«Исключить Венгрию из ЕС»: Орбан получил абсолютную власть

Парламент Венгрии 30 марта поддержал расширение полномочий правительства премьер-министра Виктора Орбана на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Это позволит властям продлить объявленный 11 марта режим ЧС без согласия национального собрания.

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Инициативу поддержали 137 депутатов, 53 выступили против, девять человек не голосовали. Большинство мест в парламенте принадлежит правящей консервативной партии ФИДЕС. Президент Венгрии Янош Адер, союзник Орбана, одобрил законопроект.

Теперь в стране не могут быть проведены досрочные выборы, а власти получают право приостановить действие некоторых законов. Помимо этого, лицам, распространяющим ложную информацию о пандемии, грозит уголовное наказание. Расширение полномочий может быть прекращено только двумя третями голосов в парламенте и подписью президента.

Подобное решение вызвало осуждение как внутри страны, так и в Евросоюзе. Законопроект о бессрочном расширении полномочий раскритиковали Совет Европы, ООН и Европейский парламент.

Дело в том, что исполнительной власти Венгрии предоставили практически неограниченные полномочия.

«Оппозиционные партии требуют лишь одного — правительство должно установить предельный срок действия этого закона в 90 дней», — заявил сопредседатель партии «Диалог за Венгрию» Тимеа Сабо.

Активной критике подвергся Орбан в Европарламенте. Так, лидер фракции «Обновление Европы» Дачиан Чолош заявил в Twitter, что действия Будапешта ставят под угрозу демократию не только в Венгрии, но и в Европе.

«Борьба с COVID19 не должна означать прекращение демократии», — написал политик.

Партия «Социалисты и демократы» призвала Европейскую комиссию принять меры в отношении правительства Орбана: «Под покровом COVID-19 премьер-министр Орбан демонтирует демократию на наших глазах. Является ли бессрочное расширение полномочий или ограничение свободы СМИ взвешенным ответом?»

В Еврокомиссии уже заявили, что изучают сложившуюся в Венгрии ситуацию. Конечно, действия Орбана сказываются на его и без того плохих отношениях с ЕС.

«После того, что сегодня сделал Орбан, Европейский союз должен действовать и заставить его изменить свою политику. Или просто исключить Венгрию из союза», — сообщил в Twitter бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци.

В настоящее время в ЕС проходит рассмотрение дела против Венгрии. Брюссель с 2018 года обвиняет Будапешт в нарушении европейских ценностей, принципов демократии и прав человека. В соответствии со статьей 7-й Договора о Европейском союзе против Венгрии могут быть применены санкции вплоть до лишения ее голоса в Совете ЕС. Брюссель уже запустил штрафную процедуру в отношении Будапешта.

При этом в отношениях ЕС и Венгрии периодически возникают новые поводы для эскалации. Так, например, в последний раз возмущение европейцев вызвал принятый 10 декабря 2019 года законопроект, согласно которому спикер парламента имеет право штрафовать депутатов за выражение протеста в здании парламента. Оппозиция считает, что таким образом парламентское большинство партии Орбана «Фидес» намерено не давать слова противникам действующих властей.

Помимо этого премьер-министра уже давно обвиняют в наступлении на академические свободы и усилении контроля над СМИ. По данным ЕС, в настоящее время 400 различных средств массовой информации находятся в руках структур, так или иначе связанных с правительством.

Еще один предмет озабоченности — реформы в Венгрии, которые сделали судебную власть зависимой.

Будапешт же уверен, что раздражение Евросоюза основано на отказе Венгрии принимать мигрантов. Страна активно выступает против системы ЕС по распределению беженцев, которая дает Брюсселю право самостоятельно расселять мигрантов по государствам блока без согласия местных правительств.

Теперь же на фоне пандемии Будапешт вновь нашел повод для раздражения ЕС. Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в Twitter написал, что заявления о захвате власти в стране не имеют никаких оснований.

«Такие инсинуации не только неправильные, но и клеветнические и препятствуют усилиям правительства по замедлению распространения коронавируса», — констатировал он.