МИД: к США есть вопросы по биологической деятельности

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о «китайском происхождении» коронавируса, вызывает «откровенное недоумение». Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы однозначно ответить на вопрос об источнике, о том, где появился первый заболевший, требуется провести большую научную работу», — заявил собеседник агентства.

По его словам, хотя у России и нет сведений об «американском следе» в происхождении коронавируса нового типа, к США есть определенные вопросы.

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«Давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США, осуществляемой в непосредственной близости от наших границ», — добавил источник в МИДе.

Неделей ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении ложных сведений о том, что якобы американские военные умышленно заразили китайцев COVID-19. «Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные дали им это [заболевание]. Это ложь. И вместо того, чтобы спорить, я должен назвать, откуда он [коронавирус] пришел. Он действительно пришел из Китая» — подчеркнул американский лидер.

За несколько дней до этого замглавы информационного департамента МИД Китайской народной республики Чжао Лицзянь в своем твиттере написал, что коронавирус нового типа в китайский город Ухань могли завезти военные США.

Он также прикрепил к своему твиту видеозапись с выступлением главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США. Американский чиновник тогда заявил, что у нескольких жителей США коронавирус диагностировали посмертно, перед этим поставив диагноз «обычный грипп».

Дипломат из КНР поинтересовался в свою очередь, когда же в Штатах появился «нулевой пациент», сколько реально человек инфицировано COVID-19 и в какие госпитали они помещены.

«Может статься, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны нам объяснение!» — подчеркнул Чжао.

Пояснений, почему именно военные США могут нести ответственность за распространение коронавируса, китайский дипломат не дал. Госдеп после этого твита вызвал к себе посла КНР Цуя Тянькая, которому были «жесткой представлены факты».

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан после этого заявил, что власти США «недостоверно и безответственно» обвиняют Пекин в распространении коронавируса. «Китайская сторона всегда считала, что это научный вопрос, требующий профессионального мнения», — подчеркнул он.

Напомним, в начале февраля сенатор США от Республиканской партии Том Коттон заявил, что в Ухане – эпицентре пандемии – находится единственная в КНР «суперлаборатория 4-го уровня биобезопасности», где проводятся работы с наиболее смертоносными патогенными микроорганизмами. Среди них был и коронавирус Sars-Cov-2.

25 марта посол России в США Анатолий Антонов заявил, что если будет нужно, то Россия готова оказать Америке помощь в борьбе с коронавирусом.

«Простые американцы должны знать — Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — подчеркнул дипломат.

Дипломат подчеркнул, что домыслы и дезинформация о якобы «несостоятельности» российской системы диагностирования коронавируса недопустимы.

«Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию», — говорится в заявлении посла. Он отметил, что пандемия COVID-19 — это глобальная угроза, которая требует совместного ответа. На этом фоне попытки части американской прессы и телевидения «использовать чрезвычайную ситуацию в узкоконъюнктурных интересах или для самопиара не выдерживают критики».

Антонов также призвал США отказаться от «блокового мышления» (то есть мышления времен противостояния блоков НАТО и социалистического, «холодной войны») и не переключать общественное внимание в Америке с пандемии на положение дел в России.

«Делается все неуклюже, грубо, с тиражированием лжи», — возмутился посол. Он также подчеркнул, что никто в России не скрывает остроты проблемы, а правительство открыто к сотрудничеству и намерено купировать сложившуюся угрозу здоровью людей.

В пользу эффективности мер, принимаемых властями РФ, говорит и удивительно низкое число зараженных COVID-19 в стране, резюмировал Антонов.

Отметим, что если в России на 28 марта насчитывалось немногим более 1 тыс. зараженных, то в США количество заразившихся коронавирусом достигло 105 тысяч. Из них более 1,7 тысяч человек умерли.