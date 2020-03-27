Премьер на удаленке: Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.

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«За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительным», — написал он на своей странице в Twitter.

В видеообращении, которое он прикрепил к твиту, глава британского правительства сообщил, что у него появились «повышенная температура и постоянный кашель».

«Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы поборем коронавирус», — заверил Джонсон.

В видео он также выразил благодарность врачам, волонтерам, полицейским, социальным работникам и всем, кто ведет борьбу с коронавирусом. Обращаясь к британцам, он призвал соблюдать меры, предписанные медиками.

«Спасибо всем, кто делает то, что делаю я — работает из дома, чтобы остановить распространение вируса от дома к дому. Это путь, следуя которому мы собираемся победить, и победить это вместе. Оставайтесь дома, защитите Национальную службу здравоохранения и спасите жизни», — обратился к соотечественникам глава кабмина.

В конце своего сообщения Джонсон поставил хештег #StayHomeSaveLives («Оставайся дома — спасай жизни». Российский аналог — #лучшедома), который призывает людей не выходить без особой надобности на улицу. В случае, если это все же приходится делать, советуют соблюдать безопасную дистанцию около двух метров и тщательно соблюдать правила гигиены, в том числе чаще мыть руки.

Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок также заразился коронавирусом. Кроме того, согласно информации британского таблоида The Sun, теперь на карантин придется уйти и министру финансов Риши Сунаку, поскольку он встречался с Джонсоном в последние дни.

Правительство Великобритании вечером 23 марта представило в палате общин законопроект о введении чрезвычайного положения.

Эта инициатива предполагает рост числа медицинских сотрудников за счет возвращения вышедших на пенсию, а также привлечение волонтеров. Кроме того, в законопроекте есть положение о том, что границы страны могут закрыть в любой момент. Этот документ допускает задержание и изоляцию лиц, которые могут заразить окружающих коронавирусом.

Британцев обязали сидеть дома и выходить на улицу только для приобретения товаров первой необходимости, удовлетворения медицинских нужд, проезда на работу и выполнения «физических упражнений раз в день». На период действия ограничений также запрещаются собрания более двух человек. Кстати, поездка на работу тоже допускается только в случае крайней необходимости.

При этом всего за две недели до этого Джонсон относился к эпидемиологической ситуации более спокойно: не стал объявлять о закрытии общественных мест и школьных учреждений и лишь посоветовал пожилым людям воздержаться от поездок.

Кроме того, премьер-министр заявил, что не видит целесообразности в запрете на проведение спортивных мероприятий, потому что вместо них британцы все равно соберутся в пабах.

Впрочем, позже стало понятно, что британское правительство всерьез обеспокоено ситуацией с коронавирусом в Соединенном Королевстве.

«Если мы не будем действовать вместе, если мы не предпримем героические и коллективные усилия на национальном уровне, чтобы замедлить распространение, — тогда слишком вероятно, что наша собственная система здравоохранения будет так же поражена [как Италия]», — говорилось в обращении премьер-министра к соотечественникам.

12 марта — на следующий день после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией — Джонсон выступил с заявлением, в котором сообщил, что стратегия Лондона заключается не в «сдерживании» инфекции, а в ее «задержке».

«Теперь это не просто попытка сдержать заболевание настолько, насколько это возможно, а задержать его распространение и тем самым свести к минимуму страдания», — пояснил британский премьер. Он призвал тех, у кого обнаружены первые симптомы, оставаться дома в течение семи дней.