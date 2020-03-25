Коронавирус на Украине: карантин продлен, режим ЧС введен

Украинское правительство решило продлить карантин по всей стране до 24 апреля и ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

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«Мы продлеваем карантин с 3 апреля до 24 апреля», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. При этом он обратил внимание, что будет сохранена возможность продления картина и после установленного срока «в соответствии с действующем законодательством».

Ранее из-за пандемии нового типа коронавируса на Украине был введен карантин с 17 марта по 3 апреля. Это означает, что прекращают свою работу все торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения, представляющие сферу развлечения и услуг. Кроме того, власти отменили международное и междугороднее пассажирское сообщение. Некоторые регионы ввели режим ЧС и до решения правительства применить его на территорию всей Украины.

Этот режим не предполагает, согласно законам страны, запрет на выход из дома. Но власти могут ввести ограничения для передвижения граждан. Так, в Киеве, например, перестало работать метро, а общественный транспорт может перевозить не более 10 человек в одном салоне. Кроме того, во время режима ЧС нет комендантского часа.

На время действия режима власти назначают специальные органы, которые занимаются ликвидацией последствий пандемии. К этой работе привлекаются специализированные медицинские службы, которые формируются на базе медучреждений.

Как отметил Шмыгаль, не стоит путать режим ЧС и чрезвычайное положение. Первое, подчеркнул украинский премьер, не ограничивает права граждан, очерченные Конституцией страны, «но консолидирует усилия в борьбе с угрозой».

В стране зафиксировано 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека скончались, один выздоровел.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице страны количество инфицированных выросло до 34 человек. Меньше, чем за сутки были зафиксированы еще три случая заражения.

«Сегодня днем добавились еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр министерства здравоохранения Украины». Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что новыми пациентами стали трое мужчин в возрасте 31, 36 и 67 лет. Двое из них недавно побывали в Израиле, один вернулся ранее из ОАЭ.

За сутки прибавился один погибший из-за коронавирусной инфекции. Им стал житель Тернопольской области.

«В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины», — сообщил оперативный штаб региона на своей странице в Facebook.

По данным минздрава Украины, специалисты прорабатывают все его контакты, тестируя людей, которые общались с погибшим в последнее время.

Кабинет министров, помимо продления карантина и введения режима ЧС по всей стране, решил также прекратить все пассажирские перевозки через границы Украины. С 14 марта был временно ограничен въезд в страну иностранцев, а также приостановлено авиасообщение из-за распространения коронавируса по миру. С 17 марта власти ограничили пассажирское авиасообщение, за исключением чартерных рейсов, которые доставляют украинцев из-за рубежа на родину.

«До конца дня пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны», — отметил Шмыгаль, добавив, что характер большинства случаев коронавируса завозной.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение коронавируса по всему миру — это пандемия, а не эпидемия со множественными очагами, как считалось раньше.