«Формула Трампа»: кто не видит пандемии в США

На прошедшем 1 апреля в Белом доме пресс-брифинге журналисты спросили президента США, не вселил ли он в американцев ложное чувство безопасности, когда говорил, что пандемия коронавируса COVID-19 быстро пройдет. Отвечая на этот вопрос, Дональд Трамп сделал признание: «Я знал все. Я знал, что это может быть ужасно».

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Однако до сих пор заявления главы государства никогда не давали повода заподозрить возможность «ужасного» сценария.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в США 21 января. На следующий день Трамп заявил: «У нас все под контролем. Это всего один человек, приехавший из Китая. Все будет хорошо». Спустя месяц его риторика никак не изменилась. В конце февраля он утверждал, что число заражений коронавирусом в скором времени будет близким к нулю. А еще через месяц Трамп пообещал, что снимет карантин к Пасхе, 12 апреля.

Свое отношение к вирусу Трамп объяснял простой формулой — «лекарство не может быть хуже болезни».

Закрытие границ, самоизоляция граждан и другие карантинные меры неизбежно оказывают негативное влияние на экономику. И, по мнению американского лидера, это влияние может быть еще более пагубным и смертоносным, чем пандемия. «Нам нужно вернуться к работе. Можно разрушить страну таким образом, прекращая работу в ней», — призывал он граждан.

«Ужасные мейнстримные СМИ — основная сила, которая пытается заставить меня держать нашу страну закрытой как можно дольше в надежде, что это помешает моему переизбранию, — писал он в Twitter ровно неделю назад. — Настоящие люди хотят вернуться к работе как можно скорее».

На фоне этих заявлений США стали абсолютным мировым лидером по числу заражений COVID-19. Более двухсот тысяч зафиксированных случаев. Выздоровели восемь тысяч человек, погибли — почти пять тысяч.

Экспертное сообщество стало прогнозировать, что уровень смертности в США может достичь миллиона и более человек, после чего Трамп был вынужден выступить с «успокаивающим» заявлением: «Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тыс. человек, это значит, что мы хорошо поработали».

Когда Трамп признался, что знал о масштабах грядущего кризиса с самого начала, он объяснил все свои предыдущие заявления просто: «Я не хотел быть пессимистом».

С этой небольшой задачей американский лидер справился отлично, и даже более того — его оптимизм оказался заразен. Теперь среди членов Республиканской партии популярна мысль, что карантин — это вредная, а не обязательная мера.

Свидетели «формулы Трампа»

Один из последних громких призывов к запуску экономики сделал сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. По его словам, ситуацию с вирусом стоит оценивать в перспективе.

В колонке для газеты USA Today он провел параллель между нынешней ситуацией и десятками тысяч американцев, которые ежегодно умирают от самоубийств и передозировки наркотиков. Он также вспомнил прошлогодний «исключительно плохой» сезон гриппа и сказал, что американцам не следует слишком остро реагировать.

«Каждая преждевременная смерть — это трагедия, но смерть — неизбежная часть жизни», — считает он.

При этом, в отличии от других своих однопартийцев, Джонсон призывает лишь к частичному открытию экономики, чтобы не допустить рецессии и депрессии.

А вот 69-летний вице-губернатор Техаса Дон Патрик стоит на более радикальных позициях. Он считает, что американцам не стоит подвергать опасности состояние экономики ради спасения своих стариков, к тому же «множество бабушек и дедушек» по всей стране с ним согласятся.

«Давайте вернемся к работе, давайте вернемся к жизни, давайте будем разумны, а те из нас, кому больше 70-ти, позаботятся о себе сами!» — говорил Патрик, добавляя, что его позицию воодушевили слова президента Трампа.

Отдельные республиканцы переходят от слов сразу к делу. Одним из главных COVID-диссидентов в США стал губернатор Флориды Рон Десантис.

Флорида — единственный в стране штат, в котором не были введены карантинные меры.

Хотя Десантис и призывает граждан оставаться дома, юридически его просьба никак оформлена не была. Более того, губернатор отказался закрывать общественные пляжи. Сначала он говорил, что подобные решения — не в его компетенции. А когда эта мера все же была принята, он признался, что не в состоянии контролировать ее исполнение: люди продолжают ходить на пляжи.

Свои действия Десантис оправдывает консультациями с Белым домом. «Я нахожусь с ними в контакте. Мне не рекомендовали этого делать», — объяснил он отсутствие приказа об обязательной самоизоляции.

Между тем, Флорида — один из самых стареющих штатов в стране — занимает уже четвертое место по числу заражений в США. При этом темпы распространения вируса там сравнимы с показателями Нью-Йорка.

Говорить, что такая модель поведения стала общей для всей Республиканской партии — нельзя. Среди однопартийцев президента было немало и тех политиков, кто высказывал в адрес главы государства критику после его предложения открыть границы к Пасхе. Однако сплоченность партии вокруг Трампа все же повлияла на ситуацию с коронавирусом в стране.

Опубликованное 28 марта исследование Университета Вашингтона показало, что

губернаторы-республиканцы вводили ограничительные меры в среднем на 2,7 дня позже, чем их коллеги из Демократической партии.

Казалось бы, три дня — не такой большой срок. Но в большинстве штатов, в том числе во Флориде, за три дня число зараженных увеличивается в два раза.

Все это происходит за несколько месяцев до президентских выборов, что позволяет демократам набрать предвыборные очки. Уже сейчас отдельные опросы показывают, что Трамп уступает по популярности своему основному оппоненту из Демократической партии экс-вице-президенту Джо Байдену.

Президент США в ближайшее время вполне может вернуться к статус-кво четырехлетней давности, когда его критиковали представители обеих партий. Демократы продолжают осуждать его за недостаточно серьезное отношение к пандемии, а республиканцы — к экономике.

Впрочем, пока большого провала не произошло, слова Трампа по-прежнему будут иметь большое значение. Причем не только в США, но и в мире.

Изначальная позиция Трампа по коронавирусу эхом отразилась в разных государствах планеты.

Его риторику почти дословно повторяет не только президент Бразилии Жаир Болсонару, но и близкой к России Белоруссии Александр Лукашенко. Последний прямо говорит, что ровняется на своего американского коллегу:

«Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса».

Сейчас американский лидер говорит, что своими заявлениями он «хотел дать людям надежду». Но ее проблеска нет в его новых прогнозах: «Нам предстоит пройти через, возможно, худшие времена, которые наша страна когда-либо видела». Может, эта новая искренность президента США заставит многочисленных свидетелей «формулы Трампа» пересмотреть свои взгляды на нынешнюю проблему и подходы к ее решению.