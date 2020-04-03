Голосование в ООН: США и Европа не снимут санкции

США, страны Европейского союза, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали на Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам противостоять пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт постпредства РФ в ООН.

«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», – заявили после голосования в российском постоянном представительстве.

Россия и еще 28 стран предлагали обозначить ведущую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в выработке мер по борьбе с пандемией COVID-19, призывали государства сотрудничать между собой и помогать наиболее пострадавшим странам. Кроме того, предлагалось снять санкции, подрывающие усилия по борьбе с коронавирусом.

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Москва также призывает страны Запада, блокировавшие проект резолюции, представить свои аргументы и обосновать, почему они отказываются от нее. Причем

российские дипломаты попросили Украину и Грузию «не утруждать себя», поскольку «их политизированные объяснения ничего не дадут».

Санкции Запада оказывают негативное воздействие на Иран — там от коронавирусной инфекции умерли уже более 2,8 тыс. человек. Министр иностранных дел Исламской республики Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме. Он подчеркнул, что США постоянно предпринимают попытки ужесточить санкции против Ирана, отказываются от поставок приборов и навигационного программного обеспечения, используемого авиационными компаниями страны

Американские власти также создают препоны для использования Тегераном информационных технологий в борьбе с коронавирусом, добавил он.

«Применение США экономического и медицинского терроризма против Ирана приобрело различные формы», – заявил Зариф.

В конце марта генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны «большой двадцатки» (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией.

«Призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19», — сказал Гутерриш.

Он также подчеркнул, что сейчас для стран «не время изолироваться — пора проявлять солидарность». По его словам, все страны мира должны иметь равные возможности для реагирования на глобальный кризис. «Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров», — подытожил он.

В то же время Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла направили генсеку ООН совместное письмо — они, в свою очередь, призвали Гутерриша потребовать от ряда других государств снять односторонние санкции.

23 марта Гутерриш призвал прекратить все вооруженные конфликты из-за общемировой угрозы коронавируса. «Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», — подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что необходимо сообща «сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею отмены санкций из-за COVID-19, передает корреспондент «Газеты.Ru». «Сейчас, когда мы столкнулись с таким напряженным моментом, подобные рестрикции только усугубляют ситуацию. Сама идея заслуживает внимания, но здесь все зависит от известных столиц», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что ему не известно, чтобы Москва готовила односторонние шаги в этом направлении. «И мне не известно о том, что это считается целесообразным», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

ООН активно участвует в противодействии пандемии коронавируса. 26 марта Антониу Гутерриш заявил о начале реализации глобальной программы помощи бедным странам в борьбе против COVID-19.

Так, по словам генсека ООН, из Центрального фонда по чрезвычайному реагированию уже было выделено $60 млн на доставку продовольствия, работу миссий ВОЗ и перевозку медицинского персонала и оборудования в такие страны. Для дальнейшей реализации плана в ООН запросили еще $2 млрд.

В планы организации также входит строительство «воздушных мостов» со странами Африки, Азии и Латинской Америки, что поможет ускорить переброску нужных специалистов в регионы, где зафиксированы вспышки COVID-19. Наконец, в ООН намереваются установить специальные станции для мытья рук в лагерях беженцев.