Голод и разорение: Аваков предрек Украине ужасы из-за коронавируса

На Украину надвигается голод и разорение предприятий из-за коронавируса и карантина. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Будем честными — большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений: многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин», — написал он.

По словам главы украинского МВД, карантинные меры принуждают закрываться множество малых компаний и бизнесов. Он также выразил опасение, что большая часть украинцев сможет продержаться без работы только месяц — дальше «банально не будет хватать средств, чтобы поддержать себя и семью».

Реклама

Аваков предложил избежать такой катастрофической ситуации с помощью увеличения расходов бюджета на выплаты украинцам — по 500-3000 гривен в месяц. Кроме того, министр предлагает государству частично оплачивать коммунальные платежи — до 50-75%, помочь бизнесу и остановить начисление процентов по банковским кредитам.

Наконец, глава украинского МВД предложил взять еще один транш у Международного валютного фонда (МВФ) и даже объявить частичный дефолт.

17 марта депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Дубинский увидел угрозу дефолта для Украины. «Как государство и экономика — мы идем к дефолту», — подчеркнул депутат. По мнению Дубинского, Киев не в состоянии расплатиться с долгами, накопившимися на внутреннем и внешнем рынках — если стране не окажут глобальную финансовую помощь в МВФ.

По словам парламентария, у Украины нет плана «выживания», если МВФ откажется предоставить ей помощь. «Стратегия выживания государства Украина и его экономики в условиях коронавируса — есть план? Нет плана», — отметил он.

За последнее время это уже не первый случай, когда Украине предрекают дефолт. Экс-министр экономики страны Виктор Суслов говорил, что бюджетный кризис на Украине угрожает государству невозможностью расплатиться по долговым обязательствам.

Украина стала членом МВФ в 1992 году. За почти 30-летнюю историю объем финансовой помощи Украине оценивается в десятки миллиардов долларов.

По данным Нацбанка Украины, долги страны только перед МВФ, не считая других международных кредиторов, составляют сейчас 269,311 млрд гривен, или более $10 млрд.

Вопреки позиции Минфина президент Украины Владимир Зеленский собирается продолжать сотрудничество с МВФ, а фонд называл «надежным партнером Украины». До этого он признавал, что страна затягивает с реформами, которых от Киева ждут иностранные кредиторы. Однако ради транша обещал их ускорить. В частности, ранее украинские власти анонсировали большую приватизацию и земельную реформу.

За 2020 год Украине надо выплатить $17 млрд внешнего долга. Киев находился в трудных обстоятельствах и без пандемии коронавируса и падения цен на нефть после провала сделки ОПЕК. Мировой экономический фон, конечно, еще больше сказывается на финансовой ситуации в стране.

22 марта бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 и снижение цен на нефть приведут к кризису во многих странах, при этом Россия готова к такому повороту событий, а Украина — нет. Политик указал, что

всеобщий финансовый кризис станет на Украине «настоящим цунами», страна «попадет в зону турбулентности», а Россию спасет «подушка безопасности» в виде международных резервов объемом $600 млрд.

В тот же день стало известно, что на Украине за сутки число заразившихся COVID-19 увеличилось на 16, достигнув 63 человек. Отмечается, что в стране коронавирус подозревается еще у 645 человек.

Власти Украины ввели карантин с 12 марта по 3 апреля: закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия и ограничено движение на общественном транспорте.

Президент Владимир Зеленский посоветовал соотечественникам бороться с демографическим кризисом в стране во время карантина, который был введен на ее территории для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

«Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом», — заявил Зеленский.

При этом он еще призвал сограждан на период действия карантина уделять больше времени своим детям, а также читать книги и смотреть кино.