме, проводя видеоконференции и телефонные переговоры. В целом пандемия изменила привычный формат работы всего немецкого правительства и даже парламента. Последние заседания в бундестаге пришлось проводить в присутствии лишь трети парламентариев, так как остальные не смогли присутствовать из-за попадания в группу риска или положительного теста на вирус.

Пока известно о шести депутатах с подтвержденным диагнозом, что в особенности повлияло на работу законодательного органа.

Впрочем, отменить его работу или заморозить деятельность кабмина невозможно, поэтому Германии приходится приспосабливаться к новым условиям.

По последним данным, число заболевших в ФРГ превысило отметку в 87 тыс. человек, а количество летальных случаев достигло 1138. Эти показатели не так плохи, как в Испании или Италии, где суммарно более 24 тыс. жертв. Тем не менее, Германия занимает третье место в Европе по числу заражений.

Раскол партии

Борьба с распространением вируса — главный приоритет для немецкого правительства, из-за чего внутриполитические проблемы постепенно отодвигаются на второй план. Одним из таких вопросов является смена лидера правящей партии — «Христианского-демократического союза» (ХДС), который станет определяющим для будущего Германии.

Выборы главы партии фактически определит претендента на пост канцлера, который должен освободится в 2021 году. Изначально должность прочили министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, так как она стала главой ХДС после Меркель в конце 2018 года.

Однако сценарий транзита власти был сорван чередой провалов Крамп-Карренбауэр как лидера партии.

Последней каплей стали выборы премьера Тюрингии, где депутаты ХДС объединились с коллегами из правопопулистской «Альтернативы для Германии», несмотря на запрет руководства партии.

Меркель назвала голосование «черным днем для демократии», а новоизбранный премьер Томас Кеммерих объявил о своей отставке через день после вступления в должность. В свою очередь Крамп-Карренбауэр решила оставить пост главы ХДС и отказаться от участия в выборах канцлера.

Заявление преемницы Меркель положило старт гонки за место лидера партии и будущего главы кабмина, что продемонстрировало раскол в ХДС. Главные кандидаты — премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и экс-председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц — люди разных точек зрения.

Лашет придерживается левоцентристской модели, к которой партию привела Меркель. Мерц же выступает за возврат к консервативным ценностям и правоцентристской модели. Оба кандидата имею значительную поддержку в партии и фактически делят ее пополам.

Борьба в пандемию

Коронавирус в этой гонке также играет свою роль, политики пытаются по максимуму использовать пандемию в свою пользу. К примеру, Мерц хоть и попал в число зараженных вирусом, но уже чувствует себя хорошо. Последнее время политик сосредоточился на критике партнеров ХДС по правительственной коалиции — социал-демократов — за предложение неэффективных мер по борьбе с вирусом.

В свою очередь Лашет зарабатывает себе баллы за счет введения ограничительных мер на подконтрольной ему федеративной земле. Пока удается ему это с переменным успехом, в Северном Рейне-Вестфалии зафиксировано более 19 тыс. зараженных, а число летальных случаев достигло 238.

По смертности регион Лашета опережает только Бавария и Баден-Вюртемберг, что не добавляет оптимизма.

Согласно мартовскому опросу телеканала ZDF, в гонке лидирует Мерц, он набирает 27% рейтинга, в пользу Лашета высказались 24% респондентов. В гонке также участвует третий кандидат — глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген, но он сильно проигрывает фаворитам и получает 11%.

При этом популярность набирает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, который формально отказался от борьбы за место главы ХДС в пользу Лашета. Однако немецкие СМИ не исключают, что именно он может сменить Меркель в 2021 году. В его пользу играет низкая смертность среди зараженных в Германии.

В рамках антикризисной программы правительства Лашет и Шпан показывают себя лучше всех, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

«Мерца и Реттгена пока не видно, они не смогли найти себе пару. Активной борьбы между кандидатами нет, но Лашет и Шпан показывают себя лучше остальных, — говорит эксперт. –

Однако у Мерца по-прежнему больше шансов, так как избирать лидера ХДС будут партийные функционеры».

Функционеров не слишком волнуют действия Лашета и Шпана, подчеркнул Белов, пока для них лидером в гонке является Мерц. Вероятно, их мнение не изменится и в дальнейшем.

Полная неопределенность

Выборы должны были состоятся 25 апреля на съезде партии, но пока мероприятие отложено на неопределенный срок. Встреча представителей ХДС напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в Германии, которая в настоящее время не оставляет шансов для каких-либо прогнозов.

Как говорила Меркель, пока нельзя назвать тот день, когда ограничительные меры перестанут действовать на территории ФРГ. По ее словам, она не сможет дать подобное обещание из-за последовательного роста числа зараженных.

«Коронавирус все еще распространяется в Германии с большой скоростью <…> пройдет еще какое-то время, прежде чем мы узнаем, как меры, которые мы приняли, и прежде всего большие ограничения, которые вы взяли на себя, изменят статистику заражений», — подчеркнула канцлер.

Таким образом вплоть до завершения эпидемии или вступления в силу определенных послаблений со стороны правительства, ситуация с лидером ХДС будет оставаться в подвешенном состоянии.

Однако нельзя исключать, что съезд партии может состояться в онлайн-формате, если того потребуют обстоятельства. Кроме того, если бундестаг принимает важные для страны решения в сокращенном формате, вероятно, и члены ХДС могут поступить также.