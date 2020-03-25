Ради безопасности: голосование по поправкам к Конституции отложено

Всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию будет перенесено на неопределенный срок. С таким заявлением 25 марта выступил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны.

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«Вы знаете, как серьезно, предельно серьезно я к этому отношусь. И я буду просить вас прийти и высказать свое мнение, но в приоритете у нас — здоровье, жизнь и безопасность людей», — сказал глава государства.

Причиной для переноса голосования стало распространение коронавируса COVID-19.

Путин отметил, что уже принятые меры помогли сдержать распространение новой инфекции в стране. Однако в силу своего географического положения заблокировать распространение инфекции полностью невозможно.

Президент особо подчеркнул, что решение о новой дате голосования будет приниматься только с опорой на мнение профессионалов, принимающих непосредственное участие в решении проблемы распространения вируса. «Оценим, как будет развиваться ситуация в регионах и в целом по стране и только заслушав мнения врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — подчеркнул он.

Изначально голосование должно было пройти 22 апреля. Соответствующий указ глава государства подписал еще 17 марта. Тем не менее, на фоне роста числа инфицированных во всем мире Путин уже допускал, что голосование может быть перенесено.

Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в разговоре с РИА «Новости» отметил, что

с формальной точки зрения для переноса голосования потребуется только еще один президентский указ.

«Больше ничего не придется делать», — сказал он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова со своей стороны отметила, что перенос даты голосования не повлияет на финансовую составляющую вопроса. По ее словам, ЦИК продолжит подготовку к проведению голосования не смотря на то, что его дата еще неизвестна.

«Мы специально перенесли заседание с сегодняшнего дня на пятницу, и в ближайшую пятницу, 27 марта, мы пересмотрим порядок подготовки и выработаем систему мер в связи с переносом даты предстоящего общероссийского голосования», — сказала она.

На перенесенном заседании ЦИК планировалось согласовать порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Москве. Накануне этот порядок утвердил Мосгоризбирком. При этом ранее Памфилова уже говорила о возможности электронного голосования, подчеркивая, что кроме Москвы такой способ волеизъявления граждан применяться вряд ли будет.

Вероятнее всего, решение о проведении электронного голосования было бы согласовано, поскольку у Москвы уже есть опыт его применения.

Электронное голосование в тестовом режиме проходило на трех избирательных округах во время выборов в Мосгордуму. Его результаты были признаны действительными, хотя на одном из округов оппозиция пытается оспорить его итоги в судебном порядке, ссылаясь на противоречия этой процедуры с выборным законодательством.

Формально, для внесения предложенных президентом поправок в Конституцию всенародное голосование не требуется. Соответствующий закон прошел все необходимые для принятия процедуры — получили одобрение Федерального Собрания, заручился поддержкой более 2/3 заксобраний российских регионов, его соответствие основному закону подтвердил Конституционный суд.

Тем не менее, российский лидер неоднократно заявлял, что изменения в основной закон вступят в силу только в случае их поддержи гражданами РФ.

Предлагаемые изменения, в частности, касаются расширения полномочий парламента. Так, в статье 103 предлагается усилить роль Госдумы при назначении правительства и наделить ее правом согласовывать кандидатуры всех министров. Совфед будет консультировать президента по главам силовых ведомств, прокурорам и судьям. Конституционный суд же предлагается наделить полномочиями проверять и отклонять федеральные законы по обращению главы государства.

В законопроект включили также ограничения для высших должностных лиц, в том числе президента — запрет на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране, а также счета в зарубежных банках.

В случае принятия поправок из статьи основного закона о президенте будет изъята формулировка «подряд». Таким образом, ни один гражданин не сможет занимать пост главы государства более 12 лет. В то же время поправки предполагают начало нового отсчета президентских сроков, что теоретически позволит Владимиру Путину оставаться во главе государства до 2036 года.