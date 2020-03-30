«Рука помощи»: Германия хочет заставить беженцев работать

В Германии призывают к отмене запрета на трудоустройство для соискателей убежища. По мнению уполномоченного правительства по вопросам интеграции Аннетте Видман-Мауц, за счет этого можно компенсировать нехватку рабочей силы, которую вызвала пандемия нового коронавируса. «В текущей ситуации нужна каждая протянутая рука помощи», — уверена Видман-Мауц.

Министерство внутренних дел Германии должно временно разрешить соискателям убежища и лицам с отсрочкой от депортации работать в стране, считает политик, такие рабочие могут помочь на сборе урожая или в сфере доставки.

Видман-Мауц также отметила, что запреты неуместны в условиях распространения вируса. Кроме того, она подчеркнула, что власти сталкиваются с большим количеством сложностей при высылке мигрантов в страны их происхождения.

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По последним данным, число случаев инфицирования коронавирусом в Германии превысило отметку в 62 тыс. человек, а количество умерших достигло 541. Власти ФРГ прогнозируют, что удвоение количества заболевших должно произойти через 10 дней, и пока не собираются отказываться от жестких мер.

Помимо закрытия границ для иностранцев, запретов на массовые мероприятия и остановки работы ряда магазинов, Германия также отказалась пускать на свою территорию сезонных рабочих из других стран. Заменить их в ФРГ предлагают беженцами, которых в стране проживает более 500 тыс., но этому мешает соответствующий запрет со стороны МВД.

Одной из первых о необходимости отмены ограничений заявила министр сельского хозяйства Юлия Клекнер. По ее словам, запрет для сезонных рабочих создает большие проблемы для немецкого сельского хозяйства.

«Лица, ищущие убежища, должны иметь возможность приступить к работе в сельском хозяйстве в краткосрочной перспективе», — говорила министр.

При этом она предлагала принимать на работу мигрантов из «безопасных стран» — Албании, Сербии и Черногории. Общее число заразившихся коронавирусом в этих государствах не превышает отметки в 3 тыс. человек.

Тем не менее пока власти пытаются решить трудности с помощью непосредственно граждан Германии. Для помощи в сборе урожая призвали добровольцев со всей страны, на это уже откликнулись более 30 тыс. человек. Этого количества недостаточно для стабилизации ситуации, так как ежегодно в Германию приезжают около 300 тыс. сезонных рабочих из Польши и Румынии.

Проблемы в европейской экономике начались в первую неделю марта, когда отдельные страны Евросоюза стали объявлять о закрытии своих национальных границ в целях предотвращения распространения коронавируса. Окончательная блокировка стран ЕС произошла лишь 17 марта, когда вирус уже распространился в большинстве европейских государств. Однако члены объединения продолжали наращивать количество индивидуальных мер защиты.

Впоследствии ситуация привела к тому, что одной из наиболее пострадавших от вируса стран — Италии — было фактически отказано в помощи со стороны Брюсселя. Основную поддержку властям оказали третьи страны, в частности Россия и Китай.

При этом помощь для Италии задерживали в Румынии, Германии, Польше и Чехии. В частности, в ФРГ поставку изучали на предмет запрещенного экспорта, а чешские власти и вовсе провели конфискацию.

В последнее время страны все же пытаются вернуться к общему подходу для решения проблем. Как говорил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас, спираль национальных эгоизмов не должна стать результатом усилий разных народов.

«Главным для нашего правительства является координация действий с партнерами по всему миру и солидарность с ними во всех областях, где для этого представится возможность», — подчеркивал дипломат.

Вероятно, поэтому немецкие власти не спешат с использованием беженцев в качестве новой рабочей силы. Но нельзя исключать, что в условиях дальнейшего ухудшения ситуации они могут воспользоваться этим вариантом.