Нефть и COVID-19: о чем договорились Путин и Трамп

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом на фоне распространения нового коронавируса в мире. Лидеры выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами пандемии, заявили в пресс-службе Кремля.

«[Путин и Трамп] проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении», — говорится в сообщении.

По последним данным, количество зараженных в США превысило отметку в 140 тыс. человек, число умерших составляет более 2,4 тыс. В России же на этом фоне ситуация в настоящий момент выглядит достаточно спокойной — 1837 заболевших, 12 скончались.

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При этом обе страны приняли схожие меры для борьбы с распространением коронавируса. В США на уровне штатов действует режим ЧС, жителям рекомендовано по возможности не покидать свои дома, все массовые мероприятия отложены, а развлекательные центры и рестораны закрыты.

В России жесткие меры начали действовать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ряде других регионах. Дата завершения изоляции, как и в США, пока неизвестна.

Затронули президенты двух стран и другую проблему, которая касается как России, так и США — состояние мирового рынка нефти, переживающего в последние недели падение. В данном контексте Путин и Трамп условились продолжить консультации на уровне министров энергетики.

Ситуация на рынке нефти начала ухудшаться еще в феврале на фоне распространения коронавируса по всему миру. К концу марта цены на нефть марки Brent и WTI обвалились до $23 и $20 соответственно, хотя в начале года их стоимость превышала $70 и $60.

Помимо вируса на ситуацию повлияло то, что члены ОПЕК+ не смогли договориться об условиях продления соглашения по сокращению добычи нефти. Из-за чего сделка сорвалась.

«Затронуты [также] некоторые вопросы двусторонних отношений. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов», — подчеркнули в Кремле.

К слову, в преддверии разговора с президентом России Трамп отмечал, что Москва якобы хочет добиться от него отмены санкций.

«[Путин], возможно, попросит об этом. Именно я ввел санкции, никто другой. Я проявлял большую жесткость в отношении России, чем любой другой президент в истории страны», — сказал Трамп в интервью Fox News.

В Кремле догадки американского лидера не подтверждали, да и сам Путин не раз говорил о бесполезности антироссийских санкций. Единственное предложение по ограничительным мерам со стороны Москвы — введение моратория на санкции в отношении продуктов первой необходимости.

Об этом Путин говорил в своем выступлении на саммите G20, который прошел на прошлой неделе в онлайн-режиме. Послабления президент России предложил ввести на фоне распространения коронавируса. «Важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», — указывал Путин.

Однако президент также подчеркивал, что в первую очередь речь идет о послаблениях для стран, которые больше всего страдают от пандемии. Россия, по последним данным, к таким государствам не относится.

Впрочем, заявления американского лидера зачастую носят достаточно спорный характер. Так, в этот раз он вновь заговорил о необходимости диалога с Россией, хоть и назвал себя самым жестким президентом для Москвы.

«Они воевали во Второй мировой войне, они потеряли 50 млн человек, они были нашими партнерами во Второй мировой войне. Германия была нашим противником. А теперь мы не говорим с Россией, а говорим с Германией. Как же так — мы говорим с одними и не говорим с другими», — подчеркнул Трамп.

Президент США также признал, что отношения двух стран находятся не в лучшем состоянии, но государствам важно поддерживать диалог. Тем не менее пока такой диалог можно назвать постоянным только на уровне лидеров двух стран, которые лишь за прошлый год провели ряд телефонных разговоров, а также встретились на полях саммита G20, который прошел в Осаке.

Взаимодействие фактически налажено по линии борьбы с терроризмом, что не раз отмечали оба лидера. В частности, под конец прошлого года за счет информации ФБР был предотвращен теракт в Санкт-Петербурге. В остальных сферах консультации сторон оставляют желать лучшего, и пока налаживание отношений не идет дальше заявлений Трампа.