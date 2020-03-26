«Ничего постыдного»: в Раде хотят помощи от России

Киев должен обратиться к Москве за помощью в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

«Я думаю, что надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», — выразил мнение украинский парламентарий.

По словам Рабиновича, Киев должен уже сейчас прекратить «заигрывания со всеми стратегическими партнерами» — НАТО, США и Евросоюзом, — которые «все им обещали». Вместо этого нужно обратиться к тем странам, которые реально могут помочь.

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«Cегодня надо извиниться перед коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию», — добавил депутат.

В конце февраля депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал власть после случившейся паники у населения в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая на карантин из-за коронавируса.

По словам Рабиновича, Украина постоянно страдает от одного — «абсолютной импотенции властей», которые занимаются только обдиранием людей. Он добавил, что Киев не хочет помочь людям и побороть эпидемию коронавируса, указав на поведение министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, сначала пообещавшей остаться на карантин вместе с эвакуированными, но уехавшей на следующий день.

Ранее в Новых Санжарах Полтавской области жители организовали протест, чтобы не пропустить автобусы с прилетевшими из Уханя украинцами. На место прибыли сотрудники Национальной полиции Украины, после чего произошли столкновения местных с силовиками.

25 марта украинское правительство продлило карантин в стране до 24 апреля из-за распространения COVID-19. Планировалось, что начавшийся 12 марта карантин завершится 3 апреля. Однако обострение ситуации с COVID-19 заставило украинские власти продлить карантин, а также ввести режим чрезвычайной ситуации.

В стране закрыты учебные заведения, отменены массовые мероприятия, приостановлена работа метрополитена, ограничено авиасообщение. В соответствии с законами государства, режим ЧС не предполагает комендантского часа и запрета на выход из дома. Однако власти могут ограничивать перемещение граждан. Государство компенсирует материальный ущерб для лиц, пострадавших во время режима ЧС.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 136 случаев заражения коронавирусом. Число заболевших растет с каждым днем.

Глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил украинцам голодом и разорением предприятий из-за COVID-19. По его словам, у большинства граждан страны нет накоплений — люди живут «от зарплаты до зарплаты». Он предложил увеличить расходы бюджета Украины для выплат людям, помочь бизнесу и частично оплачивать коммуналку.

Идея нардепа Рабиновича о помощи России возникла не на пустом месте — ранее в страдающую от эпидемии Италию было отправлено 20 машин, а также 66 военнослужащих войск РХБЗ. Их доставили в страну 14 транспортных самолетов Ил-76. В Риме первый борт встречал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

После совещания с итальянскими военными колонна российских грузовиков направилась на север.

Военные ВС РФ совершают 600-километровый марш-бросок на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре в Бергамо. Во Флоренции они останавливались для технической проверки техники и оборудования.

При необходимости Россия готова оказать помощь в борьбе с коронавирусом и США — об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Простые американцы должны знать — Россия <…> будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — подчеркнул дипломат.

Дипломат подчеркнул, что домыслы и дезинформация о якобы «несостоятельности» российской системы диагностирования коронавируса недопустимы.

«Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию», — говорится в заявлении посла. Он отметил, что пандемия COVID-19 — это глобальная угроза, которая требует совместного ответа. На этом фоне попытки части американской прессы и телевидения «использовать чрезвычайную ситуацию в узкоконъюнктурных интересах или для самопиара не выдерживают критики».