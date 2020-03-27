Национальный эгоизм: почему Запад был не готов к пандемии

Постепенно мировые лидеры пришли к осознанию, что пандемия коронавируса требует координации действий и применения совместных усилий. На этом, к примеру, сосредоточились участники G20 в своем совместном заявлении, а политики по всему миру стали призывать к сплоченности.

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«Чтобы справиться с этой пандемией, нам как никогда необходимы глобальные действия, солидарность и международное сотрудничество. Мы убеждены, что, работая сообща, мы ее преодолеем. Мы защитим жизни людей, восстановим стабильность глобальной экономики и заложим прочные основы для сильного, устойчивого, сбалансированного и всеохватывающего роста», — говорится в итоговом заявлении лидеров «двадцатки».

В ходе первого в истории саммита G20 по видеосвязи президент России Владимир Путин заявил, что пандемия может привести к более серьезным последствиям, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, соответственно, для минимизации урона требуется совместный ответ.

«Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя», — сказал российский лидер.

Шагом, предпринятым в этом направлении, может стать пересмотр санкционной политики в отношении тех стран, которые наиболее пострадали от пандемии. Например, Иран. К этому призвали Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла, направив совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу.

«Важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале мы должны ввести мораторий — солидарный мораторий — на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые трансакции для их закупок», — сказал Путин в ходе саммита G20 на этой неделе.

При этом предпосылок для снятия американских санкций с Тегерана все еще нет. 26 марта США расширили иранские санкционные списки, внеся туда еще пять организаций и 15 человек. По сообщению минфина США, речь, в частности, идет об организациях в Иране и Ираке, связанных, по данным властей США, с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) или людьми из санкционного списка. Кроме того, Вашингтон уже заявил, что предоставление гуманитарной помощи Ирану не является объектом ограничительных мер. В то же время, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев, влияние санкций на борьбу с пандемией в Иране очень существенно.

«В Вашингтоне скажут, что это невозможно. Возможности для гуманитарных трансакций предусмотрены американским законодательством, это можно сделать. Хотя на деле, мы знаем, это сделать сложно. Бизнес боится идти на такие трансакции, это создает дополнительную волокиту, дополнительные издержки. Все равно помехи возникают. Ожидать, что те же американцы как-то масштабно приостановят действие своих санкций, я уже не говорю о том, что отменят санкции, просто нет», — считает эксперт.

Пандемия коронавируса подняла на поверхность рассуждения о национальном эгоизме. Оснований для обсуждения этих вопросов — достаточно. Показательной стала первая реакция стран на распространение инфекции.

Привычных заявлений о пандемии от Евросоюза не последовало, зато доносились новости, как страны-члены ЕС закрывают свои границы и принимают обособленные меры по предотвращению заболевания. Границы Шенегнской зоны были закрыты лишь с 17 марта, когда вирус уже проник и распространился по всей Европе.

США обвиняли Китай в сокрытии информации о заболевании, Пекин в ответ намекал на то, что вирус привезли в Ухань американские военные. Параллельно с этим Welt am Sonntag сообщил, что Вашингтон пытается переманить германскую компанию CureVac, которая занимается разработкой вакцины, чтобы получить эксклюзивные права. Информация не была подтверждена официальными лицами, однако 16 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Евросоюз изначально финансировал разработки CureVac и теперь будет финансировать их снова».

Взаимными колкостями обменялись Южная Корея и Япония, поводом для противоречий послужило решение Токио ввести обязательный карантин для всех прибывающих из Кореи, а также прекратить с ней безвизовый режим. Сеул ответил зеркально.

Украина, чья экономика оказалась под угрозой из-за режима ЧС, запросила у МВФ дополнительную финансовую помощь. Однако новостей от фонда нет не только по дополнительному траншу, но и по основному.

Италия, оказавшаяся эпицентром коронавируса в Европе, жаловалась на отказ Брюсселя в помощи, ту же обиду затаила Сербия. Более того, Рим заявил не только об отсутствии помощи от ЕС, но и что страны-члены содружества блокируют поставки в Италию из Китая. Причем некоторые примеры случайными не выглядят.

«В мире есть страны, которые помогают, и страны, которые решили думать только о себе. Мы осуждаем их — тех, кто удерживает наши маски. Кроме того, мы сигнализируем в ООН и ВТО, что есть страны, которые противодействуют торговле, потому что их таможни блокируют маски, купленные итальянской компанией», — заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо.

Предназначенная для Рима помощь в виде защитного медицинского оборудования была задержана в Румынии, Германии и Польше. Помощь в итоге была доставлена во всех трех случаях, но со значительной задержкой — Берлин, например, разбирался, действительно ли речь не идет о запрещенном экспорте любых материалов и оборудования, необходимых для борьбы с пандемией.

Странной выглядела ситуация в Чехии, где была конфискована гуманитарная помощь Китая, предназначенная Италии. В течение нескольких дней власти Чехии отвечали на запросы Рима и Пекина, что маски и респираторы были «похищены у чешских компаний».

При этом на снимках, иллюстрировавших соответствующее сообщение минздрава, были изображены коробки с китайским и итальянским флагами, а также с надписями на китайском: «Мы с вами. Вперед, Италия!»

После многократных протестов итальянского посольства министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек признал ошибку и заявил, что конфискованное оборудование уже распределено по чешским больницам. Прага пообещала компенсировать потери.

Только сейчас страны начали постепенно приходить к необходимости выработки другого подхода.

«Результатом усилий разных народов, которые требуются сейчас от всех нас, не может являться спираль национальных эгоизмов, — заявил 25 марта министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас. — Главным для нашего правительства является координация действий с партнерами по всему миру и солидарность с ними во всех областях, где для этого представится возможность».

Иными словами, пандемия коронавируса стала для мира вызовом, к которому он не был готов.

«В целом, ситуация для мира должна стать отрезвляющим уроком, потому что все последние десятилетия мы готовились к отражению совершенно других угроз. Эти угрозы действительно существовали, но многие из них мы, во-первых, преувеличивали, а во-вторых, не обращали внимания на болезни и пандемии.

Когда на конференциях по безопасности кто-то начинал об этом говорить, все остальные ухмылялись и посматривали на него, как на человека не очень здорового, который попал в среду приличных и умных людей», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

Пандемия коронавируса застала политиков врасплох не только из-за того, что у мировых лидеров и международных организаций не было плана на этот случай. Большую роль играет и тот факт, что политика сегодня стала очень личностной, отмечает эксперт. Кроме того, практически на каждый мировой процесс влияют, в первую очередь, взаимоотношения между странами. В ситуации с пандемией этот фактор играет значительную роль, получится ли увести его на второй план — вопрос времени.

«Мы должны перестроить свою цивилизацию, но это большой разговор, который, мне кажется, сегодняшним политикам просто не под силу, потому что они разобщены и думают о себе, своей популярности и своем политическом будущем», — считает Сергей Ознобищев.