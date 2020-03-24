«Вы нам очень нужны»: как Украина пытается вернуть граждан

Согласно исследованию ООН, в странах Восточной Европы сложилась наиболее неблагоприятная демографическая ситуация. Характеристиками этого региона стали низкая рождаемость, высокий уровень эмиграции и незначительная иммиграция.

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Особое место среди этих стран занимает Украина, которая по-прежнему находится в состоянии гражданской войны. По оценкам международной организации,

к 2050 году Киев может потерять почти пятую часть своего населения.

При этом достоверных и актуальных данных о населении Украины нет, поскольку последняя перепись проводилась еще в 2001 году. Череда кризисов, внутренних и внешних конфликтов заставляла правительства откладывать этот вопрос. Поставить точку в этом вопросе собирается команда нового главы государства Владимира Зеленского. В мае 2019 года первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что перепись будет проведена.

В конце прошлого года кабинет министров представил результаты исследования, согласно которым на Украине проживает 37 млн 289 тыс. человек. Методы проведенного исследования отличаются от методов проведения переписи населения — погрешность составляет 2-3%.

Тем не менее, даже эти цифры значительно ниже данных переписи 2001 года. Тогда было установлено, что на Украине проживало 48 млн 457 тыс. человек.

То есть за 18 лет население Украины сократилось примерно на 11 миллионов.

Причин этому — сразу несколько. Важную роль сыграли события 2014 года. После вступления Крыма и Севастополя в состав России гражданами Украины перестали считаться почти два миллиона человек. Кроме того, на демографию в стране неизбежно повлиял гражданский конфликт на Юго-Востоке, который длится вот уже почти шесть лет.

Еще один значительный фактор – высокий уровень трудовой эмиграции. В январе Дмитрий Дубилет, который на тот момент занимал пост министра кабинета министров заявил, что за последние 10 лет из Украины уехали почти 4 млн человек. Он также отметил, что миграция носит ярко выраженный циклический характер, но «постоянный тренд – вверх».

Причина столь высокого уровня эмиграции проста – украинцы отправляются за рубеж на заработки и в поисках лучшей жизни.

Традиционно украинцы уезжали в Россию, и обострение отношений Киева и Москвы не сильно повлияло на эту тенденцию. Более того, введение безвизового режима с Евросоюзом открыло для граждан Украины новые возможности и укрепило тренд на трудовую миграцию.

В прошлом году денежные переводы из-за рубежа составили более 11% украинского ВВП. И, к слову, этот фактор также мог повлиять на политику украинского правительства. Иными словами, эмиграция, приносящая такой доход, имеет свои выгоды для страны.

Как заявила в интервью изданию «Страна.ua» директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова, переводы мигрантов в разы превышают прямые иностранные инвестиции в Украину.

«Уезжает много молодежи. То есть нация быстрее и сильнее стареет. Усиливается депопуляция.

К слову, в Украине, где миграционное сальдо отрицательно, влияние миграции противоположно тому, что наблюдается в развитых странах. За счет чего в Германии, например, еще растет численность населения? Главным образом за счет масштабного миграционного притока, компенсирующего естественную убыль. А в Украине миграционный отток усиливает ее», — заявляла Либанова.

При этом, по ее словам, даже если в стране повысится уровень жизни, то это не повлияет глобально на уровень эмиграции. Либанова утверждает, что многие украинцы уезжают в Европу не только в поисках лучшего заработка. Граждан также привлекает развитая инфраструктура, качественное образование и более высокий уровень медицины. Не стоит также забывать и о том, что страну покидают, в основном, люди трудоспособного возраста, которые и заводят затем семьи за рубежом. Те же, у кого есть дети, стремятся их перевезти.

Когда Владимир Зеленский стал президентом, отток кадров в стране называли одной из важнейших проблем, которую ему предстоит решить. Тему массовой эмиграции президент затронул в своей инаугурационной речи.

«Нас 65 миллионов. Да, нас в мире 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: «Вы нам очень нужны!»

Всем, кто готов строить новую и успешную Украину, я с радостью дам украинское гражданство. Сувениров из-за границы не везите, не надо. Привезите нам свои знания, свой опыт и ментальные ценности», — сказал тогда Зеленский.

В феврале президент анонсировал программу, которая позволит обеспечить предоставление украинского гражданства молодежи, проживающей на неподконтрольных Украине территориях на востоке страны. В декабре он внес в Верховную раду законопроект, который позволит упростить получение украинского гражданства для россиян, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям», а также для иностранцев и лиц без гражданства, которые участвовали «в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».

Инициатива также предполагает упрощение получения украинского паспорта для тех, у кого хотя бы один прадед или прабабка родились или постоянно проживали на территории страны. Таким образом, норма распространяется на всех потомков второй и третьей волн эмиграции. Помимо этого кабмин должен разработать перечень стран, гражданам которых для получения украинского гражданства достаточно будет принять украинскую присягу.

Кроме того, в начале декабря Владимир Зеленский анонсировал государственную программу «Возвращайся и оставайся», которая по задумке должна помочь мигрантам вернуться и вести бизнес на Украине. Программа предполагает предоставление кредита в 1,5 млн гривен со ставками, ниже средних по рынку, сроком на пять лет на открытие или расширение своего бизнеса.

И хотя говорить об эффективности методов Зеленского еще преждевременно, все же понятно, что демографическая проблема слишком глубока на Украине и разрешить ее за один президентский срок — невозможно.

Даже при условии, что Киев повысит уровень жизни до такого же показателя, как в Варшаве, эмиграция не закончится, ведь сама Польша, к примеру, имеет ту же проблему. Многие поляки уезжают на заработки в более развитые европейские страны, в основном, в Британию. При этом польские власти активно борются с этой проблемой — они предоставляют молодым людям льготную ипотеку, освободили молодежь от уплаты подоходного налога, а также выплачивают денежную помощь всем семьям с детьми.

«Даже через 10 лет качество жизни на Украине будет существенно отличаться от качества жизни в Польше, — заявила Либанова The Atlantic. — По всем показателям Польша добилась экономического успеха, однако поляки продолжают уезжать в другие страны Европы в поисках более высокооплачиваемой работы. От нас тут ничего не зависит».