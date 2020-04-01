За нефть и медицину: как ЕС обошел санкции США против Ирана

На фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19 Евросоюз впервые применил механизм финансовых расчетов с Ираном в обход санкций США.

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INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges — Инструмент для поддержки торговых обменов) был создан еще в январе 2019 года совместными усилиями Франции, Германии и Великобритании.

В сообщении МИД Германии говорится, что

после успешного завершения первой транзакции Европа начнет активно совершать с Ираном новые сделки и развивать механизм.

К этому на своей странице в Twitter призвал также постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Поскольку экстерриториальные санкции США еще не отменены, нужно быстрее распространять деятельность INSTEX на поставки в Иран подсанкционных товаров и расширять состав участников этого механизма за пределы ЕС», — заявил он.

Информация о проведении сделки через INSTEX впервые появлялась еще в июне 2019 года. Тогда утверждалось, что Иран закупил медицинское оборудование на сумму в $4 млн. Однако официально эта информация не подтверждалась. Представители Ирана и вовсе опровергали эту информацию, вплоть до марта этого года, говоря: что ни одна транзакция в рамках INSTEX не была завершена.

На деле, для внедрения механизма в жизнь потребовалось больше года. Первая транзакция была проведена для экспорта медицинских товаров из Европы в Иран.

Так называемый механизм поддержки торговых обменов (INSTEX) был создан еще в конце января прошлого года «евротройкой» — Германией, Великобританией, Францией — и с тех пор формально функционировал в пилотном режиме. Его основная задача заключается в поддержании торговли между Евросоюзом и Ираном в обход американских санкций, которые действуют против Тегерана.

Сам механизм появился из-за выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Сделка была заключена в 2015 году при участии «евротройки», России, Китая и США. Соглашение вводило ограничения в отношении ядерных разработок Ирана, а в обмен гарантировало снятие с Исламской Республики ограничительных мер ЕС и Вашингтона.

США отказались от своих обязательств в мае 2018 года и вновь ввели санкции против Тегерана. В ответ Иран пригрозил также выйти из сделки, если «евротройка» не сможет компенсировать нанесенный Вашингтоном урон. Впоследствии Тегеран начал постепенно сокращать свои обязательства по СВПД, хоть и продолжал настаивать на необходимости его сохранения.

Нынешний запуск INSTEX, хоть и является шагом вперед, не удовлетворяет требованиям Тегерана в полной мере.

Для Ирана важно, чтобы через механизм проводились сделки по санкционным товарам. При этом наиболее важным для Исламской Республики является продажа нефти, которую всячески ограничивают США.

Однако европейцы изначально не были готовы к проведению транзакций по покупке энергоресурсов у Тегерана. Формально первое время механизм был рассчитан на покупку товаров, которые в целом не попадали под ограничительные меры американской стороны.

Главным препятствием на пути реализации механизма в полной мере являются США. В Вашингтоне негативно относятся к попыткам «евротройки» наладить торговлю с Тегераном, так как это мешает реализации их политики «максимального давления» на Иран.

Белый дом с момента выхода из СВПД призывает своих европейских союзников последовать их примеру. Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что иранскую сделку следует пересмотреть. Он также обещал заключить с Ираном лучшее соглашение, которое будет более выгодно всем сторонам.

Помимо условно мирных призывов, Вашингтон напрямую угрожал компаниям, которые хотят сотрудничать с Ираном в обход американских санкций.

Как говорил спецпредставитель США Брайн Хук, выбирая между бизнесом в США или Иране, компании скорее выберут первое.

Впрочем, в феврале 2020 года замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что механизм по обходу санкций США все же заработал и в ближайшее время могут состоятся несколько сделок в его рамках.

«Мы предложили коллегам заняться предметным укреплением специального платежного механизма INSTEX, который наконец-то, судя по всему, заработал и в рамках которого готовится обслуживание нескольких сделок», — отметил Рябков по итогам заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе.

Кроме того, идет обсуждение подключения к механизму третьих стран, которые не входят в Евросоюз.

А также обговаривается возможность включения нефти в список сделок, проходящих с помощью INSTEX.

Первый пункт активно поддерживают Россия и Китай, включение в список участников также позволит им торговать с Ираном без оглядки на американские санкции. Последний же является ключевым для Тегерана, но пока неизвестно насколько успешно будет функционировать механизм.

Как говорил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра европейской информации Николай Топорнин, не все крупнейшие фирмы согласятся продолжать сотрудничать с Ираном, потому что в противном случае им грозят американские санкции.

«Скорее всего, этот механизм будет обслуживать те коммерческие соглашения, которые будут заключать европейские компании с Ираном, в первую очередь, по поставкам энергоносителей. Надо признать, что возможностей механизма недостаточно, чтобы полностью нивелировать запреты, которые президент США Дональд Трамп ввел против торговых операций с Ираном», — резюмировал эксперт.