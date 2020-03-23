План не сработал: Джонсон объявил карантин в Британии

Великобритания, еще недавно объявившая об отказе от жестких ограничительных мер по сдерживанию распространения нового типа коронавируса COVID-19, сдалась под натиском пандемии и ввела карантин.

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Вечером в понедельник, 23 марта, правительство представило в палате общин законопроект о введении чрезвычайного положения. Инициатива предполагает увеличение медицинских сотрудников за счет возвращения тех, кто уже вышел на пенсию, а также привлечения волонтеров. Также в законопроекте содержится положение о возможности закрыть границы в любой момент. Лица, которые могут заразить окружающих коронавирусом, могут быть задержаны и изолированы.

Премьер-министр Борис Джонсон, еще буквально на прошлой неделе придерживавшийся собственного взгляда на развитие ситуации в мире, все же объявил трехнедельный карантин.

Теперь все подданные королевства обязаны сидеть дома и выходить на улицу только с целью приобретения товаров первой необходимости, удовлетворения медицинских нужд, проезда на работу и проведения «физических упражнений раз в день». Также на период действия ограничений нельзя собираться больше двух человек.

При этом поездка на работу допускается только в случае крайней необходимости.

В Великобритании под запретом оказались все социальные мероприятия, свадьбы, крещения, закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки и религиозные учреждения, передает РИА «Новости».

Подобные меры принимаются многими правительствами, однако в Британии учитываются и другие аспекты. Так, например, в законопроекте предусматривается разрешение использовать в судебном процессе аудио- или видеосвязь.

Главным же ограничением может стать наделение правительства полномочиями закрывать общественные места и запрещать проводить мероприятия. В конце минувшей недели премьер-министр Борис Джонсон уже призвал рестораны, пабы, торговые центры и фитнес-студии прекратить принимать посетителей. Закрылись школы и учебные заведения.

Этих мер британское общество ожидало достаточно долго. Еще неделю назад граждане критиковали власти за непродуманный план по борьбе с пандемией.

12 марта, когда улицы в соседних странах уже пустовали, Борис Джонсон выступил с заявлением, в котором сообщил, что стратегия Лондона заключается не в «сдерживании» инфекции, а в ее «задержке».

«Теперь это не просто попытка сдержать заболевание настолько, насколько это возможно, а задержать его распространение и, тем самым, свести к минимуму страдания. Если мы задержим пик даже на несколько недель, тогда наша система здравоохранения будет более сильна, поскольку погода улучшится, и меньше людей будут страдать от респираторных заболеваний, больше кроватей будет доступно, и у нас будет больше времени для медицинских исследований. Мы также можем действовать, чтобы растянуть пик болезни на более длительный период, чтобы наше общество могло лучше справляться с ситуацией», — заявил Джонсон и призвал тех, у кого обнаружены первые симптомы, оставаться дома в течение семи дней.

Еще две недели назад премьер-министр не стал объявлять о закрытии общественных мест и школьных учреждений. Пожилым людям он посоветовал лишь воздержаться от поездок.

Кроме того, Джонсон заявил, что не видит целесообразности в запрете на проведение спортивных мероприятий, так как вместо них британцы все равно соберутся в пабах.

План Джонсона не сработал

Теперь же Джонсон призывает британцев подарить своим близким на День матери «неприезд», подбирает себе преемника на случай, если он заразится коронавирусом и, как сообщает «Би-би-си», рассматривает возможность введения комендантского часа и закрытия всех магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости.

В настоящее время в Великобритании выявлено 5683 случаев заболевания, резкий рост числа инфицированных и критика граждан вынудили правительство пересмотреть свою стратегию.

Подобные данные были зафиксированы в Италии в начале марта. На этом этапе Рим ввел национальный карантин, однако, несмотря на эти меры, сейчас Италия сообщает о более 59 тыс. случаев заболевания.

В субботу появилось сообщение от Джонсона, адресованное гражданам страны, из которого стало понятно, что правительство всерьез обеспокоено.

«Цифры очень резкие, и они увеличиваются. Итальянцы имеют превосходную систему здравоохранения. И все же их врачи и медсестры были полностью перегружены работой. Число погибших в Италии уже исчисляется тысячами и растет. Если мы не будем действовать вместе, если мы не предпримем героические и коллективные усилия на национальном уровне, чтобы замедлить распространение, — тогда слишком вероятно, что наша собственная система здравоохранения будет так же поражена»,

— говорилось в обращении премьер-министра.

Первоначальная стратегия Лондона обуславливалась двумя факторами. Во-первых, введение карантинных мер ударит по экономике страны, которая после выхода из состава Евросоюза, находясь в годовом переходном периоде, вошла в зону турбулентности.

Во-вторых, у плана Джонсона была и медицинская логика. Научный консультант правительства Патрик Валлансе представил премьеру свой авантюрный план по достижению «стадного иммунитета». Он предполагает не пытаться полностью сдержать распространение вируса, а, напротив, позволить переболеть большинству населения, которое переносит коронавирус в легкой форме. Таким образом, у молодых людей появится иммунитет к вирусу, что будет способствовать защите населения в целом и минимизации урона.

По мнению Патрика Валлансе, для получения «стадного иммунитета» необходимо, чтобы инфекцией переболели 60% населения. Помимо этого, правительство настаивает, что если ввести жесткие карантинные меры слишком рано, то граждане вскоре устанут от них, и прекратят следовать правилам в тот момент, когда эпидемия достигнет пика.

Подобная стратегия противоречит позиции ВОЗ, план получил широкую критику не только научного сообщества, но и британских граждан. Узнать, насколько такая стратегия эффективна, не удалось. Уже сейчас больницы в Великобритании переполнены, и, как сообщает ряд СМИ, врачи еле справляются с работой.

Однако, как сообщает французское издание Liberation, Джонсон мог передумать не только из-за резкого роста числа заражений.

По информации издания, ограничения на работу общественных заведений стали результатом ультиматума, который выдвинул британскому премьеру президент Франции Эммануэль Макрон. Недовольный столь мягкими мерами Лондона, Макрон пригрозил Джонсону закрытием границ.

«Мы вынуждены были явно пригрозить ему для того, чтобы заставить, наконец, пошевелиться», — цитирует Liberation слова источника в офисе президента Франции.

Издание также отмечает, что после того, как Париж закрыл бы границы с Великобританией, его примеру последовали бы и другие страны-члены ЕС, что, в свою очередь, нанесло бы большой урон британской экономике.

Беспрецедентная помощь правительства

Параллельно с законопроектом о введении чрезвычайного положения инициативу об экономических мерах по защите населения разрабатывал молодой министр финансов Риши Сунак. В пятницу, когда Джонсон объявил о новых ограничительных мерах, Сунак рассказал, как правительство поможет тем гражданам, чей бизнес остановился, а также тем, кто уже потерял работу.

Министр заявил, что впервые в истории власти будут платить людям зарплату. Так, правительство пообещало компенсировать 80% зарплаты тем сотрудникам, которые лишились возможности работать из-за введения карантина.

Помимо этого, британские компании смогут не платить налог на добавленную стоимость, а также получить на год кредит без процентов.

Причем по мере того, как в Британии ужесточались меры, Сунак возвращался к своей теме и заявлял о все новых способах поддержки экономики, все больше раздувая объем правительственной экономической помощи.

За пару дней до пресс-конференции министр финансов заявил, что правительство выделит 330 млрд фунтов стерлингов на поддержку бизнеса.

11 марта политик заявил о выделении 5 млрд фунтов стерлингов на помощь системе здравоохранения, еще 7 млрд фунтов он предложил выделить на льготы компаниям из сектора досуга.

Первой же мерой Сунака стало выделение 12 млрд фунтов на поддержку системы здравоохранения и домохозяйств. Свой план министр назвал «одним из самых всесторонних экономических ответов любого правительства в любой точке мира».

Кроме того, правительство не обошло стороной и жилищные вопросы, которые так же остро встали перед гражданами тех стран, в которых введен карантин. Британцам же будет предоставлена трехмесячная отсрочка по ипотеке, а на поддержку арендодателям будет выделен почти 1 млрд фунтов.

«Это беспрецедентные меры для беспрецедентных времен», — сказал министр финансов и с его словами согласились практически все аналитики и журналисты.

Общая сумма, которая потребуется на выполнение всех анонсированных Сунаком мер, правительством не называется. Однако даже заявленные 330 млрд фунтов стерлингов на поддержку бизнеса — около 15% британского ВВП и более трети бюджета королевства.

«Когда все это кончится, мы сможем оглянуться назад и вспомнить множество маленьких добрых дел, совершенных нами и по отношению к нам. Мы оглянемся назад, на это время и вспомним, как перед лицом оценивающего наше поколение момента мы предприняли коллективные национальные усилия и вместе выстояли. Это касается всех нас», — сказал министр финансов, анонсируя в пятницу новые меры поддержки.