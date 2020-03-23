Результат отрицательный: Меркель сдала первый тест на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала первый тест на наличие коронавируса. Его результат отрицательный, сообщил агентству DPA официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

«Результат теста, который был сделан сегодня, отрицательный», — отметил он. Собеседник агентства добавил, что Меркель предстоит в ближайшие дни сдать еще несколько тестов.

Накануне 65-летняя политик решила отправиться на домашний карантин по совету медиков и специалистов Института вирусологии имени Роберта Коха. К таким мерам она прибегла после того, как у врача, который делал ей профилактическую прививку от пневмококка, обнаружили COVID-19. В силу своего возраста Меркель находится в зоне риска в связи со вспышкой инфекции. В Германии эту прививку делают всем людям старше 60 лет, чтобы избежать осложнений при заболевании ОРВИ и дополнительных рисков при заражении коронавирусом. Пневмококк, в свою очередь, является одним из возбудителей внебольничной пневмонии.

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О том, что канцлер Германии отправится на карантин, сообщил ранее Зайберт, отметив, что самоизоляция не помешает Меркель исполнять свои обязанности. Он же в понедельник, 23 марта, рассказал и о самочувствии политика.

«Канцлер чувствует себя хорошо, она подключилась сегодня по телефону и провела заседание правительства, она выполняет свою работу из дома», — сообщил официальный представитель кабмина ФРГ, отметив, что канцлер следует всем рекомендациям врачей.

Ранее министр финансов, вице-канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что канцлер Германии действительно принимала участие в заседании кабмина.

«Канцлер на сегодняшний момент здорова, она сидит в домашнем офисе, как это положено всем, кто отправился в домашнюю самоизоляцию. Но она активна, мы с ней сегодня провели заседание кабмина.

Не посредством видеоконференции, но мы знаем друг друга по голосу», — сказал он, отметив, что Меркель также отправляют бумаги по работе правительства.

По словам Шольца, по просьбе Меркель он будет выступать перед бундестагом в среду вместо нее.

Коронавирус распространяется по всему миру, и высшие должностные лица страдают от инфекции тоже. Пожалуй, больше всего чиновников заразилось в Бразилии. Несколько дней назад стало известно, что положительный результат на коронавирус дал тест главы кабинета институциональной безопасности канцелярии бразильского президента Аугусту Элено.

Он добавил, что чувствует себя хорошо: у него нет температуры и других симптомов COVID-19. Пост об этом он разместил 18 марта на своей странице в Twitter. На тот момент Элено ожидал повторных результатов от эпидемиологического центра в Рио-де-Жанейро.

Таким образом, он стал шестнадцатым членом делегации политиков из Бразилии, которые участвовали во встрече с американским лидером Дональдом Трампом и у которых выявлен коронавирус. После того как стало известно о первых зараженных из делегации, Трамп сдал тест, который дал отрицательный результат.

Анализы сдавал и президент Бразилии Жаир Болсонару. По его словам, как первичный тест, так и вторичный дали отрицательный результат. «Сообщаю вам, что мой второй тест на коронавирус был отрицательным. Всем доброй ночи», — написал Болсонару на своей странице в Twitter.

Пройти анализы он решил после того, как у главы секретариата по общественным коммуникациям при его администрации Фабио Вайнгартена обнаружили это заболевание.

После этого Болсонару заявил, что никакой вирус не сможет его сломить. Он также назвал коронавирусную инфекцию «небольшим гриппом», притом что 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что вспышка приобрела масштабы пандемии.

«После ножевого ранения никакой небольшой грипп не может сломить меня», — отметил глава Бразилии в разговоре с журналистами.

Тогда же он отметил, что возможно сдаст еще один тест, так как не исключает заражения во время работы в последнее время.

Вспышка заболевания произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. На сегодняшний день это заболевание было зафиксировано у 372 253 людей, из них более 16 тыс. умерли, а свыше 101 тыс. пациентов выздоровели.