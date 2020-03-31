«Не можем полгода не работать»: Киев хочет ослабить карантин

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантина, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом сообщает телеканал ICTV.

«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — подчеркнул глава украинского правительства.

По словам Шмыгаля, частичное снятие карантина должно помочь спасти экономику страны, для чего нужно зарабатывать деньги. Принятие решения об ослаблении карантинных мер будет связано с динамикой распространения коронавируса нового типа по Украине.

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Ранее Шмыгаль заявил, что украинский ВВП к концу 2020 года обвалится на 4,8% на фоне пандемии.

«При оптимистическом прогнозе, когда мы не предусматривали эпидемию коронавируса, было 3,7% роста», — посетовал глава правительства Украины. Теперь же о росте можно забыть.

Украинский премьер добавил, что без поддержки со стороны международных финансовых организаций стране грозит «пропасть финансового дефолта» — Киев не сможет заплатить по внутренним и внешним обязательствам. Этот сценарий, по словам Шмыгаля, чрезвычайно страшен, но украинские власти «принимают все меры» для сохранения финансовой стабильности.

25 марта украинские власти решили продлить карантин до 24 апреля. Ранее он действовал до 3 апреля. Кроме того, правительство ввело режим ЧС по всей Украине и закрыло границы государства для любых пассажирских перевозок в обе стороны. Прекратили свою работу все торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения, представляющие сферу развлечений и услуг. Кроме того, власти отменили международное и междугороднее пассажирское сообщение. Некоторые регионы ввели режим ЧС еще до решения правительства применить его на территории всей Украины.

Этот режим не предполагает, согласно законам страны, запрет на выход из дома. Но власти могут ввести ограничения для передвижения граждан. Так, в Киеве, например, перестал работать метрополитен, а общественный транспорт может перевозить не более 10 человек в одном салоне. Кроме того, во время режима ЧС нет комендантского часа.

В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада приняла один из самых громких и спорных законов за время президентства Владимира Зеленского — о продаже земли.

Это было одним из условий МВФ для предоставления Украине очередного транша. Причем по инициативе нет согласия даже внутри «Слуги народа». Президент Украины намерен исполнить все требования МВФ, чтобы избежать дефолта.

«Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее $10 млрд. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь — провал этих законов», — подчеркнул накануне украинский лидер.

Его выступление раскритиковала глава партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. По словам Тимошенко, правительство Украины будет «цинично врать и манипулировать», говоря о неизбежности принятия закона и что якобы только так можно избежать дефолта. В этом случае МВФ даст стране несколько миллиардов долларов, но Украина «лишится бесценного ресурса — черноземов», которые раскупят иностранные компании.

За неделю до этого Тимошенко заявила, что ресурсов Украины хватит где-то на месяц тотального карантина. После этого

начнется разрушение страны. «Мы можем потерять даже территориальную целостность Украины, независимость и суверенитет Украины», — подчеркнула она.

В декабре Юлия Тимошенко заявила, что из-за снятия моратория и открытия рынка земель сельскохозяйственного значения на Украине может начаться голод. По ее словам, если закон о рынке земли будет принят, то новые владельцы будут пытаться добывать полезные ископаемые.

Тимошенко считает, что из-за этого жители страны лишатся плодородной земли. Кроме того, глава «Батькивщины» уверена, что реализация такого закона окажет негативное воздействие на экономику Украины.

«Я знаю, как Аргентину, Мадагаскар превратили в пустыню после того, как приняли подобные правила и продали корпорациям… Мадагаскар, который принял такой же закон, теперь занимает 26 место в рейтинге по голоду», — сказала политик.