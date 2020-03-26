Не справляется с коронавирусом: КНДР попросила о помощи

КНДР негласно обратилась за международной помощью в связи с пандемией коронавируса, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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По данным издания, республика хотела бы получить тесты, выявляющие заболевание.

«У правительства есть тесты на коронавирус, и они знают, как их использовать, но их недостаточно, поэтому они запрашивают все организации... чтобы поддержать их в этом отношении», — цитирует FT слова источника.

Издание также сообщает, что, по меньшей мере 590 человек прошли тестирование на коронавирус, все результаты были отрицательными.

Власти КНДР утверждают, что в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания. Однако некоторые западные издания сомневаются в достоверности этой информации, апеллируя к тому, что в республике попросту нет возможностей для точного тестирования.

Правда, стоит отметить, что власти КНДР достаточно быстро и жестко отреагировали на эпидемию коронавируса. Карантинный режим был введен еще 24 января. И без того закрытая КНДР запретила авиа и железнодорожное сообщение с другими странами и закрыла для туристов границу. Правительство сократило до минимума проведение массовых мероприятий, образовательные учреждения прекратили работу. Стоит также отметить, что на распространение коронавируса влияет привычный для граждан страны недемократический режим — к жестким правилам и ограничениям они привыкли относиться серьезно.

В начале марта КНДР согласилась вывезти иностранных дипломатов, которые хотят покинуть страну, во Владивосток. Все сотрудники дипмиссий также были помещены на 30-дневный карантин.

При этом, несмотря на официальные заявления, что в КНДР не выявлено ни одного случая заболевания, некоторые СМИ и правозащитные организации сообщали об обратном. Так, например, в начале февраля южнокорейское издание JoongAng Ilbo передавало, что в КНДР выявили первого заразившегося коронавирусом. Диагноз поставили жительнице Пхеньяна, недавно приехавшей из Китая.

Так или иначе, из-за закрытости республики точной информации как о количестве заболевших, так и о методах борьбы властей с пандемией нет.

Для Северной Кореи, чья экономика уже более десяти лет находится в условиях международных санкций, ограничительные меры ударят ощутимо. Но КНДР, судя по всему, поставила для себя в приоритет задачу не допустить распространения пандемии. На это указывает и тот факт, что республика запросила международную помощь в предоставлении тестов, что свидетельствует о запросе властей на получение точной информации о количестве инфицированных.

Ранее центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о письме президента США Дональда Трампа к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, в котором он предложил сотрудничество Пхеньяну в борьбе с коронавирусом. Кроме того, ЦТАК сообщил, что глава Белого дома был впечатлен усилиями КНДР в борьбе с эпидемией.

«Мы получили письмо от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, направленное товарищу Ким Чен Ыну, <...>, в котором Трамп выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе и наладить отношения между двумя странами», — говорится в сообщении.

Президент США вскоре подтвердил свою готовность помочь Пхеньяну, в частности, предоставив новые экспресс-тесты на выявление коронавируса. Причем оказать подобную услугу Трамп готов не только КНДР, отношения с которым у него остаются достаточно напряженными, но и Ирану.

«Иран, Северная Корея, многие другие страны... Мы готовы помочь. В качестве примера: есть новый тест. <...> Ни у кого в мире нет такого теста. Это разрабатывается нами. Думаем, что это вскоре будет одобрено. Если у нас это будет, то мы сможем помочь множеству стран», — сказал президент США.

Но если с КНДР у американского лидера напряженные отношения, то с Тегераном Трамп откровенно враждует. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи неоднократно отвергал американскую помощь в борьбе с распространением коронавируса.

«Возможно, ваше лекарство — это способ еще шире распространить вирус. Или вы посылаете врачей, чтобы увидеть эффект действия отравы, поскольку говорят, что вирус создан отчасти для Ирана», — заявил аятолла Хаменеи 22 марта.

К слову, если о степени распространения коронавируса в КНДР достоверно ничего не известно, то в Иране сохраняется критическая ситуация. На сегодняшний день Исламская Республика, как и Италия, является эпицентром пандемии. По состоянию на 25 марта в стране выявлено 27 017 случаев заболевания. Власти страны заявили о «второй волне» распространения коронавируса в стране.

При этом, как сообщают зарубежные СМИ, граждане страны опасаются, что правительство скрывает истинный масштаб распространения вируса. Подобные сомнения, например, высказывал в начале марта депутат иранского парламента Голам Али Джафарзаде.

В феврале верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменени сообщил, что информацию о заразившихся распространяют «враги» страны, преувеличивая масштаб угрозы. Через неделю президент Ирана Хасан Роухани также заявил о «вражеском заговоре», цель которого — полностью остановить жизнь в стране.

Медики страны не справляются с нагрузкой. Руководство Ирана хоть и отвергло помощь Вашингтона, но обвинило США в том, что из-за санкций Тегеран не может получить гуманитарную помощь из Европы. Госсекретарь Майк Помпео ответил на это, что гуманитарная помощь для Ирана в свете коронавируса не является объектом санкций, США готовы ее оказать.

Санкционый вопрос стал вновь актуальным в свете пандемии коронавируса. Сегодня Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу. В письме содержится призыв к главе всемирной организации потребовать от ряда других государств снять односторонние санкции.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», — говорится в тексте заявления.

Сам генсек ООН ранее призвал страны G20 снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией.

«Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19», — сказал Гутерриш.