Несостоявшийся президент: как сын Каддафи шел во власть

Россия пыталась восстановить режим Каддафи в Ливии, приведя к власти сына ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислама. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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По информации издания, двое россиян, которые были задержаны в Ливии в июле прошлого года по обвинению в попытке повлиять на выборы в стране, занимались продвижением Каддафи-младшего на пост главы государства.

Эти мужчины якобы проводили в стране социологический опрос, согласно заранее сфальсифицированным итогам которого местные жители «стремятся к восстановлению» режима Каддафи в стране.

Сейф-аль-Ислам представлялся как «самый популярный политик в Ливии».

Эта деятельность, как пишет издание, была развернута после того, как сын покойного Каддафи в конце 2018 года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру. О письме Каддафи-младшего, а также о проведении переговоров между ним и представителями России в 2018 году сообщало то же агентство Bloomberg, однако как в Кремле, так и в МИД России эту информацию никогда не подтверждали.

Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, получил известность еще во времена правления своего отца.

Его образ реформатора с европейским образованием привлекал западных журналистов, которые видели в нем преемника ливийского правителя.

Саиф аль-Ислам Каддафи — второй сын бывшего ливийского лидера. С детства проявлявший тягу к знаниям, он учился в лучших учебных заведениях Ливии и Швейцарии. Получил образование инженера, окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также имеет степень доктора наук.

Каддафи-младший увлекался политикой и был сторонником реформ. В 1997 году он создал «Международный фонд сотрудничества в области благотворительности Каддафи», на базе которого вел активное участие в переговорах с повстанцами и талибами об освобождении заложников. Благодаря Каддафи-младшему Лондон возобновил торговые отношения с Триполи.

Во время гражданской войны Каддафи-младший был на стороне своего отца, однако после его убийства Саифа Каддафи взяли в плен и посадили в тюрьму, где он подвергался пыткам.

Международный уголовный суд требовал передать сына диктатора под его юрисдикцию, однако вместо этого Каддафи судили в Ливии и приговорили к смертной казни. В 2017 году группировка «Абу Бакр ас-Сиддик», которая впоследствии присоединилась к Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщила, что Саиф Каддафи был выпущен на свободу по всеобщей амнистии, которую объявила палата представителей.

После этого Каддафи вернулся в политику и заявил о своих президентских амбициях.

Выборы в Ливии должны были состояться в 2019 году. Но помешало обострение вооруженного конфликта в стране.

В Ливии, где де-факто действовало двоевластие, одна из сторон конфликта начала активные боевые действия. В апреле 2019 года пользующийся поддержкой арабского мира командующий ливийской армией Халифа Хафтар дал войскам, базирующимся в городе Тобрук, приказ начинать наступление на Триполи — где заседает противоборствующее ему правительство национального единства, признанное ООН.

Эти события отодвинули проведение президентских и парламентских выборов на неопределенный срок и, более того, спровоцировали кризис, решение которого крупные державы, в том числе Россия, Франция, Турция, США и другие, обсуждают на протяжении последнего года.

В заявлениях западных политиков и публикациях СМИ часто звучат обвинения в адрес Москвы, которая якобы поддерживает как Каддафи-младшего, так и Хафтара. На деле же, как отмечал в интервью «Газете.Ru» глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ Лев Деньгов,

позиция России «равно приближенная по отношению ко всем участникам конфликта».

Москва считает, что, как и в других мировых конфликтах, судьбу Ливии должен определять народ этой страны, руководствуясь принципами национального примирения и согласия.

Международное согласие по ливийскому конфликту все еще видится лишь в крайнем отдалении. Принятая в феврале резолюция ООН, закрепившая берлинские договоренности, не получила поддержки со стороны России. Постпред страны в ООН Василий Небензя уточнил, что причиной тому стало отсутствие «ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение» и общая спешка при рассмотрении резолюции.