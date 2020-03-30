Это еще неплохо: Трамп готовится к гибели 200 тыс. американцев

Действия американских властей будут успешными, если число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США не превысит 200 тыс. человек, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

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«Если мы сможем снизить данный показатель до, как мы говорили, 200 тыс. человек, то, хоть это и ужасная цифра, <...> это будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу», — подчеркнул глава государства. Он напомнил, что, по некоторым прогнозам, количество смертей могло достичь 2,2 млн человек. По его мнению, итоговая цифра может быть даже ниже: от 100 тыс. до 200 тыс. смертей.

По прогнозам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, от коронавируса в стране могут умереть 100-200 тыс. человек.

В эфире телекомпании CNN он выразил мнение, что в США, исходя из текущей ситуации, «заражены будут миллионы людей».

«Но я думаю, что не стоит строить прогнозы, особенно когда мы говорим о такой постоянно меняющейся величине», — подчеркнул он.

По информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,2 тыс. человек.

По прогнозам экспертов, пик смертности наступит в Соединенных Штатах через две недели, но при условии соблюдения санитарных ограничений, действие которых было продлили до 30 апреля, сообщил Трамп. Он предположил, что страна начнет восстанавливаться к началу лета. Согласно оценкам специалистов, ориентировочно к 1 июня кривая, отражающая ситуацию с распространением коронавируса в США, достигнет «нижней точки», сказал президент.

Глава государства уточнил, что введенные в США меры для борьбы с коронавирусом будут действовать до 30 апреля.

Он призвал строго следовать указаниям американских властей, которые рекомендовали воздержаться от социальных контактов, работать из дома, заказывать доставку еды и не выходить на улицу без необходимости.

«Чем больше вы стараетесь, тем быстрее закончится этот кошмар», — сказал Трамп. Продление ограничений необходимо для замедления распространения вируса, пояснил он. Президент выразил надежду, что новый дедлайн продлевать не придется.

Глава Белого дома признал, что рекомендованные властями ограничения, по сути, означают приостановку деятельности бизнеса в стране.

Университет Джонса Хопкинса 27 марта обнародовал данные, согласно которым США по числу случаев коронавируса обошли Китай. Специалисты подсчитали, что на тот момент в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 82,4 тыс. случаев против 81,8 тыс. в Китае и 80,5 тыс. в Италии.

Китай, где в декабре впервые была обнаружена болезнь, все это время лидировал по числу зараженных. Италия стала эпицентром пандемии в Европе. США обошли обе эти страны за один день.

При этом в университете обратили внимание, что в Соединенных Штатах намного меньше жертв по отношению к общему числу выявленных случаев. При этом специалисты признали, что напрямую эти цифры сравнивать нельзя, поскольку неизвестно, в какой стране больше случаев и где они лучше регистрируются. К тому же большинство заразившихся в США и Италии еще не вылечились, поэтому делать выводы об исходе болезни преждевременно.

Информацию, что Соединенные Штаты обгоняют другие страны по количеству инфицированных, подтвердила газета New York Times, ссылаясь на свои подсчеты.

Президент страны объяснил такие сведения «данью уважения тестированию».

В то же время он опроверг информацию о том, что в Соединенных Штатах коронавирусом заразилось больше граждан, чем в КНР. «Вы не знаете, какие цифры в Китае», — заявил глава Белого дома.

По данным проекта COVID Tracking Project, к 26 марта — за день до публикации данных университета Джона Хопкинса — в США было проведено более 519 тыс. тестов на коронавирус. Первую жертву COVID-2019 в этой стране зафиксировали 29 февраля.