Вирусный бойкот: как Польша выберет президента

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Малгожата Кидава-Блоньская призвала перенести выборы главы государства, которые назначены на 10 мая. По ее мнению, в условиях пандемии коронавируса «преступно» проводить голосование.

«Давайте бойкотировать эти выборы, ваша жизнь — это самое важное», — сказала Кидава-Блоньская, объявив о приостановке своей предвыборной кампании из-за пандемии.

Политик призвала своих оппонентов последовать этому примеру, но ее решение лишь частично поддержал независимый кандидат Шимон Холовня. Он приостановил свою кампанию, однако выступил против бойкота выборов.

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Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш и вовсе назвал попытку Кидавы-Блоньской по бойкоту выборов глупой. А кандидат от партии «Новые левые» Роберт Бедронь оценил действия своей соперницы как «отставку».

Если говорить о реакции действующего президента Анджея Дуды, который баллотируется от правящей партии «Право и справедливость», то она была вполне спокойной. Глава государства выразил надежду, что к католической Пасхе (12 апреля) ситуация в стране придет в норму.

Впрочем, Дуда все же не исключил переноса выборов, если ситуация с распространением коронавируса не будет стабилизирована.

«Если случится так, что эпидемия продолжит бушевать <…>, сроки выборов не удастся сохранить», — подчеркивал президент.

Фактор пандемии

По последним данным, количество инфицированных в Польше составляет почти 1900 человек, а число умерших уже больше 20 человек. Учитывая, что в мире зафиксировано более 741 тыс. случаев заражения, ситуацию в стране можно назвать стабильной.

Однако в начале марта в США была вполне похожая статистика по уровню заболевших, а сейчас их число превышает 140 тыс. человек. Но Варшава все равно не спешит отказываться от выборов, надеясь на эффективность принятых мер по борьбе с заболеванием.

Так, в стране закрыты границы для иностранцев, введен пограничный контроль с другими странами Евросоюза, прекращено международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничено перемещение людей и запрещены массовые мероприятия.

Последнее, соответственно, распространяется и на избирательную кампанию, так как кандидаты не могут встречаться с избирателями или представителями общественности. В таких условиях, по примеру американской модели, претенденты на пост президента частично переходят на онлайн-формат работы с гражданами.

При этом Дуда меньше всех страдает от ограничительных мер, так как все его решения как главы государства автоматически становятся частью его предвыборной кампании. Оппозиция же сталкивается с определенными проблемами из-за жестких мер, и, в целом, могла бы улучшить свои позиции за счет переноса выборов.

Согласно опросу Kantar от 24 марта, во время пандемии за Дуду готовы проголосовать 65% респондентов, но в случае переноса голосования этот показатель падает до 44%. В обоих случаях главный конкурент президента — Кидава-Блоньская. Ей перенос выборов может принести чуть ли не вдвое больше голосов: она набирает 10% и 19% соответственно.

Несмотря на то что Кидава-Блоньска вряд ли может претендовать на однозначную победу, перенос выборов ей на руку. По польским законам, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов в первом туре президентских выборов, будет назначен второй тур. Это может представлять опасность для Дуды, который рассчитывает на переизбрание.

Необходимые меры

Правящая партия в кратчайшие сроки подготовила изменения в избирательный кодекс, которые могут частично помочь проведению голосования в условиях пандемии. Принятые меры позволяют людям старше 60 лет и тем, кто находится на карантине, проголосовать на выборах по почте.

Как пишет Politico, эти коррективы должны развеять сомнения в целесообразности проведения выборов на фоне распространения коронавируса. При этом оппозиция не смогла помешать изменению законодательства, соответствующая поправка была заблокирована правящей партией.

Кроме того, польские власти не спешат вводить на территории страны режим ЧС, хотя и приняли меры по массовой изоляции граждан.

Дело в том, что по закону любые выборы следует перенести на 60 дней после окончания действия режима чрезвычайной ситуации. Пока фактический карантин действует в Польше до 10 апреля, а выборы должны пройти через месяц после его завершения.

Таким образом, введение ЧС отодвинуло бы голосование на лето, что, вероятнее всего, сработало бы в минус президенту. Однако отказ от переноса даты выборов также может сыграть против Дуды.

Согласно опросу института Ibris от 23 марта, 72% поляков выступают против проведения голосования 10 мая из-за коронавируса. При этом среди сторонников правящей партии перенос выборов поддерживают 43% респондентов.

Оппозиционные проблемы

Впрочем, опасения граждан в правящей партии «Право и справедливость» не разделяют. Как заявил лидер «ПиС» Ярослав Качиньский, пока голосование на президентских выборах может состояться. «Те, кто утверждает иное, руководствуются своими собственными узкими интересами, которые по сути нападают на конституцию», — подчеркивал политик.

Тем самым глава правящей партии фактически обвинил призывающих к бойкоту выборов или их переносу в саботировании основного закона страны, хотя технически власти сами нарушают конституцию, изолируя население без введения режима чрезвычайной ситуации.

Однако оппозиция формально ничего не может противопоставить Качиньскому из-за своей разрозненности, что в очередной раз продемонстрировал призыв Кидавы-Блоньской к бойкоту голосования. Никто из оппозиционных партий не поддержал ее решения, все они продолжили готовиться к майским выборам.

Хотя, вероятно, вместе оппозиционные кандидаты могли заставить власти изменить свою позицию и отложить голосование. Теперь же приостановка предвыборной кампании Кидавы-Блоньской формально убирает последнее препятствие на пути Дуды к переизбранию.