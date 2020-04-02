«Пик эпидемии не пройден»: что Путин сказал гражданам

Президент России Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля из-за коронавируса. Об этом он заявил в своем обращении к согражданам.

Глава государства отметил, что заработная плата россиян в этот период будет сохранена.



«Мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно», — заявил Путин.

Режим нерабочих дней уже показал свою эффективность, указал глава государства. По его словам, нынешняя нерабочая неделя позволила стране выиграть время для упреждающих действий против распространения коронавируса.

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Режим нерабочих дней будет сохраняться в том же виде, что и раньше. То есть органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения, аптеки, магазины товаров первой необходимости и все службы жизнеобеспечения продолжат свою работу в обычном режиме.

Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней. Однако пока говорить о такой перспективе не приходится.

«Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране»,

— сказал Путин. По его словам, все меры необходимо предпринимать именно с учетом того, что угроза сохраняется.

В своем обращении глава государства отметил, что в силу географического положения, в различных регионах России ситуация с распространением коронавируса отличается.

«Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию — несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей — пока не удается. А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания», — сказал он.

Для того, чтобы ограничительные меры соответствовали реальному уровню угрозы, президент возложил ответственность на их внедрение на глав регионов.

Главам субъектов предоставлены соответствующие полномочия. Регионы сами будут принимать решения о том, какой режим вводить в соответствии с указом президента, какие организации могут продолжать деятельность, а какие нет.

До конца нынешней недели региональные чиновники должны будут утвердить конкретный набор профилактических мер. Как уточнил российский лидер, данные меры должны быть оптимальны только для их территории, «как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры».

Тем не менее, особо важные решения, например об ограничении деятельности системообразующих предприятий, должны будут дополнительно согласовываться с федеральными властями. Также действия регионов должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами.

«Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти: федеральным, региональным, муниципальным», — подчеркнул президент.

Для реализации этого принципа глава государства дал дополнительные поручения своим полномочным представителям в регионах. Вся информация об эпидемиологической ситуации на местах будет поступать в координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений.

В завершении Владимир Путин подчеркнул: при реализации любых мер главным критерием остается защищенность, здоровье и безопасность граждан России.