На второй круг: выборы в Карабахе не выявили победителя в первом туре

На президентских выборах в Нагорном Карабахе лидирует бывший премьер-министр Араик Арутюнян. По предварительным данным ЦИК он набирает 36 706 голосов (49,6%). Для победы Арутюняну не хватило несколько сотен голосов, и, соответственно, в республике пройдет второй тур выборов.

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Второе место занимает министр иностранных дел республики Масис Маилян — 19 360 голосов (26,7%). Второй тур назначен на 14 апреля, однако некоторые наблюдатели уже призвали к переносу голосования из-за коронавируса.

Также 31 марта в НКР прошли парламентские выборы — на 33 места в парламенте претендовал 361 кандидат. Председатель ЦИК АР Србуи Арзуманян во время пресс-конференции заявила, что в новый состав парламента пойдут пять партий, преодолевших порог в 5%.

Большинство голосов набрал блок «Свободная Родина»/«Единый гражданский альянс» (40,4%), лидером которого является Арутюнян. На втором месте партия «Единая Родина» — 23,63%, партия «Справедливость» — 7,9%, АРФ «Дашнакцутюн» — 6,4% и «Демократическая партия Арцаха» – 5,81%.

Явка составила 72,7% — жители Нагорного Карабаха не испугались пандемии коронавируса. Хотя в республике не зафиксировано ни одного случая заболевания, в регион прибыли армянские журналисты для освещения хода выборов. По данным на 31 марта, в Армении выявлено 532 заболевших коронавирусом, трое скончались. В стране действует режим ЧC.

Некоторые кандидаты призывали власти страны перенести выборы, однако правительство не нашло оснований для этого. Всем, кто принимал участие в голосовании, обещали раздать маски, перчатки, антисептики и индивидуальные ручки.

Некоторые оппозиционные кандидаты заявили о нарушениях, в основном, их свидетельства касались фотографирования бюллетеней. Председатель Революционной партии Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) Артур Осипян в своем Facebook высказал предположение, что бюллетени фотографируют для того, чтобы получить обещанное вознаграждение за «правильное» голосование.

Другие кандидаты уже заявили, что выступят с заявлением о нарушениях по итогам выборов.

Впрочем, нынешние выборы отличаются повышенной политической активностью. На пост президента претендуют 14 человек, среди них как уже известные в политике лица, так и новички. В предвыборной гонке участвуют бывший премьер-министр Араик Арутюнян, глава МИД Масис Маилян, бывший секретарь Совбеза Виталий Баласанян, спикер парламента Ашот Гулян, депутаты Руслан Исраелян, Давид Ишханян, Айк Ханумян, Ваан Бадасян, политолог Давид Бабаян, общественный деятель Кристин Балаян, журналистка Белла Лалаян, частные предприниматели Сергей Амирян, Мелсик Погосян и Ашот Дадаян.

В парламентских же выборах приняли участие десять партий и два политических блока, причем за неполный год в республике появились около двух десятков новых партий.

Сейчас во главе Нагорного Карабаха стоит Бако Саакян. Он возглавляет республику с 2007 года. В 2017 году истекал срок его полномочий, однако Саакян провел конституционный референдум, который дал ему возможность остаться на третий срок до конца переходного периода (2020 год), а затем переизбраться снова. Однако в мае 2018 года на фоне «бархатной революции» в Армении начались протесты и в Степанакерте, в результате которых Саакян отказался от переизбрания.

Смена власти в Армении повлияла на республику и в более широком плане, и заложила основу для оживления политической жизни. Прошедшие выборы отличаются беспрецедентной активностью кандидатов и насыщенностью их кампаний.

Ереван, в свою очередь, пристально следит за ходом выборов в Нагорном Карабахе, однако, руководство страны не высказывало публично свою поддержку ни одному кандидату.

21 марта президент Армении Армен Саркисян заявил, что честные выборы подготовят почву для политической победы республики.

«Арцах — современное демократическое государство, а предстоящие выборы могут стать важной и существенной инвестицией. Свобода, справедливость, свободные выборы — один из гарантов безопасности Арцаха. Важно, чтобы из выборов страна вышла организованной, законопослушной и более сплоченной», — сказал Саркисян.

Некоторые кандидаты выстроили свою предвыборную кампанию на идее вхождения в состав Армении. В частности, к этому призывает лидер «Единой Армении» Ваан Бадасян, а также предприниматель Сергей Амирян. Давид Ишханян уверен, что для окончательной победы необходимы «солидарность и единство всего армянства». Виталий Баласанян считает, что республика должна присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, а премьер-министра Армении Никола Пашиняна называет «проектом Запада».

Впрочем, избежать негативного внешнеполитического фона на выборах не удалось. 30 марта МИД Турции призвал Минскую группу ОБСЕ и все международные организации бойкотировать проведение выборов в Нагорном Карабахе. Евросоюз, в день проведения выборов, заявил, что «не признает конституционных и правовых рамок, в которых они проводятся». Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — представители России, Франции и США сообщили, что принимают к сведению итоги выборов, однако республика не признана ни одной из стран-сопредседательниц группы, и выборы никак не влияют на статус Нагорного Карабаха.