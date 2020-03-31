Право кабмина: Госдума приняла закон о ЧС в первом чтении

Государственная Дума в первом чтении приняла правительственный законопроект о праве камбина вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории всей Российской Федерации или в отдельных регионах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, поправки №931192-7 дадут правительству право устанавливать правила поведения для граждан при таких экстраординарных режимах, а также координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС.

Причины для введения таких режимов дополнят пунктом «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». Кроме того, если будет введен режим ЧС или возникнет угроза опасного массового заражения, кабмин сможет на срок до 90 дней ограничивать торговлю лекарствами оптом и в розницу по составленному им же списку, а также получит право регулировать обращение с особо важными препаратами.

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В исключительных случаях правительство может получить право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Кабмин полагает, что

принятие данного закона поможет чиновникам более эффективно вести борьбу с пандемией коронавируса и защищать здоровье российских граждан.

Накануне Общественная палата РФ на фоне пандемии коронавируса направила в обе палаты Федерального собрания список предложений ко второму чтению проекта закона № 931192-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Одна из главных идей — распространение предусмотренных законопроектом мер поддержки МСП на некоммерческую сферу.

По словам секретаря ОП Лидии Михеевой, в складывающейся эпидемиологической ситуации это важно еще и потому, что ряд НКО занимаются волонтерской деятельностью, которая в настоящее время особенно востребована.

Неделю назад президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе «Об обращении лекарственных средств», позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты.

В соответствии с указом, правительство в праве установить предельно возможные розничные цены на лекарственные препараты и медицинские изделия во время пандемии или режима чрезвычайной ситуации.

Кроме того, у кабмина появилась возможность устанавливать предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). В указе отмечается, что правительство также может регулировать цены, если в нескольких регионах России отмечается необоснованный рост цен более чем на 30%. Однако власти могут фиксировать цены на лекарства только на 90 дней.

Тогда же Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, и вопрос лишь в сроках. «Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это сто процентов, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему», — сказал российский лидер.

Сейчас под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию в России находятся 201 623 человека, сообщила 31 марта пресс-служба Роспотребнадзора. В стране проведено уже почти 536 669 лабораторных исследований на выявление COVID-19. По последним данным, в РФ заразились коронавирусной инфекцией 2337 человек, вылечился — 121 пациент, еще 17 россиян скончались. Большинство заболевших выявлено в Москве, город сейчас переведен в режим самоизоляции — жителей столицы призывают в обязательном порядке оставаться дома и без крайней надобности не покидать жилье.

В начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные о том, что вероятным промежуточным переносчиком болезни могут быть панголины, представляющие собой, грубо говоря, гибрид муравьеда и броненосца. Согласно данным проведенных исследований, коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%, при этом последовательность генома изолированного у животных штамма на 99% совпадает с тем, от которого заражение получает человек.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем на расстоянии в 1-2 метра. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость.

Иногда болезнь проходит без пневмонии и сопровождается лишь редким сухим кашлем и невысокой температурой. Вероятность заражения от больного с такой симптоматикой не снижается.