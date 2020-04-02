«Это диверсия»: в Киеве нашли виновника эпидемии COVID-19

Служба безопасности Украины провела обыски в клинике «Евролаб»: руководство частной медицинской лаборатории подозревают в возможном сокрытии положительных результатов на новый коронавирус у пациентов.

«Главное следственное управление СБ Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО «Евролаб» действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Обыски в столичном офисе клиники прошли 1 апреля, сотрудники СБУ изъяли ряд документов, которые будут изучать привлеченные из минздрава Украины специалисты. В ведомстве подчеркнули, что расследование уголовного дела продолжается.

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Клинические нарушения

При этом о недостоверных анализах на коронавирус в одной из частных клиник еще в середине марта говорил первый замглавы городской администрации Николай Поворозник. Он утверждал, что некая фирма пытается «заработать бешенные деньги» на пандемии, но не уточнял о какой именно клинике идет речь.

«Евролаб» первой среди частных клиник объявила о наличии тестов на коронавирус на Украине, и практически сразу столкнулась с критикой в соцсетях и СМИ за большую стоимость анализов. Как писали «Украинские новости», стоимость теста в клинике в некоторых случаях достигала $690.

Впоследствии же в СМИ начала распространяться информация, что клиника не уведомила власти о положительном результате на COVID-19 у одного из своих пациентов. А 20 марта киевская прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Владелец лаборатории, телеведущий Андрей Пальчевский считает обвинения «фейком», а расследование против клиники называет политическим давлением.

«Официальная причина — статья 113, кажется: диверсия против государства. Попытка привязать меня к тому, что якобы киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания и, таким образом, способствовала развитию эпидемии», — говорил Пальчевский.

Стоит отметить, что клиника Пальчевского не в первый раз сталкивается с определенным давлением. В апреле прошлого года «Евролаб» активно критиковал тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Дело в том, что в преддверии второго тура президентских выборов на тот момент кандидат Владимир Зеленский предложил украинскому лидеру сдать анализы на алкоголь и наркотики именно в этой клинике.

Однако в итоге тест в «Евролабе» сдал только Зеленский, а Порошенко прошел проверку в медпункте стадиона «Олимпийский». После этого штаб тогдашнего президента запустил целую кампанию против лаборатории, а Пальчевского окрестил бывшим сотрудником российского ГРУ.

Порошенко частично поучаствовал в давлении на клинику и в этот раз. Как писали украинские СМИ, телеканал экс-президента последовательно выпускал материалы о «нарушениях» лаборатории и завышенных ценах на тесты.

«Слуга народа» ждет обострения

По последним данным, число зараженных на Украине составляет 804, летальных случаев зафиксировано 20. За сутки было обнаружено 10 новых инфицированных, хотя страна полностью закрыта на карантин — людям рекомендуется по возможности не покидать свои дома, работают лишь продовольственные магазины и аптеки.

При этом 2 апреля впервые был зарегистрирован случай заражение новым коронавирусом в украинской армии, заболела врач Хмельницкого военного госпиталя.

Несмотря на это, все чаще украинские политики поднимают вопрос о целесообразности карантина и необходимости смягчения принятых мер. К примеру, премьер Украины Денис Шмыгаль отмечал, что экономика страны должна работать, так как большинство людей не смогут просидеть дома несколько месяцев.

«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване <…> у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки», — говорил глава кабмина.

По его мнению, меры борьбы с пандемией могут привести к более плачевным последствиям, чем непосредственно сам коронавирус. В правительстве прогнозируют снижение ВВП страны до 5% на фоне эпидемии, а президент Зеленский не исключает возможного дефолта.

Плачевное состояние страны отмечают и в правящей партии «Слуга народа». В частности, депутат Ирина Верещук в интервью «Страна.ua» заявила, что государство не может обеспечить поддержку малому и среднему бизнесу на время карантина.

«Мы рассчитывали на одно количество людей, а сейчас еще больше людей будет нуждаться в государственной помощи. И они точно будут обращаться за ней. И в какой форме они будут обращаться? Это уж как повезет. Эта форма может быть совсем не такой, как нравится государству. Могут быть бунты, мародерство, когда люди будут штурмовать магазины», — считает Верещук.

Проблемы также есть с соблюдением карантина, продолжила депутат, так как часть населения все равно покидает свои дома и нарушает режим изоляции. «Нужно делать так, чтобы карантин действовал, либо не называть это карантином и не ограничивать людей», — подчеркнула Верещук.

Похожего мнения придерживаются ее коллега по партии Кирилл Нестеренко. По его мнению, главную опасность будут представлять голодные люди, которым государство не может компенсировать зарплаты.

«Они будут вынуждены пойти на грабежи, мародерство. Инстинкт самосохранения будет подталкивать. Важно этого не допустить и выровнять баланс <…> Хотя бы минимально обеспечивать людей едой, чтобы переждать этот тяжелый момент», — резюмировал депутат.