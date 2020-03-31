«Формула Трампа»: почему Лукашенко не боится коронавируса

В Белоруссии зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом. Однако президент республики Александр Лукашенко все еще сохраняет оптимизм.

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«Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — заявил он 31 марта в ходе встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Пандемия не вызывает у Лукашенко серьезной обеспокоенности, президент не устает заявлять, что другие болезни вызывают «в сотни раз больше смертей», чем коронавирус.

По состоянию на 30 марта в Белоруссии было зафиксировано 152 случая заражения. В соседних странах ситуация более серьёзная. В Польше выявлено 2055 случаев, на Украине — 549.

Такую разницу Минздрав республики объясняет действующей советской системой эпидемиологического надзора, которая начала работать еще до того, как вирус проник в Белоруссию. «Это подразделение, которое на протяжении многих лет занимается вопросами организации профилактики на случай чрезвычайной ситуации, связанной с инфекционными заболеваниями», — заявляла главный санитарный врач министерства Наталья Жукова.

В Минздраве также сообщили, что с конца января в Белоруссии было проведено более 30 тыс тестов на коронавирус, их прошли все граждане, прибывшие из-за границы.

По мнению Лукашенко, именно сейчас республика переживает пик эпидемии.

Белоруссия остается единственной страной в регионе, где не действуют жесткие карантинные меры. Школы и детские сады открыты, заведения продолжают свою работу. Более того, Белоруссия — единственная европейская страна, которая так и не остановила проведение национального футбольного первенства. Границы республики открыты, что также делает Белоруссию уникальной. И на этот счет у Лукашенко также есть свое мнение.

«Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», — заявил Лукашенко.

Основания для такой стратегии кроются не только в персональной методике белорусского лидера по профилактике заболеваний. Введение карантина в республике ударит по экономике страны, этим, в частности, объясняет свои действия Лукашенко.

«Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса», — сказал Лукашенко.

Президент США действительно выражает озабоченность по поводу урона, нанесенного экономике страны в связи с пандемией коронавируса. По данным министерства труда Соединенных Штатов, число заявок на пособие по безработице за неделю выросло более чем в 11 раз — с 282 тысяч 14 марта до 3,283 миллиона 21 марта, что стало рекордом с 1982 года.

При этом у США гораздо больше шансов смягчить последствия от экономического урона, чем у Белоруссии. 28 марта Трамп подписал закон о выделении $2,2 трлн для поддержки экономики страны на фоне пандемии. Средства будут направлены на помощь бизнесу и гражданам, оказавшимся в трудном финансовом положении. Принятая программа поддержки стала крупнейшей в истории США, и очевидно, что у Белоруссии попросту нет таких ресурсов, чтобы минимизировать потери от карантина.

Между тем жесткие ограничения неизбежно скажутся на экономике страны, которая и так вошла в зону турбулетности из-за застопорившихся переговоров с Россией по нефти и в целом неблагоприятной экономической ситуации в мире.

Впрочем, даже несмотря на угрозу экономике, говорить о полном отрицании опасности пандемии в Белоруссии не приходится. 23 марта правительство страны поручило Минфину направить из бюджета 2,3 миллиона белорусских рублей (918,8 тысячи долларов) на предупреждение распространения инфекции.

ВОЗ стратегию Белоруссии одобряет.

«Я могу сказать, что в Беларуси на ранних стадиях вы отлично справляетесь. У вас нет смертей, есть выздоровевшие — и это очень хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных квалифицированных врачей», — говорила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в программе «Контуры» на белорусском телеканале ОНТ.

Впрочем, далеко не все в республике считают, что официальным данным по количеству случаев заражения можно доверять. Оппозиционные Telegram-каналы сообщают, что власти предоставляют недостоверную информацию.

Белорусский писатель Виктор Мартинович в колонке для BUDZMA.BY заявил, что Александр Лукашенко озабочен своим переизбранием — в конце лета в стране должны пройти выборы президента — и в рамках пандемии делает все возможное, чтобы сохранить свои позиции.

«Вы знаете, что это та же ситуация, что и на выборах. Числа могут быть любыми, — пишет Мартинович. — Видите, коронавирус предлагается рассматривать как оппозицию раньше.

Его нет ни на телевидении, ни в газетах, также как раньше не было ни Статкевича, ни Северинца [белорусские оппозиционеры]. О нем также нарисуют несколько карикатур на специально найденных там молодых людей. Коронавирус — это анекдот, как КХП-БНФ [оппозиционная Консервативно-Христианская Партия — БНФ]. Подход правильный и практикуется уже много лет».

Тем временем некоторые белорусские врачи присоединились к российскому флешмобу: «Мы работаем для вас — оставайтесь дома ради нас». Работодатели самостоятельно переводят сотрудников на удаленную работу.

Правительство, видя изменения в общественном настроении, опровергает обвинения в сокрытии информации о коронавирусе. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что в Минск будут приглашены специалисты ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения.

«Чтобы все наши граждане были уверены, что власть ничего не скрывает и не пытается пригладить ситуацию, мне дано поручение связаться со специалистами Всемирной организации здравоохранения и пригласить их к нам в страну, чтобы они дали реальную оценку работе нашей системы здравоохранения», — сказала Кочанова 31 марта.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев,

число случаев заражения коронавирусом в республике действительно может превышать официальные цифры.

Местные власти вводят ограничительные меры, несмотря на стратегию руководства, в то время как больницы по всей стране переполнены. Однако вместо коронавируса, большинству пациентов диагностируют ОРВИ или пневмонию. «К сожалению, данные, которые предоставляет правительство Белоруссии, не внушают доверия, и ситуация там сложная, — говорит эксперт. — На самом деле это очень тяжелая ситуация, никакие бравурные заявления Лукашенко не подтверждаются, в общем-то, Белоруссия очень тяжело повреждена коронавирусом».

Для отрицания угрозы COVID-19 у руководства республики, по мнению Андрея Суздальцева, есть по крайней мере две причины.

«У республики просто нет денег на борьбу с эпидемией, и она изображает ситуацию, что Белоруссия такая особенная земля и там настолько развито здравоохранение, что позволяет сдерживать эпидемию. Это, конечно, не так, и это привело к тяжелому кризису доверия к властям», — считает эксперт.

Кроме того, пандемия коронавируса стала новым пиар-инструментом политической карьеры Александра Лукашенко. «В ближайшие несколько дней он объявит о предвыборной кампании, пойдет на шестой срок. Судя по всему, он не хочет переносить выборы, а в виде борца с коронавирусом, победителя — такая сакральная фигура, почти божественная — он хочет пойти на шестой срок, — отмечает Андрей Суздальцев. — Идти на выборы в шестой раз — это надо иметь какие-то сверхъестественные способности, и он пытается на коронавируесе это создать. Но настроение в республике очень тяжелое».