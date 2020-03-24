Научились у СССР: Россия и пандемия в глазах мировых СМИ

Заявление исполнительного директора правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота о ситуации с коронавирусом в России спровоцировало реакцию российских властей. С критикой HRW выступили в Госдуме, осудив организацию за вмешательство во внутренние дела страны.

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Посол России в США Анатолий Антонов призвал не дезинформировать своих читателей о деятельности российского правительства по борьбе с коронавирусом. «Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать», — также отметил он.

Кеннет Рот на своей странице в Twitter лишь пересказал суть публикации издания The Moscow Times, в которой сообщалось о росте спроса на аппараты искусственной вентиляции легких в России. Авторы статьи, пообщавшись с представителями компаний по продаже ИВЛ и российскими врачами, пришли к выводу, что в России богатые люди массово скупают подобные аппараты для частного пользования, в то время как в российских регионах чувствуется их нехватка.

Минздрав, комментируя эту информацию, указал на бессмысленность покупки аппаратов ИВЛ, поскольку их применение возможно только в условиях стационара — в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

В англоязычной прессе далеко не всегда описывают ситуацию в России в негативном ключе. Напротив,

небольшое по сравнению с другими европейскими странами число заражений вынуждает европейский журналистов искать ответ на вопрос: «Как России удается избежать эпидемии коронавируса?»

Статья с таким заголовком 23 марта была опубликована в британском издании The Independent. Ее автор в пику своим коллегам из The Moscow Times указывает: в одной только Москве более пяти тысяч аппаратов ИВЛ — примерно столько же, сколько во всей Великобритании. Это объясняется тем, что российской системе здравоохранения часто приходится сталкиваться с туберкулезом и осложнениями от пневмонии. Но как следствие — в стране есть хорошие возможности для борьбы с легочными болезнями.

Также, по его мнению, роль в сдерживании эпидемии играет опыт советской системы здравоохранения. «Это не очень деликатная система, но она способна быстро и действенно силовыми методами ввести режим изоляции. Китайская система общественного здравоохранения, с запозданием продемонстрировавшая свою ценность в Хубэе, строится на тех же принципах», — резюмирует он.

Еще одной причиной успеха России в борьбе с пандемией британское издание называет скорость принятия решительных мер.

Уже в январе ограничения были введены для всех, кто едет в Россию из Китая. В начале февраля их расширили для всех, кто возвращается из стран с зафиксированными случаями заражения. На эффективность этих мер указывают многие мировые СМИ, в том числе американский CNN и арабская «Аль-Джазира». Среди них и норвежское издание Resett.

Автор статьи «Коронавирус: обратите внимание на Россию» в основном критикует меры, которые для борьбы с пандемией предпринимает норвежское правительство, приводя в пример именно РФ.

По его мнению, российские врачи проводят проверки на коронавирус «чуть ли не при малейшем чихе», в то время как многие граждане Норвегии не имеют возможности узнать о состоянии своего здоровья. «Иными словами, российские цифры можно считать вполне достоверными, а вот Норвежский институт здравоохранения общественность чуть ли не дезинформирует», — пишет он.

Такой взгляд на вопрос можно назвать нестандартным. Как правило в дезинформации населения и манипуляцией данными западные СМИ обвиняют именно Россию.

Один из часто используемых тезисов — случаи заражения коронавирусом маскируются под пневмонию. На «внезапный рост случаев пневмонии» указывает британское издание Express а также телеканал Euronews. Во втором случае эффективность распознания коронавируса ставится под сомнения также из-за ненадежности скрининг-тестов, которые якобы дают положительный результат лишь у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Польское издание wPolityce и вовсе описывает апокалиптичный сценарий, утверждая, что «вспышка эпидемии в России — лишь вопрос времени».

Если эпидемиологическая обстановка в России интересует далеко не все зарубежные издания, о политических выгодах, которые может приобрести Москва на фоне кризиса в Европе, пишут значительно чаще.

«Можно с уверенностью предположить, что Путин и его коллеги со злорадством наблюдают за бедламом в Европе и Соединенных Штатах. Более того, они используют это в образовательных целях. Коронавирус — прекрасная возможность для противников Запада посмотреть, как страны справляются или не справляются с серьезным кризисом», — пишет издание Foreign Policy. По мнению автора статьи,

Россия не упустит возможность нарастить свое влияние в мире, воспользовавшись слабостью Запада из-за пандемии.

Особенно часто эта мысль появляется в польских СМИ. На фоне решения российских властей направить в Италию медицинскую помощь, издания Onet и Defence 24 пишут о пропагандистской победе России и ударе по имиджу таких структур ЕС и НАТО. «Очередной жертвой коронавируса могут стать антироссийские санкции», — констатирует польский журналист Витольд Юраш.

По состоянию на 24 марта в мире зафиксировано почти 400 тысяч случаев заражения новым видом коронавируса. Очаг распространения заболевания переместился из Китая в Европу, где вирус был обнаружен у более чем 150 тысяч человек. Наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка зафиксирована в Италии (63927 заражений), Испании (35512), Германии (30081) и Франции (20149). На третьем месте по уровню распространения вируса после Китая и Италии находятся США, где было выявлено 46450 случаев заболевания коронавирусом. В России за все время существования болезни было зафиксировано 495 случаев заражения.