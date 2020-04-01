«Шествие обреченных»: «меджлис»** отказался идти на Крым

Лидер «меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефат Чубаров объявил о переносе так называемого «марша достоинства» в Крым из-за пандемии коронавируса. По его словам, проведение акции зависит от эпидемиологической ситуации на Украине.

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Штаб по подготовке мероприятия пока продолжает свою работу в удаленном формате, отметил Чубаров, в том числе в рамках локальных встреч.

Изначально акция экстремистов был назначен на 3 мая, члены «меджлиса» собирались перейти российско-украинскую границу у пропускного пункта «Чонгар» и войти в Крым. «Марш» заявлялся как мирный, но сам Чубаров не исключал «силового сценария» развития событий.

В условиях пандемии активисты запрещенной организации не смогли бы преодолеть границу, так как она закрыта как Россией, так и Украиной. Кроме того, в обеих странах действуют жесткие меры по борьбе с распространением заболевания.

По последним данным, на Украине новым вирусом заражены почти 670 человек, летальных случаев зафиксировано 17. В России же заболели около 2777 человек, погибли 24. В обеих странах ситуация остается стабильной, по сравнению с другими странами, где количество заболевших исчисляется десятками и сотнями тысяч. Наиболее крупными очагами в настоящий момент являются США и Италия, где общее количество зараженных приближается к 300 тыс. человек. Москва и Киева пока не отменяют действующие в целях предупреждения распространения инфекции ограничения.

Как заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Руслан Бальбек, ближе к 3 мая у Чубарова нашлись бы тысячи причин не выдвигаться в сторону полуострова.

«Не было бы пандемии коронавируса, он бы нашел другие причины, без сомнения, с его точки зрения, — уважительные и объективные. Честно говоря, этот широко разрекламированный «марш достоинства» я изначально считал шествием обреченных на неудачу», — отметил депутат.

Впрочем, Чубарову мешает попасть в Россию не только коронавирус, но и уголовное дело против него. 31 марта Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в организации массовых беспорядков в Симферополе зимой 2014 года.

Речь идет о событиях 26 февраля 2014-го, когда «меджлис крымско-татарского народа» организовал митинг у здания Верховного совета Крыма, чтобы заблокировать его работу. Участники акции протеста пообещали «не дать оторвать полуостров от Украины». В то же время у здания проходила демонстрация «Русской общины Крыма». В итоге между митингующими вспыхнул конфликт, в результате которого погибли два человека и еще около 80 пострадали.

По данным СК, Чубаров поручил своему подчиненному Ахтему Чийгозу устроить массовые беспорядки, чтобы сорвать внеочередную сессию в Верховном совете. В настоящее время комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении главы «меджлиса».

«Как он идти сюда собирался, зная, что является фигурантом уголовного дела? Все это фейк-ньюз для тех, кто уши развесил», — подчеркнул Руслан Бальбек.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Чубаров много лет занимался разжиганием межнациональной розни.

«События 26 февраля 2014 года стали пиком этой преступной деятельности. Кровь наших погибших земляков — на руках Чубарова и его подельников из «меджлиса»», — написал Аксенов в Facebook.

«Меджлис» объединился «с нацистами и террористами», чтобы навредить крымчанам, указал глава Крыма, Чубарову и его сообщникам придется ответить за свои преступления.

К слову, идею лидера «меджлиса» о «марше на Крым» в России, в целом, восприняли негативно. В частности, в Совфеде подготовку акции со стороны «меджлиса» расценили как политическую провокацию, которая может создать напряженность на границе между Россией и Украиной. По мнению сенатора Ольги Ковитиди, в этой ситуации Чубаров выступает в качестве инструмента «политического шантажа».

«Крымчане хорошо знают, кто такой Чубаров и в чьих интересах он действует. Мы требуем от международного сообщества дать незамедлительную оценку провокационным заявлениям Чубарова», — резюмировала сенатор.

*Экстремистская организация, запрещенная на территории России.