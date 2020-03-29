«Только в Россию»: Захарова рассказала о панике россиян за рубежом

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса. Сообщение она опубликовала в своем фейсбуке, передает ТАСС.

«Теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы — граждане России!» Разве? «Мы по закону граждане», — сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они. Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу», – заявила Захарова.

Перед этим она рассказала о звонке от «очень богатых лично ей не знакомых людей», которые попросили помочь с отправкой в Лондон частного самолета за их сыном, который «давно там живет». Представитель МИДа заявила, что в британской столице, по словам ее собеседников, происходит «коллапс», а в Англии «обнулили все медицинские страховки» и «никаких обязательств» больше нет.

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В ответ Захарова иронично спросила, не является ли Лондон оплотом цивилизации, на что ей сообщили, что «тест [на коронавирус] стоит 450 фунтов стерлингов – порядка 45 тыс. рублей по нынешнему курсу.

«Только в Россию, только в Россию!» – привела чиновница слова богатых собеседников. Она также раскритиковала тех граждан страны, кто уехал за границу и вкладывал туда деньги, пока народ восстанавливал страну после распада СССР.

По ее словам, богатых российских граждан «много лет оболванивали за их же деньги», а они «платили золотом за тлен, за иллюзию». Теперь же им «указали на дверь» со словами «ничего личного, просто бизнес».

Двумя днями ранее Мария Захарова заявила, что до конца месяца МИД составит точный список российских граждан, которые нуждаются в помощи с возвращением. Список будет передан Минтрансу, Роспотребнадзору, Минздраву, МВД и «Аэрофлоту».

Последний срок подачи в посольства РФ в странах пребывания данных о себе – 14:00 воскресенья, 29 марта.

«Наши посольства в соответствующих точках <…> разместили соответствующие оповещения для российских граждан, информирующие их об отмене чартерных и регулярных рейсов и подготовке к осуществлению там так называемых вывозных рейсов», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что российские дипмиссии за рубежом работают круглосуточно. «Все их усилия на данном этапе сконцентрированы на разрешении вопросов, связанных с пребыванием на территории других стран российских граждан, которые пока еще не могут вернуться на родину», – резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу совместно с различными ведомствами полностью закрыть границы России с другими странами с полуночи 30 марта.

«Временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в поручении главы правительства России.

Исключение, в частности, составляют дипломаты, водители грузовиков, которые следуют по международному рейсу, а также людей, которые вынуждены покинуть страны из-за смерти близкого человека, жители Калининградской области.

Ранее власти страны временно приостановили регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами. В качестве исключения до сих пор курсируют рейсы, которые доставляют россиян на родину из других стран.

Так, только на 28 марта было запланировано 92 чартерных рейса для того, чтобы вывезти граждан России из-за рубежа в связи с активным распространением коронавируса, сообщает Росавиация.

В то же время российское правительство выделило 1,5 млрд руб. из своего резервного фонда, чтобы возместить убытки авиакомпаниям, которые занимаются вывозом россиян из-за рубежа в связи с распространением коронавируса.

Эти деньги будут предоставлены в этом году в качестве субсидий на «возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу из иностранных государств» с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией россиян и «граждан государств СНГ, Абхазии и Южной Осетии, въезжающих на территорию России в целях дальнейшего следования в государства своего гражданства».

За прошедшую неделю более 130 тысяч граждан России вернулись домой, сообщил МИД РФ.

«Вернулся 133 431 гражданин России, в том числе 13 273 человека из стран, с которыми в результате принимаемых мер по нераспространению COVID-19 воздушное сообщение прекращено или ограничено», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.