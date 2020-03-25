«Есть сделка»: США потратят $2 трлн на борьбу с коронавирусом

Американский сенат и администрация президента США Дональда Трампа достигли соглашения о пакете мер по стимулированию экономики в условиях коронавируса. Сумма сделки достигает почти $2 трлн. Об этом пишет The New York Times.

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«У нас есть соглашение», — заявил представитель Белого дома по связям с законодательными органами Эрик Уланд.

Параметры сделки пока что остаются неизвестными, а само соглашение стало результатом жестких переговоров между демократами и республиканцами, которые длились несколько дней.

Документ, предложенный Белым домом, уже дважды — 22 и 23 марта — не проходил через процедурное голосование в сенате. В понедельник его поддержали 50 сенаторов, при необходимом минимуме в 50 голосов. Без этого законопроект не мог перейти на следующий этап принятия.

Теперь, как ожидает Трамп, документ вступит в силу в течение нескольких дней.

Законопроект, о котором идет речь, преследует цель минимизировать угрозу экономике США в связи с пандемией коронавируса. Всего республиканцы предлагают направить $1,6 трлн на реализацию мер по защите экономики.

Так, инициатива предполагает выплату в размере $1200 взрослым американцам, и по $500 детям. Также предлагается направить $350 млрд на помощь малым предприятиям, чтобы не допустить массовых увольнений.

Законопроект также включает в себя выделение $100 млрд на укрепление сферы здравоохранения и около $250 млрд на усиление государственных программ страхования на случай безработицы.

Все это соответствует приоритетам демократов, но есть пункты, которые вызывали недовольство партии.

Проблема возникла с мерой, предполагающей выделение $500 млрд на предоставление кредитов и гарантий по кредитам некоторым крупным корпорациям. Причем право определять, какие именно предприятия и в каком размере получат помощь, предоставляется министерству экономики.

Демократы критиковали законопроект за то, что акценты в нем были расставлены так, чтобы защитить именно корпорации. К тому же, партию не устраивало, что контролировать направление средств будет министерство экономики. Президент США Дональд Трамп уже говорил, что считает нужным помочь, в первую очередь, компаниям, занимающимся туристическим и гостиничным бизнесом.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, которая в начале марта сняла свою кандидатуру с президентских выборов, обвиняла Трампа в том, что предложенная им программа станет «секретным фондом для поддержки привилегированных компаний и руководителей корпораций, в то время как они продолжают снижать зарплаты и увольнять своих сотрудников. Причем сам Трамп, казалось, отчасти согласился с доводами противников: «Я хочу, чтобы они использовали деньги для рабочих».

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси ранее заявила, что демократы представят собственный законопроект, который, как она надеется, устроит республиканцев. Какие именно изменения вошли в состав документа, станет известно позже.

Дискуссии в сенате длились пять дней, причем в субботу, 21 марта, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что им удалось добиться определенного прогресса в переговорах.

Переговоры продолжились и после провального голосования 22 марта — тогда голоса сенаторов разделились поровну — 47 «за», 47 «против». К слову, пятеро членов сената от Республиканской партии не смогли принять участие в дискуссии, так как находятся на карантине.

Провал же законопроекта вызвал раздражение у республиканцев.

«Мысль, что у нас есть время играть в игры с американской экономикой и американским народом, совершенно абсурдна, — сказал Макконнелл в воскресенье после голосования. — Американцы ожидают, что мы будем действовать завтра, и я хочу, чтобы все полностью понимали, сможем ли мы действовать завтра, потому что наши коллеги с другой стороны будут продолжать сомневаться, когда страна ожидает, что мы соберемся вместе».

Позже с заявлением выступил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер. Он сообщил, что республиканцы ведут неоправданную борьбу за законопроект. По его словам, оппоненты действительно пошли на некоторые уступки, однако в инициативе по-прежнему сохраняется неприемлемое количество недостатков, а предложенных мер недостаточно для защиты среднего класса и укрепления системы здравоохранения.

«Теперь, позвольте мне прояснить: лидер большинства хорошо знал, как будет проходить это голосование до того, как оно прошло, но он все равно решил двигаться вперед, так кто же играет в игры?» — заявил Чак Шумер.

Однако и этого не произошло. На следующий день сторонникам законопроекта удалось заручиться еще лишь тремя дополнительными голосами.

При этом CNN сообщал, что демократы настаивали на включении в законопроект положений, которые будут соответствовать «Зеленому новому курсу» (Green New Deal), который предполагает постепенный переход США к возобновляемым источникам энергии и сведению к нулю выбросов парниковых газов. Видимо, именно поэтому у демократов возникало столько вопросов к тому, что министерство экономики США будет определять компании, которые будут простимулированы предлагаемым пакетом мер.

Республиканцы, однако, настаивают, что предложения демократов к конкретному законопроекту не относятся, а их требования все равно не приведут к принятию «Зеленого нового курса». Логика здесь, действительно, есть: пересмотр природоохранного законодательства слабо соотносится с пакетом мер по стимулированию американской экономики в условиях пандемии.

На данный момент количество заболевания коронавирусом в США достигло почти 53 тыс. человек, что на 5 тыс. человек больше, чем в предыдущие сутки. От инфекции умерли 685 человек. Пандемия серьезно повлияла на американскую экономику.

Законопроект, на разработку которого кинулись и демократы, и республиканцы, станет крупнейшим финансовым буфером от правительства США за всю историю. Это также может привести к полной смене законодательных мер по спасению экономики, принятых во время финансового кризиса 2008 года.

Как сообщает The Washington Post,

только на прошлой неделе более 3 млн американцев подали заявление на пособие по безработице. Большинство предприятий оказались заморожены, поскольку сотрудники не выходят на работу из-за коронавируса.

Огайо 23 марта стал шестым по счету штатом США, который предписал жителям оставаться дома. Ранее карантинный режим был объявлен в Нью-Йорке, Калифорнии, Иллинойсе, Коннектикуте и Нью-Джерси. Таким образом, уже около трети населения США, или более 95 млн человек, находятся в состоянии карантина.

По последним данным, коронавирус обнаружен у 31 тыс. человек. Ранее президент федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью для Bloomberg News заявил, что уровень безработицы в период с апреля по июнь может составить 30% — показатель выше, чем во время Великой депрессии.