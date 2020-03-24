Отмените санкции: генсек ООН обратился к миру

Взаимные санкции стран должны быть отменены, поскольку человечество стоит перед лицом одной большой угрозы – коронавируса COVID-19, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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По его словам, сейчас мир вступил в период «солидарности, а не изоляции», передает РИА «Новости».

«COVID-19 потребует ответа, подобного которому не было раньше — плана «военного времени» во времена гуманитарного кризиса. У руководства G20 есть исключительная возможность выступить с мощным пакетом ответных мер для устранения различных угроз от коронавируса. Это продемонстрировало бы солидарность с народами мира, особенно с наиболее уязвимыми», — заявил генсек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала инициативу главы ООН и предложила дополнить это начинание. «Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции», — указала дипломат.

Россия также призывала США незамедлительно снять с Ирана санкции, мешающие бороться с коронавирусом, следует из опубликованного на сайте МИД сообщения. Позицию России озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Лавров подчеркнул, что Российская Федерация решительно призывает Вашингтон незамедлительно снять свои антигуманные санкции, мешающие соответствующим правительствам полноценно бороться с COVID-19», — говорится в комментарии МИД РФ.

Количество зараженных в Исламской Республике превысило отметку в 18 тыс. человек, а число погибших приблизилось к 1,3 тыс. Среди заболевших есть даже члены правительства, в частности, министр здравоохранения Ирадж Харирчи. Для борьбы с заболеванием Тегеран уже обратился к международным организациям и запросил $5 млрд у МВФ.

Однако на пути предоставления помощи стоят США, традиционно сохраняющие свое влияние на организацию. Просьба Ирана хоть и обсуждается, но окончательного решения по выделению кредита до сих пор нет.

Кроме того, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала ослабить или отменить санкции в отношении Ирана, Венесуэлы, Кубы, Зимбабве и КНДР, пострадавших от коронавируса.

«В нынешний исключительный момент как по мотивам, связанным с глобальными усилиями в сфере общественного здравоохранения, так и в целях поддержки прав человека и сохранения жизни миллионов людей в этих странах, секторальные санкции должны быть ослаблены или приостановлены», — заявила Бачелет.

Она отметила, что нельзя допустить слома системы здравоохранения любой страны, потому что это будет иметь катастрофические последствия для всего мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею отмены санкций из-за COVID-19, передает корреспондент «Газеты.Ru». По его словам, в настоящее время сама идея заслуживает внимания.

«Сейчас, когда мы столкнулись с таким напряженным моментом, подобные рестрикции только усугубляют ситуацию. Сама идея заслуживает внимания, но здесь все зависит от известных столиц», — сказал Песков.

Он отметил, что ему не известно о том, чтобы Москва готовила односторонние шаги в этом направлении. «И мне не известно о том, что это считается целесообразным», — заключил он.

Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил три дня назад глава Ассоциации итальянских адвокатов «Палата специалистов по уголовному европейскому праву» Александро Мария Тирелли.

«Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери», — приводит РИА «Новости» слова юриста.

О необходимости отмены санкций говорил и член международного комитета Бундестага, депутат от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Вальдемар Гердт, передает газета «Известия».

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», — подчеркнул парламентарий.

По словам Гердта, пандемия коронавируса ударит не только по немецкой, но и по европейской экономике. Поэтому восстановление товарооборота с РФ будет полезным и своевременным для экономик ФРГ и ЕС, отметил он. Депутат подчеркнул, что поднимет вопрос о снятии антироссийских санкций на следующем заседании международного комитета.

Инициативу Гердта поддержал представитель партии «Левые» Александр Ной. По его словам, санкции против России неэффективны — особенно сейчас.